Bliže se upisi u srednje: U 2026. devet škola ima prijemni, donosimo čitav popis

Srednje škole s velikom navalom 'superodlikaša' na upisima provode prijemni ispit. I ove je godine na listi takvih devet srednjih škola u Zagrebu.

Uskoro će biti poznati ovogodišnji datumi upisa u srednje škole, kao i broj mjesta u svakom smjeru. Dok to čekamo, doznali smo koje srednje škole provode prijemni, odnosno dodatnu provjeru na upisima u 2026. godini. Na listi je devet gimnazija u Zagrebu. Naime, da bi provodile dodatnu provjeru, Pravilnik o upisima u I. razred srednjih škola nalaže da škole zahtjev moraju podnijeti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih do 31. ožujka.

Dodatnu provjeru za upis ima devet zagrebačkih škola

Iz Ministarstva za srednja.hr navode da će u 2026. ukupno devet škola provoditi tu provjeru posebnih znanja, u odnosu na prošlu godinu na popisu nema novina, a prijemni će provoditi:

Gimnazija Tituša Brezovačkog, Zagreb - opća gimnazija

I. gimnazija, Zagreb - opća gimnazija i prirodoslovno-matematička gimnazija

III. gimnazija Zagreb - prirodoslovno-matematička gimnazija

V. gimnazija Zagreb - prirodoslovno-matematička gimnazija

IX. gimnazija Zagreb - prirodoslovno-matematička gimnazija

X. gimnazija Zagreb - prirodoslovno-matematička gimnazija i prirodoslovno-matematička gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku

XV. gimnazija Zagreb - prirodoslovno-matematička gimnazija i IB Gimnazija Lucijana Vranjanina Zagreb - prirodoslovno-matematička gimnazija

Prirodoslovna škola Vladimira Preloga Zagreb - prirodoslovna gimnazija i prirodoslovna gimnazija uz skupinu predmeta na engleskom jeziku

Za upis istog programa vrijede rezultati jednog prijemnog

Iz Ministarstva obrazovanja za srednja.hr ističu da nema niti promjena u načinu provođenja - škole koje provode isti program obrazovanja međusobno će priznavati rezultate prijamnih ispita. Primjerice, I. gimnazija i MIOC priznaju rezultate istog ispita za prirodoslovno-matematički smjer. Učenici prijemni pišu u školi koja im je najviše pozicionirana na popisu prijavljenih.

Inače, prema Pravilniku o upisima u I. razred srednjih škola srednje škole mogu provoditi provjere posebnih znanja iz Hrvatskoga jezika, Matematike, prvoga stranog jezika te nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja u pojedinim programima obrazovanja, od kojih su dva propisana Popisom predmeta posebno važnih za upis, a jedan koji samostalno određuje srednja škola od obveznih nastavnih predmeta koji se uče u osnovnoj školi. Provjera ne smije biti eliminacijska za učenike, a na temelju nje kandidat može ostvariti najviše deset bodova.

Nakon što se prijave srednjih škola otvore, a lani je to bilo krajem lipnja, učenici će moći prijaviti šest programa u šest škola. Od tog trenutka važno je da detaljno prate novosti u rubrikama za upise škola koje su im na listi. Ondje će biti dostupne i informacije o terminima prijemnih ispita, kao i što je nužno ponijeti na prijemni i treba li uz prijavu u e-Upisi, prijemni dodatno prijaviti i školi ili koji je bodovni prag za upis škole, ako ga je škola uopće odredila.

