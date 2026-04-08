Hvalevrijedna akcija srednjoškolaca, oduševili sugrađane: 'Podižu svijest'

Građanima Pule razinu šećera u krvi i krvni tlak mjerili su ovog utorka učenici Medicinske škole. I to im nije prvi put.

Učenici Medicinske škole Pula svojim su sugrađanima povodom Svjetskog dana zdravlja 7. travnja mjerili razinu šećera u krvi i krvni tlak. Riječ je o učenicima usmjerenja medicinska sestra/tehničar opće njege te zdravstveno-laboratorijski tehničar.

Velik interes građana

Sve se odvilo na gradskoj tržnici, a učenici su bili u pratnji strukovnih nastavnica Snježane Svitlić-Budisavljević i Sanje Benazić-Kliba. Interes građana je, ističu iz škole, bio iznimno velik.

Dodajmo da su učenici istu akciju proveli i 28. ožujka povodom Dana u Plavom, u suradnji s Ligom protiv raka. Dan u Plavom tradicionalno se obilježava s ciljem podizanja svijesti o prevenciji i ranom otkrivanju raka debelog crijeva.

Prilika za stjecanje praktičnih vještina

Akciji je pristupilo ukupno 86 građana, od čega 46 žena i 40 muškaraca.

- Ova vrijedna aktivnost doprinosi podizanju svijesti o važnosti prevencije i očuvanja zdravlja te pruža učenicima priliku za stjecanje praktičnih vještina i iskustva u radu s građanima, poručili su iz Medicinske škole Pula.