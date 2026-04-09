Slučaj potresao Hrvatsku: Svećenik prijavljen za višegodišnje seksualno zlostavljanje maloljetnika
09. travanj 2026.
Policiji je prijavljen slučaj sumnje seksualnog zlostavljanja maloljetnika u sjemeništu Gospićko-senjske biskupije. Prijavila ga je sama biskupija.
Gospićko-senjska biskupija priopćila je da je 'nadležnim civilnim vlastima' prijavila slučaj mogućeg zlostavljanja.
- Nadalje, u okviru crkvene nadležnosti, poduzete su sve mjere i pokrenuti svi postupci propisani mjerodavnim crkvenim odredbama. S obzirom na to da je istraga u tijeku, Gospićko-senjska biskupija u ovom trenutku ne može davati nikakve dodatne izjave ni komentirati okolnosti slučaja. Ponavljamo nultu stopu tolerancije prema bilo kakvom obliku zlostavljanja i potičemo sve one koji imaju saznanja o zlostavljanjima da se odmah obrate nadležnim civilnim vlastima. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, navode iz Gospićko-senjske biskupije.
Osumnjičen da je godinama zlostavljao maloljetnike
Riječ je o slučaju o kojem je prva pisala novinarka portala Index.hr, Ana Raić, a visokorangirani svećenik je pod sumnjom da je više godina seksualno zlostavljao maloljetnike u sjemeništu te biskupije. Tereti ga se za spolno iskorištavanje sjemeništarca između 2017. i 2022. godine.
Slučaj je u srijedu u Saboru komentirao i ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović.
- Ono što znam o tom slučaju je da je Biskupija prijavila svećenika, da je policija postupala po toj prijavi, da se provodi kriminalističko istraživanje. U trenutku kad ono bude dovršeno, o tome će se obavijestiti javnost, rekao je Božinović.
HBK je prije tri godine donijela smjernice za ovakve slučajeve
Inače, Hrvatska biskupska konferencija je 2023. donijela Smjernice za zaštitu maloljetnika i odraslih ranjivih u kojima je opisano postupanje u slučaju prijave seksualnog zlostavljanja.
- Ako je zlostavljanje maloljetnika i odraslih ranjivih osoba počinjeno u crkvenom okruženju ili od osoba koje su posvećeni službenici ili pomoćnici u ostvarenju poslanja Crkve, ono kompromitira cijelu crkvenu zajednicu i njezino temeljno poslanje propovijedanja Radosne vijesti – evanđelja svim ljudima. Također nanosi štetu njezinoj vjerodostojnosti i povjerljivosti. Zato je cijela crkvena zajednica pozvana reagirati na tu bolnu ranu, stavljajući u središte svoga zalaganja brigu i zaštitu najmanjih i najugroženijih. Samo takav pristup može omogućiti crkvenoj zajednici da pobijedi svaku šutnju, ravnodušnost, predrasudu ili neaktivnost koje su se u prošlosti događale u suočavanju s ovim problemom te da ih preobrazi u uključenost, brigu, solidarnost i predanost, navodi se u smjernicama.
Smjernice obvezuju na prijavu slučajeva zlostavljanja biskupijskom povjereniku za zaštitu maloljetnika ili Ured HBK, ali je obvezna i prijava nadležnom državnom tijelu, dakle policiji. U smjernicama je opisano da po primitku obavijesti o spolnom zlostavljanju maloljetnika i odraslih ranjivih osoba slijedi provjera vjerojatnosti, istraga koja uključuje rekonstrukciju događaja i kroz koju se prikupljaju dokumenti i svjedočenja, nakon čega slijede kazneni postupci.