Kad vam policija može oduzeti romobil? Evo što kaže zakon

Bicikl, javni prijevoz ili pješačenje zadnjih nekoliko godina nisu jedini način transporta za brojne maloljetnike. Sve je češća pojava na ulicama električni romobil. Za upravljanje njime nije nužna nikakva dozvola, dovoljno je imati više od 14 godina. Iako zakon propisuje pravila kojih se vozači električnih romobila moraju pridržavati, policijski izvještaji o prekršajima na tom prijevoznom sredstvu česta su pojava.

No, u kojim slučajevima policija može oduzeti električni romobil? Na naš upit iz Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) navode da je to propisano dvama zakonima - Prekršajnim zakonom i Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.

Prije svega, a zbog pojave 'jačih' i zapravo ilegalnih električnih romobila valja pojasniti koji su uopće dozvoljeni. To je vozilo bez sjedećeg mjesta, čiji radni obujam motora nije veći od 25 cm3 ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km/h, odnosno čija najveća konstrukcijska brzina ne prelazi 25 km/h (vozilo koje se može samo uravnotežiti, monocikl s motornim ili električnim pogonom, romobil s motornim ili električnim pogonom i sl.).

Kad policija može oduzeti električni romobil?

Kada je riječ o oduzimanju električnog romobila, niz je situacija u kojima može doći do toga. Prekršajni zakon jasno navodi da ako je nekim sredstvom počinjen prekršaj, ono može biti oduzeto ako postoji opasnost od toga da će se ponovno uporabiti za počinjenje prekršaja. Sud može oduzeti predmete i sredstva i kada je njihovo oduzimanje potrebno radi zaštite opće sigurnosti ili zdravlja ljudi. Isto tako, predmeti se oduzimaju ako ih prema zakonu osoba ne može posjedovati.

Među ostalim, poznati su slučajevi u kojima je policija oduzimala romobile jer nisu odgovarali poviše navedenim karakteristikama, na primjer, imali su motor koji je jači od dozvoljenog. Oduzeti predmeti i sredstva u tom slučaju postaju vlasništvo Republike Hrvatske.

Kada je riječ o Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, on propisuje i druge slučajeve u kojima se vozaču za kojeg se sumnja na počinjenje prekršaja privremeno može oduzeti vozilo. Na primjer, kada je riječ o vožnji na autocesti u suprotnom smjeru, štoviše, vožnja romobilom niti nije dozvoljena na autocesti. Također, romobil se može oduzeti kada vozač na semaforu ne zaustavi vozilo na znak crvenog svjetla bez smanjenja brzine ili namjerno ubrza.

Policija može oduzeti romobil i kada vozač odbije alkotest ili test na drogu, kao i kada u krvi ima iznad 1g/kg alkohola ili je pod utjecajem droge.

Lani maloljetnici počinili 56 prekršaja električnim romobilom

Policiju smo pitali i koji su bili najčešći razlozi oduzimanja romobila maloljetnicima i koliko su to puta učinili u proteklom razdoblju, međutim navode da ne vode statistiku na traženi način.

Kada je riječ o procjeni razine sigurnosti, ističu da su vozači osobnih prijevoznih sredstava jedna od najugroženijih skupina u prometu uz vozače bicikala, mopeda i motocikala, stoga se prati njihovo sudjelovanje u prometu, ali i u prometnim nesrećama.

- Kako nisu podložni registraciji vozila, teško je procijeniti njihov broj na prometnicama, međutim, prema iskustvima policijskih službenika s terena, posljednjih godina primjetno je povećanje njihovog svakodnevnog sudjelovanja u prometu. Vezano uz sudjelovanje maloljetnika u prometnim nesrećama (osoba koje su navršile 14 godina, a nisu navršile 18 godina života) na osobnim prijevoznim sredstvima, možemo navesti kako su u razdoblju od 1. siječnja 2025. godine do 28. veljače 2026. godine sudjelovali u ukupno 13 prometnih nesreća (2025. g.- 12 prometnih nesreća i 2026. g. - 1 prometna nesreća). U 2025. godini teško su ozlijeđene četiri osobe, a sedam lakše, dok je 2026. godine jedna osoba teže ozlijeđena. Maloljetnici su u 2025. godini počinili 56 prometnih prekršaja osobnim prijevoznim sredstvima, a u 2026. godini 11 prometnih prekršaja, ističu zaključno iz MUP-a.

