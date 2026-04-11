Koja je razlika između kamo i kuda? Ovo mnogi ne znaju, a lako je savladati

Kamo ili kuda, pitanje je sad? Iako vam se možda čini da ovi prilozi znače isto, to nije tako. Dobro je znati koja je razlika među njima.

U hrvatskom standardnom jeziku mjesni prilozi kamo i kuda imaju različita značenja. Ipak, većini ljudi čine se jednakima pa se često pogrešno zamjenjuju u svakodnevnom govoru i pisanju.

Kamo ili kuda?

Razlika na prvi pogled djeluje sitno, ali može potpuno promijeniti smisao rečenice. Naime, kamo se koristi za iskazivanje nekog odredišta ili cilja. Na pitanje 'kamo idete' odgovor je, na primjer, 'u trgovinu'.

Kuda se pak koristi za informaciju o tome kojim putem nekamo idete. Na primjer, 'kuda putuješ' - 'putujem kroz Sloveniju do Austrije'.

Kada se koristi 'gdje'?

Ne smijemo zaboraviti još jedan mjesni prilog, a to je gdje. Gdje označava lokaciju odnosno mjesto gdje se nalazite. Na primjer, 'gdje si' - 'u školi sam'.

Korisno je obratiti pažnju na uporabu ovih priloga i izbjeći česte jezične pogreške. Učitelji Hrvatskog jezika sigurno će biti oduševljeni ako vide da razumijete ovu razliku i pišete u skladu s njom.