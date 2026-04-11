Naš književnik shvatio da ne razumije Ježevu kućicu: 'Zašto je Lija njega zvala, što je ona zapravo htjela?'

'Draži je meni moj skromni dom', najcitiraniji je dio iz Ježeve kućice koju su gotovo svi čuli i čitali kao djeca. No, neki odrasli ju ne razumiju.
Legendarna priča za djecu na ovom podneblju, Ježeva kućica, nastala je 1957. godine. Autor je Branko Ćopić, a mnogi djedovi i bake znaju Ježevu kućicu napamet. Skoro 70 godina od nastanka ove priče o Ježurki Ježiću, naš popularni književnik Kristian Novak priznao je da ju - ne razumije.
- Povremeno djeci pomažem u pisanju lektire. I što sam zaključio, kad je Lana, moja najstarija, pisala prvu lektiru koja je bila Ježeva kućica - da ja ne razumijem tu priču. Nisam uopće razumio zašto je Lija njega zvala, što je ona zapravo htjela i zašto je njemu toliko teško bilo ostati tu jednu noć? Je li ga ona htjela pojesti? Ili je bila zaljubljena u njega? Druga mogućnost je da ga je htjela ubiti i pojesti, odnosno nahraniti ga i ako bi on zaspao. Evo, pojma nemam. I pazi, imaš 40 i ne znam koliko godina i zapitaš se 'jel' ja ne razumijem Ježevu kućicu zapravo?', rekao je Novak u našem podcastu.
Ta njegova izjava je izazvala burne rekacije na Facebook profilu portala srednja.hr gdje su se mnogi pozvali na najcitiraniju rečenicu iz priče: 'draži je meni moj skromni dom'.
Za one koji su možda zaboravili kako priča ide, evo podsjetnik: Lija je Ježića pozvala na večeru, a nakon što su se gostili četiri sata, Lija je htjela da Ježić prenoći jer je već pao mrak. Na to joj je Ježić odgovorio da će on radije otići doma, a Liji nije bilo jasno zašto Ježić toliko voli svoj dom pa je pretpostavila da živi u bogatom domu.
- Ježeva kućica razvija osjećaje i sistem vrijednosti. Zvala ga je da se hvali, da pokaže da je bolja i živi bolji život nego jež. Htjela je pokazati svoju raskoš da posrami ježa, to rade snobovi običnim ljudima. To je poanta lijine večere, lažno gostoprimstvo i ljubaznost a sve u svrhu da nahrani svoj ego, napisali su komentarima naši pratitelji.
U priči je Lija pratila Ježića do njegovog doma i po putu srela vuka, medu i divlju svinju koji su rekli da bi oni svoj dom mijenjali za dobar ručak i da je Ježić budala. Kada su stigli do njegove kuće i vidjeli da se radi o skromnom domu, vikali su mu da je još veća budala ako toliko cijeni svoj siromašni dom.
- Kućico draga, slobodo moja! Palačo divna, drvenog svoda, kolijevko meka, lisnatog poda, uvijek ću vjeran ostati tebi, ni za što ja te mijenjao ne bi. U tebi živim bez brigem straha i branit ću te do zadnjeg daha, rekao je Ježić u priči.
Uskoro upisujete faks? Aktualni i bivši studenti odgovorit će na sva vaša pitanja o studiranju
Od profesora i studenata možete čuti sve o studijskim programima i studentskom životu, te ih pitati sve što vas zanima. Obvezna je prijava na događaj.
09:00 2 d 09.04.2026
Kako spriječiti epidemije? Odgovor možda leži u kukcima koje ignoriramo, otkrila nam je znanstvenica Barbara
Barbara proučava svakodnevne kukce i otkriva tajne njihovog imuniteta, a to nam pomaže bolje razumjeti vlastiti. Proveli smo dan s njom na poslu.
16:30 3 d 08.04.2026
Druže se još od osnovne, a sad u Zagreb dovode najbolje studente matematike na svijetu: Sve je počelo u kafiću
Leonardo je u osnovnoj bio ljubomoran na Simeona koji je osvajao natjecanja, a danas studiraju na FER-u i pokrenuli su svoje, i to međunarodno.
12:00 3 d 08.04.2026
Upoznajte školu čiji učenici stječu Cambridge diplomu s kojom mogu upisati najbolja sveučilišta svijeta
U zagrebačkoj školi nastava na engleskom kroz Cambridge IGCSE i A Levels omogućuje upis na svjetska sveučilišta čak i bez državne mature.
00:01 4 d 07.04.2026
Nov način da zaboravite na kaos: Posložite obveze i zabavu, sve što vam treba su dva uređaja
Nova Galaxy S26 i Buds4 olakšavaju učenje, snimanje i gaming. Aktivna je i nagradna igra u kojoj možeš osvojiti put u Seoul sa Kristijanom Iličićem.
16:00 12 d 30.03.2026
Maturanti, izračunajte hoćete li upasti na željeni faks: Ažuriran kalkulator bodova za upis
Hoćete li upasti na željeni faks? Izračunajte svoje bodove i provjerite prag prošle godine u nekoliko klikova.
11:00 4 d 07.04.2026
Iz učionice na brodove: Tisuće učenika kreću s praksom na Jadroliniji
Učenici iz Dubrovnika, Zadra, Splita, Šibenika, Bakra i Malog Lošinja praksu će odrađivati na brodovima Jadrolinije i to već od ovog travnja.
06:55 15 h 11.04.2026
Što je težinski prosjek ocjena? Evo kako ga možete izračunati
Znate li izračunati svoj težinski prosjek ocjena? To bi mogao biti presudan podatak u prijavama za diplomske studije, stipendije, razne nagrade...
06:53 15 h 11.04.2026
Koja je razlika između kamo i kuda? Ovo mnogi ne znaju, a lako je savladati
Kamo ili kuda, pitanje je sad? Iako vam se možda čini da ovi prilozi znače isto, to nije tako. Dobro je znati koja je razlika među njima.
06:51 15 h 11.04.2026
Dva sina, dvije odluke o vojnom roku, otac ponosan na obojicu: 'Djeci ne trebamo predbacivati vlastite ideje'
Inspirativna objava oca o sinovima koji imaju različite stavove o vojnom roku mnoge je dirnula. Otkrio nam je što se krije iza takvog odgoja i odnosa.
12:05 1 d 10.04.2026
Objavljen novi popis škola koje se grade za cjelodnevnu: Pogledajte je li na njemu i vaš grad
Poznato je koje su se škole našle u 52 nova ugovora za projekte izgradnje, rekonstrukcije i opremanja osnovnih škola i sportskih dvorana.
10:32 1 d 10.04.2026