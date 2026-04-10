Objavljen novi popis škola koje se grade za cjelodnevnu: Pogledajte je li na njemu i vaš grad

Fuchs je konačno priznao: Odgađa se cjelodnevna škola
Cjelodnevna nastava u osnovnim školama ipak neće početi provoditi 2027. Sve škole neće biti dograđene, priznao je ministar Radovan Fuchs.
15:00 43 d 26.02.2026
10. travanj 2026.
Poznato je koje su se škole našle u 52 nova ugovora za projekte izgradnje, rekonstrukcije i opremanja osnovnih škola i sportskih dvorana.
Dodijeljena su 52 nova ugovora za projekte izgradnje, rekonstrukcije i opremanja osnovnih škola i sportskih dvorana u 14 županija i 11 gradova. Vrijednost je 319,5 milijuna eura, od kojih je bespovratnih 214,6 milijuna.
Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs na dodjeli je rekao da ključni cilj - jednosmjenska nastava u svim školama u Hrvatskoj - iz vizije postupno postaje stvarnost. Ne samo dodjelama ugovora, dodao je, nego i radovima na terenu. Premijer Andrej Plenković je pak istaknuo da se ovim potezom stvaraju uvjeti za prelazak na jednosmjensku nastavu i uvođenje cjelodnevne škole do 2030. godine.
Podsjetimo, prije tri godine najavili su da će se taj cilj postići do 2027. godine. Premijer je još krajem prošle godine spomenuo da će se to dogoditi tek 2030., nakon čega smo zatražili pojašnjenje resornog ministarstva. Ono je stiglo gotovo dva mjeseca nakon prvog upita. U odgovoru nam nisu konkretno rekli je li se premijer zabunio u izjavi ili je točno da se rok za uvođenje jednosmjenske nastave i cjelodnevne škole produljio. Da se produljio Fuchs je prvi put priznao u veljači ove godine.
- To neće ići zbog toga što neće sve škole biti izgrađene, zbog raznoraznih faktora, od javnih nabava pa nadalje. Međutim, mi smo sada u fazi analiziranja čitavog ovog eksperimenta koji se odvija i razmišljamo o dvije, tri mogućnosti, rekao je tada Fuchs.
Je li na listi i vaš grad? Izašao novi popis škola koje se grade za cjelodnevnu
Dodijeljeno je 55 ugovora za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole.
14:35 43 d 26.02.2026
Do sada je ukupno dodijeljeno 340 ugovora vrijednih 2 milijarde eura, od čega je 1,45 milijardi eura bespovratnih sredstava. U nastavku donosimo koje su se škole našle u 52 nova ugovora.
1. Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje OŠ Brezovica - PŠ Donji Dragonožec
2. Izgradnja i opremanje Područne škole Gornja Kustošija
3. Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje sportske dvorane OŠ Pantovčak
4. Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje Osnovne škole Otok
5. Izgradnja Centra za autizam u Oporovcu
6. Rekonstrukcija (dogradnja) Osnovne škole Ivanovec
7. Rekonstrukcija i dogradnja Područne škole Starigrad - Osnovne škole 'Braća Radić' Koprivnica
8. Dogradnja jednodijelne dvorane Osnovne škole 'Vladimir Nazor' u Križevcima
9. Rekonstrukcija i opremanje školske sportske dvorane OŠ Rikard Katalinić Jeretov Opatija
10. Izgradnja Osnovne škole Vladimir Nazor Osijek
11. Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Jagode Truhelke
12. Izgradnja sportske dvorane Osnovne škole Vladimira Becića Osijek
13. Izgradnja sportske dvorane Osnovne škole Josipovac
14. Izgradnja sportske dvorane Osnovne škole Retfala
15. Izgradnja sportske dvorane Osnovne škole Ivana Filipovića
16. Izgradnja školske sportske dvorane OŠ Vidikovac
17. Izgradnja školske sportske dvorane OŠ Veruda Pula
18. Rekonstrukcija i dogradnja građevine Osnovne škole Samobor
19. Rekonstrukcija i dogradnja građevine Područne škole Celine - Osnovne škole Samobor
20. Dogradnja i opremanje školske sportske dvorane uz Osnovnu školu Ivana Kukuljevića Sisak
21. Dogradnja školske sportske dvorane uz OŠ Krunoslava Kutena
22. Izgradnja Područne škole Murvica - Briševo
23. Izgradnja dvodijelne školske sportske dvorane uz Osnovnu školu Šimuna Kožičića Benje u Zadru
24. Rekonstrukcija i dogradnja Područne škole Slobodnica te dogradnja školsko-sportske dvorane
25. Izgradnja osnovne škole Jug u Novoj Gradiški
26. Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole 'Vladimir Nazor' u Pločama
27. Izgradnja školske sportske dvorane Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan
28. Izgradnja školske sportske dvorane Područne škole Josipa Generalića Hlebine
29. Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Bedekovčina
30. Rekonstrukcija i dogradnja postojeće školske sportske dvorane Osnovne škole Konjščina
31. Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole 'Ivan Goran Kovačić' Đakovo za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole
32. Rekonstrukcija i opremanje Područne škole Kuzmica za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole
33. Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje Osnovne škole fra Kaje Adžića Pleternica za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole
34. Nova školska sportska dvorana Područne škole Biškupci za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole
35. Dogradnja i opremanje školske sportske dvorane OŠ braće Radića Pakrac za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole
36. Rekonstrukcija Osnovne škole Omišalj
37. Izgradnja nove građevine Osnovne škole Josip Pupačić u Omišu
38. Rekonstrukcija i prenamjena građevine za potrebe Područne škole Jezera
39. Izgradnja školske sportske dvorane Područne škole Kuljevčica
40. Izgradnja školske sportske dvorane Osnovne škole Ivana Rangera Kamenica
41. Rekonstrukcija i dogradnja dvodijelne školske sportske dvorane uz OŠ Franje Berta Bednja
42. Rekonstrukcija zgrade javne i društvene namjene (osnovnoškolska ustanova) – OŠ Vinica
43. Rekonstrukcija osnovne škole u Bisagu - dogradnja školske sportske dvorane
44. Rekonstrukcija i dogradnja građevine Osnovne škole Julija Benešića u Iloku
45. Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Osnovne škole Davorin Trstenjak, Posavski Podgajci i izgradnja sportske dvorane
46. Izgradnja školske sportske dvorane Osnovne škole Tordinci
47. Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Stjepana Radića Bibinje
48. Dogradnja školske sportske dvorane uz Osnovnu školu Ivan Goran Kovačić u Lišanima Ostrovičkim
49. Dogradnja sportske dvorane uz OŠ Josipa Zorića u Dugom Selu
50. Rekonstrukcija i nadogradnja školskog prostora te dogradnja jednodijelne sportske dvorane OŠ Bistra u Poljanici Bistranskoj
51. Dogradnja školske sportske dvorane uz PŠ Cvetković
52. Dogradnja školske sportske dvorane uz PŠ Desinec
Više detalja možete pronaći u dokumentu u nastavku. Napomena: dokument sadržava više stranica, kako biste vidjeli sve, potrebno je listati s desna na lijevo.
Kako započeti karijeru u IT industriji? Priča iz Spanova Service Deska
Nije call centar, a mnogima je bio prvi korak u IT karijeri. Otkrivamo kako izgleda rad u Service Desku Spana i zašto je to dobra odskočna daska.
10:30 8 h 10.04.2026
Uskoro upisujete faks? Aktualni i bivši studenti odgovorit će na sva vaša pitanja o studiranju
Od profesora i studenata možete čuti sve o studijskim programima i studentskom životu, te ih pitati sve što vas zanima. Obvezna je prijava na događaj.
09:00 1 d 09.04.2026
Kako spriječiti epidemije? Odgovor možda leži u kukcima koje ignoriramo, otkrila nam je znanstvenica Barbara
Barbara proučava svakodnevne kukce i otkriva tajne njihovog imuniteta, a to nam pomaže bolje razumjeti vlastiti. Proveli smo dan s njom na poslu.
16:30 2 d 08.04.2026
Druže se još od osnovne, a sad u Zagreb dovode najbolje studente matematike na svijetu: Sve je počelo u kafiću
Leonardo je u osnovnoj bio ljubomoran na Simeona koji je osvajao natjecanja, a danas studiraju na FER-u i pokrenuli su svoje, i to međunarodno.
12:00 2 d 08.04.2026
Upoznajte školu čiji učenici stječu Cambridge diplomu s kojom mogu upisati najbolja sveučilišta svijeta
U zagrebačkoj školi nastava na engleskom kroz Cambridge IGCSE i A Levels omogućuje upis na svjetska sveučilišta čak i bez državne mature.
00:01 3 d 07.04.2026
Nov način da zaboravite na kaos: Posložite obveze i zabavu, sve što vam treba su dva uređaja
Nova Galaxy S26 i Buds4 olakšavaju učenje, snimanje i gaming. Aktivna je i nagradna igra u kojoj možeš osvojiti put u Seoul sa Kristijanom Iličićem.
16:00 11 d 30.03.2026
Maturanti, izračunajte hoćete li upasti na željeni faks: Ažuriran kalkulator bodova za upis
Hoćete li upasti na željeni faks? Izračunajte svoje bodove i provjerite prag prošle godine u nekoliko klikova.
11:00 3 d 07.04.2026
Dva sina, dvije odluke o vojnom roku, otac ponosan na obojicu: 'Djeci ne trebamo predbacivati vlastite ideje'
Inspirativna objava oca o sinovima koji imaju različite stavove o vojnom roku mnoge je dirnula. Otkrio nam je što se krije iza takvog odgoja i odnosa.
12:05 7 h 10.04.2026
Djeca i mladi sve se više dopisuju s ChatGPT-om: 'Traže nekoga da ih sluša bez osude i ima vremena za njih'
Testirali smo tko bolje odgovara na pitanja o vršnjačkom nasilju - ChatGPT ili Hrabri telefon. Iz Hrabrog telefona su nam analizirali odgovore AI-a.
15:28 1 d 09.04.2026
Poznato koliko je mladih dostavljalo hranu u 2025., ima i učenika i studenata: 'Jednostavan i chill posao'
Najviše osoba koje su tijekom 2025. vozile taxi i dostavljale hranu pripada dobnoj skupini od 25 do 29 godina. Studentu Tinu ovo je bio 'chill posao'.
11:08 1 d 09.04.2026
Slučaj potresao Hrvatsku: Svećenik prijavljen za višegodišnje seksualno zlostavljanje maloljetnika
Policiji je prijavljen slučaj sumnje seksualnog zlostavljanja maloljetnika u sjemeništu Gospićko-senjske biskupije. Prijavila ga je sama biskupija.
10:07 1 d 09.04.2026
Film prema romanu Črna mati zemla trebali smo dobiti još 2017., ali već je dvoje redatelja odustalo
Sva tri romana našeg popularnog književnika Kristiana Novaka bit će ekranizirana. No, pitanje je kada. Novak nam je u podcastu otkrio detalje.
16:08 2 d 08.04.2026