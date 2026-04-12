Ema i Marta prošle su s 5,0 pa upisale strukovnu školu: 'Gimnazija nikad nije bila opcija'

Ema i Marta u osnovnoj su prolazile s 5,0, a nakon toga upisale strukovnu školu. Gimnazija im nije bila opcija, a roditelji su podržali tu odluku.

Kao i u slučaju gimnazija i za upis četverogodišnjih strukovnih škola maksimalni broj bodova koji osmaši mogu ostvariti je 80, bez dodatnih elemenata. Kao zajednički element boduje se školski uspjeh – prosjek ocjena i predmeti važni za upis. Iako prevladava stav da baš svi superodlikaši, oni s prosjekom 5,0 žele u gimnazije, postoje primjeri koji dokazuju da to nije baš uvijek slučaj. Maksimalnih 80 bodova na upisima i prosjek 5,0 u osnovnoj su školi imale Ema Bokun i Marta Marić. Obje su danas učenice prvih razreda strukovnih škola.

Gimnazija mi nije bila opcija, nakon nje nemaš stručnu spremu

Ema je nakon osnovne odlučila upisati program farmaceutski tehničar u Srednjoj školi Pregrada.

- Tijekom osmog razreda počela sam jače razmišljati o upisu u srednju školu. S mamom sam prošla popis škola, a gimnazija mi nije bila opcija jer, realno, nakon gimnazije nemaš nikakvu stručnu spremu. S obzirom na to da sam imala sve odlične ocjene znala sam da mogu upisati što želim. Nekako sam uvijek bila dobra u predmetima koji su bili bitni za ovu školu. Malo sam proučila školu i saznala jako dobre stvari o njoj. Zanimanje koje ću steći nakon ove srednje škole jako mi se sviđa, a što je najbolje od svega - uvijek mogu upisati fakultet . Mislim kako će mi ova škola dati dobru podlogu za zanimanje kojim se želim baviti, što u gimnaziji neću dobiti jer u gimnaziji se uči više opće znanje i vrlo je opširno, kaže Ema za srednja.hr.

Nedvojbeno je da najveći utjecaj na odluku o školi koju će upisati ima obitelj, poglavito roditelj. Ema kaže da su je roditelji podržali u izboru i nikada je zbog izvrsnih ocjena nisu nagovarali na upis gimnazije. Iako bi mnogi osporavali takvu odluku, jer roditelji nerijetko smatraju da je najbolja perspektiva nakon završene gimnazije, Ema smatra da je takav stav potpuno pogrešan.

- Ljudi po meni krivo razmišljaju. Djeca koja imaju dobre ocjene mogu upisati ono što vole i to je super, pogotovo ako znaju što žele. Gimnazija je možda za one koji nisu sigurni u svoj izbor ili pak žele upisati neke visoke znanstvene fakultete za koje ne postoji ranija strukovna škola. Dobar možeš biti u bilo kojoj školi i nakon toga upisati veliku većinu fakulteta ako si ustrajan. Vidjela sam i na primjeru mog brata koji je nakon strukovne elektrotehničke škole upisao smjer mehatronike, veli Ema.

'Učenici trebaju odabrati ono što ih zanima jer će u budućnosti biti uspješniji'

Sličnog je stava o ovoj generalizaciji da je odlikašima mjesto u gimnaziji i njena vršnjakinja Marta Marić. Mata je s 5,0 u osnovnoj upisala smjer referent za poslovnu ekonomiju u Srednjoj školi Dugo Selo.

- Smatram da takav stav da najbolji učenici trebaju ići u gimnaziju nije ispravan. Učenici trebaju odabrati ono što ih zanima jer će u budućnosti biti uspješniji, jasno navodi Marta za srednja.hr.

I ona se nakon osnovne upisala u strukovnu iz sličnog razloga kao Ema.

- Odluku da upišem strukovnu školu sam donijela jer sam željela završiti nešto konkretno, iako su mnogi očekivali da ću upisati gimnaziju. Roditeljima je to u početku bilo iznenađenje, ali su me podržali, kaže Ema.

Razmišljaju o maturi i fakultetu

Sada su već pri kraju prvog razreda pa su nam otkrile i koji su im predmeti i moduli najinteresantniji. Ema kaže da joj se najviše sviđa Uvod u laboratorijski rad jer je oduševljena praktičnim strukovnim predmetima te se veseli onima koji joj dolaze u idućim godinama.

- Smatram kako ću u ovoj školi dobiti sva potrebna znanja i praksu za moje buduće zanimanje. No, isto tako i sve potrebno za polaganje mature i upis na fakultet. Najviše me privlači Farmaceutsko- biokemijski fakultet, kaže Ema.

Marti su do sada najzanimljiviji moduli Uvod u osobne financije i Uvod u poduzetništvo, a i ona očekuje da će u školi steći vještine koje će koristiti u budućem poslu.

- Razmišljam o tome da nakon srednje škole idem na državnu maturu i na fakultet, ali još nisam sigurna i istražujem opcije. Najviše me privlače studiji povezani s mojom strukom, navodi Marta.

'Birajte školu prema vlastitim interesima, ne očekivanjima drugih'

Objema sugovornicama za kraj smo postavili isto pitanje – imaju li poruku za osmaše koji su izvrsni kao one i koji se dvoume oko toga trebaju li upisati gimnaziju ili strukovnu školu.

- Ako znate što želite nemojte se dvoumiti, upišite strukovnu školu. Dobre ocjene i to što ste dobri učenici pomoći će vam kod upisa na fakultet, naravno ako ćete htjeti. Neovisno o fakultetu, nakon završetka strukovne škole barem imate stručno zvanje, poručuje Ema.

Da se je uvijek najbolje voditi vlastitim interesima, zaključuje Marta.

- Osmašima koji se dvoume oko upisa gimnazije ili strukovne škole poručila bih da biraju školu prema vlastitim interesima, ne prema očekivanjima drugih. Važno je da upišu ono što ih zanima jer će imati više motivacije i bit će uspješniji, poručila je Marta.

Uz pomoć našeg Kalkulatora bodova saznajte koliko bodova prilikom upisa možete očekivati. Na profilu svake srednje škole možete izračunati bodove koji su vam potrebni za upis baš te škole. Ovim kalkulatorom možete izračunati koliko ćete bodova imati na temelju ocjena iz osnovne škole, a možete i vidjeti koliko je minimalno bodova potrebno za upis škole te prosječan broj bodova upisanih učenika.

A u pronalasku srednje škole koja je baš za vas pomoći će vam i naše Online predstavljanje škola. Škole se predstavljaju kroz nekoliko rubrika: naziv škole, lokacija, kratki opis škole, povijest škole, uvjeti upisa, fotografija i video, kontakti.