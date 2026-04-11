Iz učionice na brodove: Tisuće učenika kreću s praksom na Jadroliniji

Učenici iz Dubrovnika, Zadra, Splita, Šibenika, Bakra i Malog Lošinja praksu će odrađivati na brodovima Jadrolinije i to već od ovog travnja.

Svi će se složiti da u srednjoškolskom strukovnom obrazovanju učenicima najviše nedostaje prakse. Upravo se novom reformom, modularnom nastavom, tome pokušalo doskočiti. A kako bi učenici praksu mogli odrađivati, poslodavci moraju surađivati sa školama.

Nastava će se odvijati u različitim dijelovima broda

U manjim mjestima je to problem, što zbog manjka poslodavaca, što zbog nezainteresiranosti poslodavca da uzmu učenike na praksu. No, učenicima srednjih pomorskih škola iz Dubrovnika, Zadra, Splita, Šibenika, Bakra i Malog Lošinja praksa kod poslodavca je zagarantirana. Škole su potpisale sporazum s Jadrolinijom, tako da će učenici ono što su naučili u učionicama sada primijeniti i na brodovima.

- Tijekom praktičnog dijela nastave učenicima će biti omogućeno stjecanje osnovnih znanja i vještina rada na brodu kroz organizirane posjete i kraće plovidbe. Upoznat će se s brodskom opremom i sustavima, sudjelovati kao promatrači u sigurnosnim i protupožarnim postupcima te usvajati osnove zaštite okoliša i mornarskih vještina. Nastava će se odvijati u različitim dijelovima broda, uključujući palubu, most i strojarnicu, s ciljem upoznavanja stvarnog radnog okruženja i razvoja profesionalnih kompetencija, objasnili su nam iz Jadrolinije.

U program će biti uključeno preko 1.000 učenika

U program će biti uključeno ukupno oko 1.050 učenika nautičkog smjera iz navedenih škola, pri čemu svaka generacija broji približno 260 učenika raspoređenih u 11 razreda od prvog do četvrtog razreda. Dakle, neće samo učenici u modularnoj imati takvu praksu, već i učenici u razredima s klasičnom nastavom.

- Procjenjuje se da će učenici ukupno ostvariti između 1.500 i 2.000 sati praktičnog rada na brodu. Prve aktivnosti planirane su u razdoblju od travnja do lipnja, a potom i od rujna do studenog ove godine, naveli su iz Jadrolinije.