Ovo nije bolnica, već škola: Imitira stvarne uvjete, ima 'pacijente', a učenici su oduševljeni

Povratak s praznika kakav se ne događa često: Učenike ove škole dočekala ogromna promjena
Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar od danas se nalazi na novoj adresi. Učenike su novom školom proveli razrednici.
14:48 6 d 07.04.2026
13. travanj 2026.
U novoj zgradi Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar simulacijski prostori imitiraju stvarne bolničke uvjete, a lutke glume pacijente.
Učenici Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar na proljetne su praznike otišli iz jedne, a vratili su se u drugu školu. Preselili su se, naime, na novu adresu, a ondje ih je dočekala moderna zgrada čije prostorije u detalj simuliraju stvarne bolničke uvjete. Ravnateljica Anita Basioli priča nam da je njezina škola izgradnjom moderne zgrade dobila modernije, bolje obrazovanje i bolju pripremu učenika za rad u zdravstvu.
Podsjetimo, ova škola je odlukom resornog ministarstva 2018. imenovana Centrom kompetentnosti za područje pet županija: Istarske, Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Karlovačke i Zadarske u sektoru zdravstva. Potom je Zadarska županija nekadašnji Srednjoškolski đački dom s dvorištem i pomoćnim objektom na Relji opteretila pravom građenja u korist Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar.
Nova škola je, ističe ravnateljica, opremljena suvremenom medicinskom i digitalnom opremom, za čije su se rukovanje nastavnici morali dodatno educirati. Simulacijski prostori imitiraju stvarne bolničke uvjete: intenzivne njege, operacijske sale, dječje njege, opće njege, specijalne kirurške njege, hitnih medicinskih postupaka...
- Dakle, apsolutno svih onih elemenata koje uključuje zdravstvena njega u bilo kojoj našoj bolnici. Oni uče na opremi i u okruženju koje je rekla bih slično, ali rekla bih i zaista gotovo pa stvarno. Osim što nemamo pacijente, ali imamo lutke koje se ponekad ponašaju kao pacijenti. Imamo i VR i 3D naočale, softver, pet scenarija poučavanja u kojima učenici isto mogu odlično raditi nekoliko različitih scenarija, počevši od opće njege, njege starijeg bolesnika, ginekološke njege i slično. Stvarno je kao mala bolnica, objašnjava Anita Basioli.
Stara zgrada je rekonstruirana te je dograđen novi dio, a škola broji 12 učionica. Sve su opremljene digitalnom opremom i pametnim pločama.
- Učionice su suvremeno opremljene. Imamo i sedam kabineta za zdravstvenu njegu, laboratorij kemije, laboratorij dentalnih tehničara, laboratorij za dentalne asistente, kabinet za fizioterapeute, informatičku učionicu, veliku knjižnicu, psihologa, savjetovalište za mlade, odvojenu prostoriju, multifunkcionalnu dvoranu. Imamo tri kuhinje, od toga jednu veću i dvije manje čajne, sportsku dvoranu na vrhu, veliki prostor ispred same zgrade na otvorenom koji omogućava različita događanja za naše javnozdravstvene akcije i sve ono što radimo. Tu je i veliki trakt u kojem je uprava škole, počevši od pedagoga, psihologa, regionalnog centra, računovođe i kabineti za sve aktive nastavnika. Dakle, svaki aktiv, počevši od STEM-a, jezičara, sestrinstva, farmacije i jezičara imaju svoje aktive sa svojim radnim mjestom, računalom i svom mogućom opremom, ormarima. Konačno je to mjesto gdje svi mogu imati svoj prostor za rad. Naravno, nezaobilazna je i naša zbornica, nabraja Basioli.
Cijeli ovaj projekt stajao je oko 11,5 milijuna eura. Ravnateljica dodaje da je tijekom same gradnje bilo velikih izazova, ali su ih uspjeli prebroditi
- Računali smo i podvukli crtu s kompletnom opremom, sa svime, na oko 11,5 milijuna eura. Više od onoga što je planirano - a planirano je 2018. te u samoj projektnoj dokumentaciji u startu nije postojao ni kemijski laboratorij, ni dentalni laboratorij, ni puno te opreme, simulacijski centar... Mi smo u međuvremenu dodali još dosta toga. Utjecalo je na razliku cijene, ali mislim da je najvažnije ono što smo dobili - za nas, za buduće generacije, poručuje Basioli.
Ne skriva oduševljenost novim prostorom i dodaje da joj je ova promjena, kao ravnateljici, veoma važna.
- Ja sam ravnatelj u prvom mandatu, prošli tjedan sam počela drugi mandat. U tih pet godina mog prvog mandata prošla sam Covid krizu, gradnju škole, zaključila veliki projekt Medicinska plus, soft projekt, kojim je škola uvela nove programe, novu opremu, više praktične nastave i tako dalje. Tako da je meni na osobnoj razini, ako smijem to tako reći, ovo moja velika osobna pobjeda. Ne sramim se to reći jer mislim da smo u relativno kratkom vremenu uspjeli omogućiti učenicima zaista modernije i kvalitetnije obrazovanje. Samim time ih bolje pripremamo za tržište rada, u ovom slučaju u zdravstvu, iskrena je Basioli.
Učenici su nasmiješeni, zadovoljni i jako motivirani. Osim u samom regionalnom centru i kabinetima, mogućnost prakse imaju i u drugim ustanovama. Škola surađuje s Općom bolnicom Zadar, Psihijatrijskom bolnicom Ugljan, Ortopedskom bolnicom Zadar, domovima za stare i nemoćne, dječjim klinikama, privatnim poliklinikama i drugima.
Da biste nastavili sa čitanjem naših pretplatničkih tekstova, morate se registrirati i prijaviti.
Već ste registrirani? Prijavite se
