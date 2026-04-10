Objavljen novi popis škola koje se grade za cjelodnevnu: Pogledajte je li na njemu i vaš grad

Poznato je koje su se škole našle u 52 nova ugovora za projekte izgradnje, rekonstrukcije i opremanja osnovnih škola i sportskih dvorana.

Dodijeljena su 52 nova ugovora za projekte izgradnje, rekonstrukcije i opremanja osnovnih škola i sportskih dvorana u 14 županija i 11 gradova. Vrijednost je 319,5 milijuna eura, od kojih je bespovratnih 214,6 milijuna.

Fuchs: 'Jednosmjenska nastava iz vizije postupno postaje stvarnost'

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs na dodjeli je rekao da ključni cilj - jednosmjenska nastava u svim školama u Hrvatskoj - iz vizije postupno postaje stvarnost. Ne samo dodjelama ugovora, dodao je, nego i radovima na terenu. Premijer Andrej Plenković je pak istaknuo da se ovim potezom stvaraju uvjeti za prelazak na jednosmjensku nastavu i uvođenje cjelodnevne škole do 2030. godine.

Podsjetimo, prije tri godine najavili su da će se taj cilj postići do 2027. godine. Premijer je još krajem prošle godine spomenuo da će se to dogoditi tek 2030., nakon čega smo zatražili pojašnjenje resornog ministarstva. Ono je stiglo gotovo dva mjeseca nakon prvog upita. U odgovoru nam nisu konkretno rekli je li se premijer zabunio u izjavi ili je točno da se rok za uvođenje jednosmjenske nastave i cjelodnevne škole produljio. Da se produljio Fuchs je prvi put priznao u veljači ove godine.

- To neće ići zbog toga što neće sve škole biti izgrađene, zbog raznoraznih faktora, od javnih nabava pa nadalje. Međutim, mi smo sada u fazi analiziranja čitavog ovog eksperimenta koji se odvija i razmišljamo o dvije, tri mogućnosti, rekao je tada Fuchs.

Popis škola

Do sada je ukupno dodijeljeno 340 ugovora vrijednih 2 milijarde eura, od čega je 1,45 milijardi eura bespovratnih sredstava. U nastavku donosimo koje su se škole našle u 52 nova ugovora.

1. Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje OŠ Brezovica - PŠ Donji Dragonožec

2. Izgradnja i opremanje Područne škole Gornja Kustošija

3. Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje sportske dvorane OŠ Pantovčak

4. Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje Osnovne škole Otok

5. Izgradnja Centra za autizam u Oporovcu

6. Rekonstrukcija (dogradnja) Osnovne škole Ivanovec

7. Rekonstrukcija i dogradnja Područne škole Starigrad - Osnovne škole 'Braća Radić' Koprivnica

8. Dogradnja jednodijelne dvorane Osnovne škole 'Vladimir Nazor' u Križevcima

9. Rekonstrukcija i opremanje školske sportske dvorane OŠ Rikard Katalinić Jeretov Opatija

10. Izgradnja Osnovne škole Vladimir Nazor Osijek

11. Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Jagode Truhelke

12. Izgradnja sportske dvorane Osnovne škole Vladimira Becića Osijek

13. Izgradnja sportske dvorane Osnovne škole Josipovac

14. Izgradnja sportske dvorane Osnovne škole Retfala

15. Izgradnja sportske dvorane Osnovne škole Ivana Filipovića

16. Izgradnja školske sportske dvorane OŠ Vidikovac

17. Izgradnja školske sportske dvorane OŠ Veruda Pula

18. Rekonstrukcija i dogradnja građevine Osnovne škole Samobor

19. Rekonstrukcija i dogradnja građevine Područne škole Celine - Osnovne škole Samobor

20. Dogradnja i opremanje školske sportske dvorane uz Osnovnu školu Ivana Kukuljevića Sisak

21. Dogradnja školske sportske dvorane uz OŠ Krunoslava Kutena

22. Izgradnja Područne škole Murvica - Briševo

23. Izgradnja dvodijelne školske sportske dvorane uz Osnovnu školu Šimuna Kožičića Benje u Zadru

24. Rekonstrukcija i dogradnja Područne škole Slobodnica te dogradnja školsko-sportske dvorane

25. Izgradnja osnovne škole Jug u Novoj Gradiški

26. Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole 'Vladimir Nazor' u Pločama

27. Izgradnja školske sportske dvorane Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan

28. Izgradnja školske sportske dvorane Područne škole Josipa Generalića Hlebine

29. Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Bedekovčina

30. Rekonstrukcija i dogradnja postojeće školske sportske dvorane Osnovne škole Konjščina

31. Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole 'Ivan Goran Kovačić' Đakovo za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole

32. Rekonstrukcija i opremanje Područne škole Kuzmica za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole

33. Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje Osnovne škole fra Kaje Adžića Pleternica za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole

34. Nova školska sportska dvorana Područne škole Biškupci za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole

35. Dogradnja i opremanje školske sportske dvorane OŠ braće Radića Pakrac za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole

36. Rekonstrukcija Osnovne škole Omišalj

37. Izgradnja nove građevine Osnovne škole Josip Pupačić u Omišu

38. Rekonstrukcija i prenamjena građevine za potrebe Područne škole Jezera

39. Izgradnja školske sportske dvorane Područne škole Kuljevčica

40. Izgradnja školske sportske dvorane Osnovne škole Ivana Rangera Kamenica

41. Rekonstrukcija i dogradnja dvodijelne školske sportske dvorane uz OŠ Franje Berta Bednja

42. Rekonstrukcija zgrade javne i društvene namjene (osnovnoškolska ustanova) – OŠ Vinica

43. Rekonstrukcija osnovne škole u Bisagu - dogradnja školske sportske dvorane

44. Rekonstrukcija i dogradnja građevine Osnovne škole Julija Benešića u Iloku

45. Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Osnovne škole Davorin Trstenjak, Posavski Podgajci i izgradnja sportske dvorane

46. Izgradnja školske sportske dvorane Osnovne škole Tordinci

47. Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Stjepana Radića Bibinje

48. Dogradnja školske sportske dvorane uz Osnovnu školu Ivan Goran Kovačić u Lišanima Ostrovičkim

49. Dogradnja sportske dvorane uz OŠ Josipa Zorića u Dugom Selu

50. Rekonstrukcija i nadogradnja školskog prostora te dogradnja jednodijelne sportske dvorane OŠ Bistra u Poljanici Bistranskoj

51. Dogradnja školske sportske dvorane uz PŠ Cvetković

52. Dogradnja školske sportske dvorane uz PŠ Desinec

Više detalja možete pronaći u dokumentu u nastavku. Napomena: dokument sadržava više stranica, kako biste vidjeli sve, potrebno je listati s desna na lijevo.