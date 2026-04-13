Pokreće se nova stipendija u spomen preminulom nogometašu: 'Stvaramo novu vrijednost'

Mladi će imati priliku ostvariti pravo na još jednu novčanu potporu. Pokrenut će se Stipendija 'Nikola Pokrivač', usmjerena na financijsku potporu mladim, talentiranim sportašima iz ruralnih dijelova Hrvatske. Nikola Pokrivač bio je hrvatski nogometni reprezentativac, a svojom igrom oduševljavao je i u nizu hrvatskih prvoligaških klubova. Preminuo je 18. travnja prošle godine u prometnoj nesreći.

Trodnevni program posvećen Nikoli

Godinu dana kasnije, na datum njegove smrti, u derbiju SuperSport Hrvatske nogometne lige (HNL) susrest će se Dinamo i Rijeka. Riječ je o klubovima čije je dresove Nikola nosio u svojoj bogatoj karijeri. Tim povodom, Nikolini prijatelji i Dinamova zaklada Nema predaje pokrenuli su Memorijal Nikola Pokrivač, u sklopu kojeg će biti pokrenuta i spomenuta stipendija.

- Memorijal započinje u petak, 17. travnja, utakmicom Futsal Dinama i HMNK Rijeke u Sutinskim vrelima, u sklopu posljednjeg kola redovnog dijela HMNL-a, čime simbolično počinje trodnevni program posvećen Nikoli. Središnji događaj održat će se u subotu, 18. travnja, u Maksimiru, gdje će igrači Dinama i Rijeke na teren izaći u majicama posvećenima Nikoli Pokrivaču, a završnica Memorijala održat će se u nedjelju, 19. travnja, na terenu Klinček u Kušlanovoj ulici u sklopu GOAT lige, gdje će se u revijalnoj utakmici susresti Legende Dinama i Legende hrvatske nogometne reprezentacije, obavijestili su iz GNK-a Dinamo Zagreb.

Stipendija 'Nikola Pokrivač'

Sredstva za stipendiju prikupljat će se tijekom sva tri dana Memorijala, putem izravnih donacija posjetitelja, ali i kasnije putem aukcija potpisanih dresova te prodaje limitirane serije memorijalnih čaša s likom Nikole Pokrivača.

- Memorijal Nikola Pokrivač zamišljen je kao trajna inicijativa koja iz sjećanja na omiljenog Nikolu stvara novu vrijednost: kroz stipendije, mladim sportašima iz manjih sredina želi se omogućiti kontinuitet treniranja, pristup opremi i uvjetima koji često nisu dostupni, sve s ciljem kako bi talent i rad - a ne okolnosti - odlučivali o njihovom sportskom putu, zaključili su iz Dinama.