Što je težinski prosjek ocjena? Evo kako ga možete izračunati

Znate li izračunati svoj težinski prosjek ocjena? To bi mogao biti presudan podatak u prijavama za diplomske studije, stipendije, razne nagrade...

U natječajima za stipendije, neke akademske nagrade pa i upise studija od vas će se tražiti težinski prosjek ocjena. On je nešto drukčiji od klasičnog prosjeka ocjena u kojem se sve ocjene zbroje pa podijele s ukupnim brojem ocjena, jer u obzir uzima i ECTS bodove.

Težinski prosjek ocjena

Naime, težinski prosjek određuje se na temelju ocjena ispita i pripadajućih ECTS bodova na svim predmetima koji su propisani studijskim programom, a na kojima se ocjene izražavaju brojčano. To uključuje i ocjenu završnog rada ili završnog projekta, odnosno diplomskog rada.

Predmeti koji se ocjenjuju opisnim ocjenama ne uzimaju se u obzir. Sve to objasnili su s Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) u Pravilniku o nagradi 'Josip Lončar'.

Kako izračunati težinski prosjek?

Težinski prosjek računa se kao zbroj umnožaka pojedinačne ocjene i pripadajućih brojeva ECTS bodova, podijeljen sa zbrojem ECTS bodova na temelju svih predmeta koji se brojčano ocjenjuju. Formula za računanje težinskog prosjeka glasi: Kako izračunati težinski prosjek ocjena? | foto: FER

Ocjena je u tom smislu ostvarena brojčana ocjena pojedinog predmeta, a ECTS predstavlja ECTS bodove tog istog predmeta. Težinski prosjek mogli bi vas tražiti u prijavi na natječaj za STEM stipendije, za prijavu na diplomske studije, za dekanove nagrade...