Film prema romanu Črna mati zemla trebali smo dobiti još 2017., ali već je dvoje redatelja odustalo

Sva tri romana našeg popularnog književnika Kristiana Novaka bit će ekranizirana. No, pitanje je kada. Novak nam je u podcastu otkrio detalje.

Da je ekranizacija knjiga kompliciran i zahtjevan posao, saznao je naš popularni književnik Kristian Novak. Njegova sva tri romana - Črna mati zemla, Ciganin, ali najljepši i Slučaj vlastite pogibelji - bit će ekranizirana. Za Črna mati zemla je prodao prava za ekranizaciju još 2015., ali filma još nema.

- I onda su me prijatelji, mene naivnog, pitali kad gledamo film. Rekao sam da valjda snimaju sljedeće godine i onda smo 2017. u kinima. Sad je 2026. Dva redatelja su već bila na Črnoj mati zemli pa su odustali. Sad je treći redatelj koji radi na tome - Nebojša Slijepčević, zbog čega sam užasno sretan. I sjajna mlada scenaristica iz Srbije Nađa Petrović. Tako da smo nas troje nekakav tim kreativni oko toga i sad se približavamo polako nečemu što bi stvarno moglo završiti na ekranima, objasnio nam je Novak u podcastu.

Ciganin će biti mini serija od šest epizoda

Dodao je da, iako već postoje kazališne predstave za njegove romane, u filmskoj industriji to puno drugačije.

- U kazalištu, kada s njima potpišeš ugovor, točno znaš kad je premjera, iako nemaju još ni glumce, ni redatelje ni ništa, oni točno znaju kad je premjera i točno znaju kad su na daskama. U filmu je sve prilično na dugom štapu. Teško je jer iz jedne knjige možeš napraviti 10 različitih filmova. Tako da sam ja imao potpuno krivu percepciju toga što ekranizacija jest, ispričao nam je Novak.

Otkrio nam je da će 'Ciganin' vrlo vjerojatno biti mini serija od šest nastavaka, ali da ne zna u kojoj je to fazi trenutačno. Na njegovom posljednjem romanu, Slučaj vlastite pogibelji, radi Marjan Alčevski, inače docent na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu.

- To je čovjek koji je među prvima s ovih prostora prodao prava za HBO. Tako da sam jako sretan što on radi na Slučaju vlastite pogibelji, ne pačam mu se previše u posao, naglasio je Novak.

Novak nema ništa protiv da njegovi romani završe i na Netflixu

Pitali smo ga bismo li njegove romane kao filmove ili serije možda mogli gledati na Netflixu. Odgovorio je da mu se sviđa ta ideja, ali da je za to potreban drugačiji pristup ekranizaciji.

- Ovo sada isto govorim kao laik, vjerojatno će mi se filmaši koji ovo gledaju će mi se smijati, ali drugačije je kad pripremaš materijal za prijavu za Netflix, a drugačije je kad pripremaš prijavu za HRT. Očekivanja Netflixa od materijala koji im ponudiš su drugačija od onoga što očekuje HRT. Tako da sam ja za to da se nešto od mojih djela prikazuje na Netflixu, ali to podrazumijeva dobru pripremu i dobro znaš koji su kriteriji toga. A hoćeš na Netflix jer ti to omogućava jedan široki doseg. A to podrazumijeva da se ipak uklopiš, možda je ružno reći, ali u nekakve kalupe koje ta streaming platforma traži, poručio je Novak.

I dok čekate da ova popularna djela gledamo na malim ekranima, možete čitati 'Vodič kroz suvremenu hrvatsku književnost' koji detaljno prolazi Novakovog Ciganina. Radi se o prvoj knjizi biblioteke Platina u kojoj 14 autora daje svoje viđenje ovog romana. Među njima je i tekst psihologinje Nataše Jokić-Begić u kojemu se bavi psihološkim aspektima romana, a i nju smo više puta ugostili u našem podcastu.

