Znanost koju možeš dotaknuti: MUZZA tjedan znanosti ponovo u Zagrebu

Zagreb početkom travnja ponovno postaje mjesto gdje znanost izlazi iz okvira učionica i postaje iskustvo. Od 9. do 12. travnja 2026. u prostoru Rektorata Sveučilišta u Zagrebu (SEECEL, Radoslava Cimermana 88) održava se V. MUZZA tjedan znanosti, jedan od najvećih festivala popularizacije znanosti za djecu i mlade u Hrvatskoj. Festival je otvoren od četvrtka do subote od 10 do 18 sati, a u nedjelju od 10 do 17 sati te donosi bogat interaktivan program namijenjen svima koji žele znanost doživjeti na drugačiji način.

Udruga MUZZA već šestu godinu gradi platformu koja znanost približava djeci i mladima kroz iskustvo, a ne kroz apstraktne definicije. Motivacija iza projekta proizlazi iz jednostavne, ali snažne ideje – djeca ne gube interes za znanost zato što je ne razumiju, već zato što je ne dožive na pravi način. Upravo zato MUZZA razvija programe u kojima se znanost interaktivno otkriva kroz eksperimente, istraživanje i direktan kontakt sa stvarnim svijetom znanosti i tehnologije. Vizija udruge je društvo koje potiče znatiželju, inovacije i kritičko razmišljanje, dok je misija inspirirati nove generacije da aktivno sudjeluju u oblikovanju budućnosti.

Kroz svoje projekte MUZZA je do sada uključila više od 40.000 sudionika, a ovogodišnji festival dodatno podiže ljestvicu. U Zagrebu će se okupiti 44 izlagača iz područja znanosti, tehnologije i inovacija, koji će kroz više od 160 radionica i preko 100 interaktivnih sadržaja omogućiti posjetiteljima da znanost sami isprobaju. Foto: MUZZA

Sudjelujte u eksperimentima i istražujte

Glavni partner festivala je Sveučilište u Zagrebu sa svoje 23 sastavnice, čiji fakulteti pokrivaju širok spektar područja – od umjetne inteligencije, robotike i energetike do ekologije, zdravlja i društvenih znanosti. Upravo ta raznolikost omogućuje djeci i mladima da kroz jedan posjet istraže različite znanstvene discipline i pronađu ono što ih najviše zanima. Posebnost MUZZA festivala je u tome što izlagači ne predstavljaju samo svoj rad, već aktivno uključuju posjetitelje. Djeca i mladi sudjeluju u eksperimentima, istražuju, postavljaju pitanja i dolaze do vlastitih zaključaka. Znanost se ovdje ne promatra – ona se doživljava.

Uz akademsku zajednicu, važnu ulogu imaju i industrijski partneri poput Ericssona Nikole Tesle, Končara, Siemens Energyja i drugih, koji pokazuju kako se znanje primjenjuje u stvarnom svijetu. Time MUZZA jasno povezuje obrazovanje s praksom i približava mladima zanimanja budućnosti. Upravo zbog toga izlagači nisu samo dio programa, već njegov temelj – oni znanost čine opipljivom, razumljivom i inspirativnom te potiču ono najvažnije: znatiželju i želju za daljnjim istraživanjem.

Program festivala obuhvaća niz aktualnih tema, od umjetne inteligencije i svemira do energije budućnosti, a posebno se ističe projekt 'Farma = 0 kW', pod pokroviteljstvom tvrtke Siemens Energy, koji srednjoškolce stavlja pred stvarne izazove održive energetike. Time se jasno pokazuje kako obrazovanje može i treba izlaziti iz okvira teorije te postati alat za rješavanje konkretnih problema. Dodatnu dimenziju festivalu daje i program 'Djevojčice u znanosti', koji potiče djevojčice na aktivno uključivanje u STEM područja kroz susrete sa znanstvenicama i interaktivno sudjelovanje, dok su partneri Hoću knjigu, Školska knjiga, Ewopharma i Cedevita osigurali i prigodne darove za sudionice.

Pogledajte program događaja

MUZZA tjedan znanosti danas nije samo događaj, već platforma koja povezuje djecu, roditelje, škole, akademsku zajednicu i industriju oko zajedničkog cilja – stvaranja generacija koje razumiju svijet oko sebe i imaju hrabrosti mijenjati ga. Možda među tisućama posjetitelja upravo netko prvi put otkrije interes koji će ga usmjeriti prema znanosti, tehnologiji ili inovacijama.

U vremenu brzih tehnoloških promjena, ulaganje u znatiželju i obrazovanje djece postaje jedno od najvažnijih ulaganja u društvo. MUZZA upravo to i čini – stvara prostor u kojem znanost postaje dostupna, razumljiva i uzbudljiva.

Više informacija o programu dostupno je na web stranici događaja.

Na livadi uz zgradu SEECEL-a od 9. do 12. travnja održava se manifestacija 'Mali glazbenici, znanstvenici i sportaši', namijenjena najmlađima – djeci vrtićke i niže osnovnoškolske dobi. Manifestacija je otvoren od četvrtka do subote od 10 do 18 sati, a u nedjelju od 10 do 17 sati te donosi niz interaktivnih aktivnosti kroz koje djeca mogu istraživati svijet oko sebe na zabavan i poticajan način. Kroz igru će testirati svoje reflekse, isprobati različita glazbala te pokrenuti moždane vijuge sudjelujući u kreativnim i edukativnim izazovima koji potiču razvoj motoričkih i kognitivnih vještina.

Manifestacija 'Planet u ravnoteži', posvećena temama održivog razvoja i očuvanja života na Zemlji, također se odvija u zasebnom šatora na livadi uz zgradu SEECEL-a od 9. do 12. travnja. Manifestacija je otvorena za posjetitelje od četvrtka do subote od 10 do 18 sati, a u nedjelju od 10 do 17 sati te nudi niz edukativnih i interaktivnih sadržaja kroz koje mogu upoznati prirodu, biljke i životinje te razumjeti kako funkcioniraju ekosustavi. Poseban naglasak stavljen je na izazove suvremenog doba i načine na koje možemo doprinijeti očuvanju prirode i stvaranju održivije budućnosti.

Manifestaciju V. MUZZA tjedan znanosti održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih te je sufinanciran. Sve tri manifestacije je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda +. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske Komisije. Ni Europska unija niti Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.