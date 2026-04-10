Dva sina, dvije odluke o vojnom roku, otac ponosan na obojicu: 'Djeci ne trebamo predbacivati vlastite ideje'

Inspirativna objava oca o sinovima koji imaju različite stavove o vojnom roku mnoge je dirnula. Otkrio nam je što se krije iza takvog odgoja i odnosa.

'I tako, i moja dva klipana su dobila poziv', započeo je svoju objavu u jednoj Facebook grupi otac L.I. čiji sinovi imaju različite stavove oko vojnog roka. Mlađi sin se pozvao na priziv savjesti, a stariji se dobrovoljno javio na služenje vojnog roka.

Iako su, kako je napisao otac, s njegovog stabla pale dvije različite jabuke, ponosan je na njihove različite odluke. U inspirativnoj objavi objasnio je zašto smatra da roditelji imaju ulogu 'usmjeravanja' djece da donose vlastite odluke, a ne da od njih očekuju da imaju iste ideje i stavove kao roditelji.

- Moj mlađi, pozvao se na savjest, rekao je da ne podržava rat i da nije spreman stradati za ovu državu - i to je u redu. Moj stariji, nešto kasnije, odlučio se odazvati. Znači li to da nema savjest? Ne! To znači da je prepoznao odgovornost sebe kao individue u našem društvu, spreman da da svoj doprinos kolektivu i ispuni svoju građansku dužnost, stoji u objavi oca na Facebooku.

Otac za srednja.hr: 'Na posljetku, odrasle su osobe - i žele to dokazati!'

Javili smo mu se da nam detaljnije ispriča kako je odgajao svoje sinove, kako je pričao s njima o vojnom roku i na koji način ih je podučio da, kako on kaže, razmišljaju svojom glavom.

- Kada je postalo izvjesno da će se plan o osnovnom osposobljavanju realizirati, nisam imao neka očekivanja, niti sam pokušao predvidjeti što će moji momci odlučiti. Rano smo utvrdili da će ih 'vojni rok' zahvatiti (da su u okviru dobne granice ročnika kandidata za temeljno vojno osposobljavanje), sjeli smo i zajedno razglabali o potencijalnim prednostima i nedostatcima obje opcije. Komentirali smo što bi odlazak značio za njih kao pojedince, u kontekstu akademskih napora i životnog iskustva, što mogu očekivati od takvog osposobljavanja te kakva vrata se otvaraju uspješnim svladavanjem pojedinih izazova. Ali, jedini zadatak mene kao roditelja (u ovoj fazi njihovog života), bio je informirati ih i pobrinuti se da imaju temelj i oslonac za donošenje vlastite odluke. Na posljetku, odrasle su osobe - i žele to dokazati!, rekao nam je otac L.I.

Mlađi sin odabrao civilni rok: 'Pohvalio sam ga za njegovu odluku'

Istaknuo je da obje odluke njegovih sinova, iako različite, pokazuju određenu razinu odgovornosti i da obje na svoj način podržavaju naše društvo.

- Nisam mišljenja da djeci trebamo predbacivati vlastite ideje, jer ono što je u životu koristilo nama možda neće biti relevantno za njihovo životno iskustvo. Ako donesu neku odluku, očekujem da imaju jasne argumente i plan za provođenje te odluke. Mlađi sin prizvao se na savjest te će svoju dužnost odraditi u sklopu civilne službe - nismo još odlučili što je najbolje odnosno najpraktičnije. Pohvalio sam ga za njegovu odluku, naglasivši da sam ponosan što je odlučio posvetiti se knjigama i sportskim interesima. Od njega sam očekivao samo da odabere ono što smatra najboljim za svoj osobni razvoj, ispričao nam je otac.

Stariji sin odlučio se na vojni rok: 'Prepoznao je potrebu da nakon druge godine studija 'uhvati zraka'

Njegov drugi sin, dvije godine stariji, dobrovoljno je donio potpuno suprotnu odluku od mlađeg brata i dobrovoljno se javio na vojni rok. Kao i mlađi brat, i stariji je ocu iznio argumente svoje odluke.

- Argumentirao mi je kako ovo iskustvo predstavlja upravo ono što mu treba u ovoj fazi života. Prepoznao je potrebu da nakon druge godine studija 'uhvati zraka', stekne neka nova iskustva i prijatelje za život te da nauči kako zaštiti sebe i druge, koji možda nisu u mogućnosti zaštititi se sami. Smatram da nije bitno odakle pronalazi poticaj - bilo da se radi o intrinzičnim motivima ili vanjskim pritiscima ili potrebama. Važno je samo da osjeća da pripada zajednici i daje svoj doprinos, naveo je otac.

Smatra da obrazovanje, vojno ili akademsko, nisu dva međusobno isključiva pravca, kao ni da ih je potrebno slijediti linearno. Naglašava da 'svatko sam bira komadiće koji sačinjavaju mozaik njihova života', pa tako i njegovi sinovi.

- Mišljenja sam da je u odgoju nužno dozvoliti djeci da rade vlastite greške - informativne i poučne, ali ipak greške. Potrebno im je pružiti priliku da sami vide kako svijet reagira na podražaje, kako njihov angažman, radi i trud oblikuju njihovu okolinu i odnose koje grade. U redu je da padaju, dok god ste ondje da ih uz svježe spoznaje usmjerite u novom pravcu. Najbitnije je da ostanu znatiželjni i da osjete potrebu za osobnim rastom - nagrađujte proaktivnost, izjavio je otac za srednja.hr.

Otac se prisjetio svojih dana u vojsci: 'Ne želim da prolaze što i mi smo'

U svojoj Facebook objavi prisjetio se i vremena kada je on dobio poziv za vojni rok. Tada, kaže, nije bilo 'hoćeš, nećeš, moralo se'. Iako neke od najboljih uspomena vuče iz tih dana, kaže kako mu je vojna obuka zapravo bila - pakao.

- Ne zbog same obuke i režima, već zbog pomisli na ono za što te tom obukom pripremaju. Rat je tada bio neizvjestan... pa smo ga i dočekali. Čini se da se povijest ponavlja, pa se tako i danas nalazimo u predratnom razdoblju, barem tako država misli. A to ljudi moji... ne želim niti za svoje niti za ičije dijete. Ne želim da prolaze što i mi smo. Mogao bi pisati o tome kako je obuka nekad bila rigoroznija, kako su vremena bila teža, kako klincima danas treba čeličenje jer ne znaju cijeniti ono što imaju. No to ne bi bilo pošteno prema njima - mi smo se borili tako da bi oni imali lagodniji život, stoji u njegovoj Facebook objavi.

'Nemojte gledati ratove na televiziji, ratova će, nažalost, biti još. Gledajte vlastitu djecu kako odrastaju, garantiram da ćete to doživjeti samo jednom'

Pitali smo ga na temelju čega smatra da se nalazimo u predratnom stanju, kao i kako to doživljava sada kao roditelj.

- Teško je razlučiti što podrazumijeva pojam 'predratnog stanja'. Za sada ga možemo nazivati stanjem pripravnosti uslijed teških socioekonomskih okolnosti. S obzirom na razne aktualne ekološke, epidemiološke, financijske i društvene krize, pod dojmom sam da ova generacija klinaca proživljava svoju šestu 'jednom u životu' krizu. Samo im još kojekakav rat fali. Konstantno smo izloženi pesimističnim perspektivama koje plasiraju mediji i teško je procijeniti ozbiljnost situacije, ali vjerujem da niti jedan roditelj ne želi gledati kako svijet tone u još jedan sukob. Nemojte gledati ratove na televiziji, ratova će, nažalost, biti još. Gledajte vlastitu djecu kako odrastaju, garantiram da ćete to doživjeti samo jednom, poručio je otac L.I.

'S moga drveta pale su dvije jako drugačije jabuke, a ipak se vole, cijene i uvažavaju međusobno mišljenje. Ne mogu biti ponosniji na njih'

Uz priču o svojim sinovima objavio je i fotografiju jela koje je pripremio za njihov zajednički ručak. Jedan sin je došao doma nakon položenog ispita na faksu, a drugi je bio na dopustu nakon vojne obuke.

- Ja, sa svojim uvrnutim smislom za humor, odlučio sam za spremiti ručak kakav su često nama davali u vojarni (mislim da je meni ispao čak i malo bolje nego kuharicama koje su ga spremale tada haha!). I tako, obrokujemo nas trojica, svatko sa svojom životnom pričom, vlastitim motivima i uvjerenjima. Unatoč različitostima, dijelimo isti stol, isti obrok s iste sive tacnice, baš kao i mnoštvo omladine koja se početkom godine našla u programu osnovnog vojnog osposobljavanja. Svi smo mi isti. S moga drveta pale su dvije jako drugačije jabuke, a ipak se vole, cijene i uvažavaju međusobno mišljenje. Ne mogu biti ponosniji na njih, naveo je na kraju otac L.I.