Kad vam policija može oduzeti romobil? Evo što kaže zakon

Kako započeti karijeru u IT industriji? Priča iz Spanova Service Deska
Nije call centar, a mnogima je bio prvi korak u IT karijeri. Otkrivamo kako izgleda rad u Service Desku Spana i zašto je to dobra odskočna daska.
10:30 2 d 10.04.2026
12. travanj 2026.
Električnim romobilom bez ikakve dozvole mogu upravljati svi iznad 14 godina, ali u nekim situacijama vozačima može biti oduzet.
Bicikl, javni prijevoz ili pješačenje zadnjih nekoliko godina nisu jedini način transporta za brojne maloljetnike. Sve je češća pojava na ulicama električni romobil. Za upravljanje njime nije nužna nikakva dozvola, dovoljno je imati više od 14 godina. Iako zakon propisuje pravila kojih se vozači električnih romobila moraju pridržavati, policijski izvještaji o prekršajima na tom prijevoznom sredstvu česta su pojava.
No, u kojim slučajevima policija može oduzeti električni romobil? Na naš upit iz Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) navode da je to propisano dvama zakonima - Prekršajnim zakonom i Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.
Prije svega, a zbog pojave 'jačih' i zapravo ilegalnih električnih romobila valja pojasniti koji su uopće dozvoljeni. To je vozilo bez sjedećeg mjesta, čiji radni obujam motora nije veći od 25 cm3 ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km/h, odnosno čija najveća konstrukcijska brzina ne prelazi 25 km/h (vozilo koje se može samo uravnotežiti, monocikl s motornim ili električnim pogonom, romobil s motornim ili električnim pogonom i sl.).
Kada je riječ o oduzimanju električnog romobila, niz je situacija u kojima može doći do toga. Prekršajni zakon jasno navodi da ako je nekim sredstvom počinjen prekršaj, ono može biti oduzeto ako postoji opasnost od toga da će se ponovno uporabiti za počinjenje prekršaja. Sud može oduzeti predmete i sredstva i kada je njihovo oduzimanje potrebno radi zaštite opće sigurnosti ili zdravlja ljudi. Isto tako, predmeti se oduzimaju ako ih prema zakonu osoba ne može posjedovati.
Među ostalim, poznati su slučajevi u kojima je policija oduzimala romobile jer nisu odgovarali poviše navedenim karakteristikama, na primjer, imali su motor koji je jači od dozvoljenog. Oduzeti predmeti i sredstva u tom slučaju postaju vlasništvo Republike Hrvatske.
Kada je riječ o Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, on propisuje i druge slučajeve u kojima se vozaču za kojeg se sumnja na počinjenje prekršaja privremeno može oduzeti vozilo. Na primjer, kada je riječ o vožnji na autocesti u suprotnom smjeru, štoviše, vožnja romobilom niti nije dozvoljena na autocesti. Također, romobil se može oduzeti kada vozač na semaforu ne zaustavi vozilo na znak crvenog svjetla bez smanjenja brzine ili namjerno ubrza.
Policija može oduzeti romobil i kada vozač odbije alkotest ili test na drogu, kao i kada u krvi ima iznad 1g/kg alkohola ili je pod utjecajem droge.
Policiju smo pitali i koji su bili najčešći razlozi oduzimanja romobila maloljetnicima i koliko su to puta učinili u proteklom razdoblju, međutim navode da ne vode statistiku na traženi način.
Kada je riječ o procjeni razine sigurnosti, ističu da su vozači osobnih prijevoznih sredstava jedna od najugroženijih skupina u prometu uz vozače bicikala, mopeda i motocikala, stoga se prati njihovo sudjelovanje u prometu, ali i u prometnim nesrećama.
- Kako nisu podložni registraciji vozila, teško je procijeniti njihov broj na prometnicama, međutim, prema iskustvima policijskih službenika s terena, posljednjih godina primjetno je povećanje njihovog svakodnevnog sudjelovanja u prometu. Vezano uz sudjelovanje maloljetnika u prometnim nesrećama (osoba koje su navršile 14 godina, a nisu navršile 18 godina života) na osobnim prijevoznim sredstvima, možemo navesti kako su u razdoblju od 1. siječnja 2025. godine do 28. veljače 2026. godine sudjelovali u ukupno 13 prometnih nesreća (2025. g.- 12 prometnih nesreća i 2026. g. - 1 prometna nesreća). U 2025. godini teško su ozlijeđene četiri osobe, a sedam lakše, dok je 2026. godine jedna osoba teže ozlijeđena. Maloljetnici su u 2025. godini počinili 56 prometnih prekršaja osobnim prijevoznim sredstvima, a u 2026. godini 11 prometnih prekršaja, ističu zaključno iz MUP-a.
Više o pravilima upravljanja električnim romobilom možete doznati ovdje ili u našem videu ispod:
Uskoro upisujete faks? Aktualni i bivši studenti odgovorit će na sva vaša pitanja o studiranju
Od profesora i studenata možete čuti sve o studijskim programima i studentskom životu, te ih pitati sve što vas zanima. Obvezna je prijava na događaj.
09:00 3 d 09.04.2026
Kako spriječiti epidemije? Odgovor možda leži u kukcima koje ignoriramo, otkrila nam je znanstvenica Barbara
Barbara proučava svakodnevne kukce i otkriva tajne njihovog imuniteta, a to nam pomaže bolje razumjeti vlastiti. Proveli smo dan s njom na poslu.
16:30 3 d 08.04.2026
Druže se još od osnovne, a sad u Zagreb dovode najbolje studente matematike na svijetu: Sve je počelo u kafiću
Leonardo je u osnovnoj bio ljubomoran na Simeona koji je osvajao natjecanja, a danas studiraju na FER-u i pokrenuli su svoje, i to međunarodno.
12:00 3 d 08.04.2026
Upoznajte školu čiji učenici stječu Cambridge diplomu s kojom mogu upisati najbolja sveučilišta svijeta
U zagrebačkoj školi nastava na engleskom kroz Cambridge IGCSE i A Levels omogućuje upis na svjetska sveučilišta čak i bez državne mature.
00:01 5 d 07.04.2026
Nov način da zaboravite na kaos: Posložite obveze i zabavu, sve što vam treba su dva uređaja
Nova Galaxy S26 i Buds4 olakšavaju učenje, snimanje i gaming. Aktivna je i nagradna igra u kojoj možeš osvojiti put u Seoul sa Kristijanom Iličićem.
16:00 12 d 30.03.2026
Maturanti, izračunajte hoćete li upasti na željeni faks: Ažuriran kalkulator bodova za upis
Hoćete li upasti na željeni faks? Izračunajte svoje bodove i provjerite prag prošle godine u nekoliko klikova.
11:00 5 d 07.04.2026
Ema i Marta prošle su s 5,0 pa upisale strukovnu školu: 'Gimnazija nikad nije bila opcija'
Ema i Marta u osnovnoj su prolazile s 5,0, a nakon toga upisale strukovnu školu. Gimnazija im nije bila opcija, a roditelji su podržali tu odluku.
07:36 3 h 12.04.2026
Iz učionice na brodove: Tisuće učenika kreću s praksom na Jadroliniji
Učenici iz Dubrovnika, Zadra, Splita, Šibenika, Bakra i Malog Lošinja praksu će odrađivati na brodovima Jadrolinije i to već od ovog travnja.
06:55 1 d 11.04.2026
Naš književnik shvatio da ne razumije Ježevu kućicu: 'Zašto je Lija njega zvala, što je ona zapravo htjela?'
'Draži je meni moj skromni dom', najcitiraniji je dio iz Ježeve kućice koju su gotovo svi čuli i čitali kao djeca. No, neki odrasli ju ne razumiju.
06:55 1 d 11.04.2026
Što je težinski prosjek ocjena? Evo kako ga možete izračunati
Znate li izračunati svoj težinski prosjek ocjena? To bi mogao biti presudan podatak u prijavama za diplomske studije, stipendije, razne nagrade...
06:53 1 d 11.04.2026
Koja je razlika između kamo i kuda? Ovo mnogi ne znaju, a lako je savladati
Kamo ili kuda, pitanje je sad? Iako vam se možda čini da ovi prilozi znače isto, to nije tako. Dobro je znati koja je razlika među njima.
06:51 1 d 11.04.2026