Žestok istup župnika, postrožio pravila za krizmu: 'Bit će 'jao i kuku', ali neće me biti briga'

Nakon što je župa Sv. Jeronima Klana objavila da se odgađa ovogodišnja krizma zbog nedovoljne zrelosti krizmanika i njihovog nedovoljnog znanja, uvjete za pristupanje tom sakramentu promijenila je Župa sv. Stjepana Prvomučenika Gabela u susjednoj BiH.

Naime, iz objave na društvenim mrežama te župe može se iščitati da je i tamošnji župnik nezadovoljan odnosom učenika prema sudjelovanju na vjeronauku i dolasku na misu. Vodit će evidenciju dolazaka i pratiti tko uči i u skladu s time odlučiti tko je spreman za krizmu, a tko ne.

- Od sada mijenjamo način pripreme za sv. Krizmu! Kako će biti od sada? Župnik, niti volonteri neće vam više davati termine kad će biti vjeronauk, niti ćemo vas tjerati, niti vas nagoniti i nukati da dolazite na vjeronauk, nećemo vas moliti da učite niti vas tjerati na sv. Misu! To ćete sami činiti ako se želite i hoćete krizmati! Vi dakle, ako se i tko se od vas želi krizmati, vi će te dakle mene tjerati i nagoniti da vam držimo vjeronauk, vi ćete sami sebe tjerati na učenje, vi ćete se sami svake Nedjelje na list potpisati tko je bio na sv. Misu, a list papira i olovka će stajati ispod kipa Sv. Stjepana na popratnom tabernakulu, stoji na Facebook stranici Župa sv. Stjepana Prvomučenika.

Odmah je župnik u nekoliko točaka odgovorio i na pitanje zašto se odlučio na ovaj potez.



- Vaša volja i dolasci su ispod nivoa reda i normale. Vama treba Krizma, a ne meni! Sa ovime se nadamo da će se i roditelji uključiti. Ako se ne uključe, neće me biti briga!!! Kad dođe vrijeme odabira, bit će onda 'jao i kuku'. Ni tada me neće biti briga jer tada mi nećemo biti krivi niti ćemo snositi bilo koju odgovornost! Sve smo od sebe za vas dali! A vi bezvoljni i nepokretni!!! Na vama je red, napisao je župnik.

Upozorio je i da ovo nije isprazna parola jer će se svi ionako krizmati, kako bi neki možda pomislili.

- Ja vam kažem i kunem se vremenom da se neće krizmati onaj koji se nije potrudio i koji nije zaslužio, napisao je župnik.

Također je poručio i onima koji nakon krizme do, primjerice, vjenčanja, neće dolaziti na misu neka se bolje ni ne krizmaju jer 'što će lagati sebe i Boga'.