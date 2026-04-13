Žestok istup župnika, postrožio pravila za krizmu: 'Bit će 'jao i kuku', ali neće me biti briga'

Nezainteresiranost učenik koji trebaju na krizmu dovela do je promjena u jednoj župi - ubuduće sami dokazivati koliko im je stalo do sakramenta.
Nakon što je župa Sv. Jeronima Klana objavila da se odgađa ovogodišnja krizma zbog nedovoljne zrelosti krizmanika i njihovog nedovoljnog znanja, uvjete za pristupanje tom sakramentu promijenila je Župa sv. Stjepana Prvomučenika Gabela u susjednoj BiH.
Naime, iz objave na društvenim mrežama te župe može se iščitati da je i tamošnji župnik nezadovoljan odnosom učenika prema sudjelovanju na vjeronauku i dolasku na misu. Vodit će evidenciju dolazaka i pratiti tko uči i u skladu s time odlučiti tko je spreman za krizmu, a tko ne.
- Od sada mijenjamo način pripreme za sv. Krizmu! Kako će biti od sada? Župnik, niti volonteri neće vam više davati termine kad će biti vjeronauk, niti ćemo vas tjerati, niti vas nagoniti i nukati da dolazite na vjeronauk, nećemo vas moliti da učite niti vas tjerati na sv. Misu! To ćete sami činiti ako se želite i hoćete krizmati! Vi dakle, ako se i tko se od vas želi krizmati, vi će te dakle mene tjerati i nagoniti da vam držimo vjeronauk, vi ćete sami sebe tjerati na učenje, vi ćete se sami svake Nedjelje na list potpisati tko je bio na sv. Misu, a list papira i olovka će stajati ispod kipa Sv. Stjepana na popratnom tabernakulu, stoji na Facebook stranici Župa sv. Stjepana Prvomučenika.
Odmah je župnik u nekoliko točaka odgovorio i na pitanje zašto se odlučio na ovaj potez.
- Vaša volja i dolasci su ispod nivoa reda i normale. Vama treba Krizma, a ne meni! Sa ovime se nadamo da će se i roditelji uključiti. Ako se ne uključe, neće me biti briga!!! Kad dođe vrijeme odabira, bit će onda 'jao i kuku'. Ni tada me neće biti briga jer tada mi nećemo biti krivi niti ćemo snositi bilo koju odgovornost! Sve smo od sebe za vas dali! A vi bezvoljni i nepokretni!!! Na vama je red, napisao je župnik.
Upozorio je i da ovo nije isprazna parola jer će se svi ionako krizmati, kako bi neki možda pomislili.
- Ja vam kažem i kunem se vremenom da se neće krizmati onaj koji se nije potrudio i koji nije zaslužio, napisao je župnik.
Također je poručio i onima koji nakon krizme do, primjerice, vjenčanja, neće dolaziti na misu neka se bolje ni ne krizmaju jer 'što će lagati sebe i Boga'.
Uskoro upisujete faks? Aktualni i bivši studenti odgovorit će na sva vaša pitanja o studiranju
Od profesora i studenata možete čuti sve o studijskim programima i studentskom životu, te ih pitati sve što vas zanima. Obvezna je prijava na događaj.
09:00 4 d 09.04.2026
Kako spriječiti epidemije? Odgovor možda leži u kukcima koje ignoriramo, otkrila nam je znanstvenica Barbara
Barbara proučava svakodnevne kukce i otkriva tajne njihovog imuniteta, a to nam pomaže bolje razumjeti vlastiti. Proveli smo dan s njom na poslu.
16:30 5 d 08.04.2026
Druže se još od osnovne, a sad u Zagreb dovode najbolje studente matematike na svijetu: Sve je počelo u kafiću
Leonardo je u osnovnoj bio ljubomoran na Simeona koji je osvajao natjecanja, a danas studiraju na FER-u i pokrenuli su svoje, i to međunarodno.
12:00 5 d 08.04.2026
Upoznajte školu čiji učenici stječu Cambridge diplomu s kojom mogu upisati najbolja sveučilišta svijeta
U zagrebačkoj školi nastava na engleskom kroz Cambridge IGCSE i A Levels omogućuje upis na svjetska sveučilišta čak i bez državne mature.
00:01 7 d 07.04.2026
Maturanti, izračunajte hoćete li upasti na željeni faks: Ažuriran kalkulator bodova za upis
Hoćete li upasti na željeni faks? Izračunajte svoje bodove i provjerite prag prošle godine u nekoliko klikova.
11:00 6 d 07.04.2026
Ovo nije bolnica, već škola: Imitira stvarne uvjete, ima 'pacijente', a učenici su oduševljeni
U novoj zgradi Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar simulacijski prostori imitiraju stvarne bolničke uvjete, a lutke glume pacijente.
16:32 10 h 13.04.2026
Pokreće se nova stipendija u spomen preminulom nogometašu: 'Stvaramo novu vrijednost'
U spomen na tragično preminulog nogometaša Nikolu Pokrivača, pokreće se Stipendija 'Nikola Pokrivač'. Svemu će prethoditi Memorijal.
12:21 14 h 13.04.2026
Ema i Marta prošle su s 5,0 pa upisale strukovnu školu: 'Gimnazija nikad nije bila opcija'
Ema i Marta u osnovnoj su prolazile s 5,0, a nakon toga upisale strukovnu školu. Gimnazija im nije bila opcija, a roditelji su podržali tu odluku.
07:36 1 d 12.04.2026
Kad vam policija može oduzeti romobil? Evo što kaže zakon
Električnim romobilom bez ikakve dozvole mogu upravljati svi iznad 14 godina, ali u nekim situacijama vozačima može biti oduzet.
07:32 1 d 12.04.2026
Naš književnik shvatio da ne razumije Ježevu kućicu: 'Zašto je Lija njega zvala, što je ona zapravo htjela?'
'Draži je meni moj skromni dom', najcitiraniji je dio iz Ježeve kućice koju su gotovo svi čuli i čitali kao djeca. No, neki odrasli ju ne razumiju.
06:55 2 d 11.04.2026
Iz učionice na brodove: Tisuće učenika kreću s praksom na Jadroliniji
Učenici iz Dubrovnika, Zadra, Splita, Šibenika, Bakra i Malog Lošinja praksu će odrađivati na brodovima Jadrolinije i to već od ovog travnja.
06:55 2 d 11.04.2026