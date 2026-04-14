Policija pokušala zaustaviti maloljetnika, a onda je uslijedio kaos

Policajci su pokušali zaustaviti vozilo, ali je vozač počeo bježati. Ispostavilo se da je maloljetan, počeo je vrijeđati policiju, a bio je i pijan.

Policijska uprava Bjelovarsko-bilogorska izvijestila je o incidentu koji se dogodio protekle subote u Bjelovaru u 2:40 sati. Tijekom kontrole prometa u Ulici Ferde Rusana pokušali su zaustaviti vozilo, međutim, vozač se oglušio na naredbu te nastavio vožnju. Policijski službenici zatim su krenuli za vozilom službenim automobilom s uključenim rotirkama, nakon čega su vozilo bjelovarskih registarskih oznaka sustigli i zaustavili u Ždralovima, u Ulici Mije Bobetka.

- Kontrolom je utvrđeno da vozilom upravlja maloljetnik prije stjecanja prava na upravljanje i pod vidnim utjecajem alkohola, dok se u vozilu kao suvozač nalazio 35-godišnji vlasnik automobila. Tijekom postupanja maloljetni vozač odbio je policijskim službenicima dati na uvid osobnu iskaznicu te ih počeo vrijeđati. Nakon što mu je policijski službenik zapovjedio da prestane i izrekao uhićenje, maloljetnik se pokušao udaljiti s mjesta događaja. Policijski službenici su, u cilju sprječavanja bijega osobe koju je trebalo privesti, uporabili sredstva prisile te ga priveli u službene prostorije policije, kao i 35-godišnjeg vlasnika vozila koji je nakon isključivanja iz prometa maloljetnika sjeo za upravljač osobnog vozila te vozilom upravljao nekon čega je i on uhićen, stoji u priopćenju policije.

Ustragom je utvrđeno da je 35-godišnjak dao na upravljanje svoj automobil maloljetniku, iako je znao da nema vozačku dozvolu i da zbog maloljetnosti nema pravo upravljati vozilom.

- Alkotestiranjem 35-godišnjaka utvrđena je koncentracija alkohola u organizmu od 2,13 g/kg te je i on uhićen i smješten u posebnu prostoriju do dovođenja na saslušanje na Općinski sud u Bjelovaru. U nazočnosti roditelja alkotestiran je i maloljetnik, kojemu je utvrđena koncentracija alkohola od 1,64 g/kg. Protiv 35-godišnjaka policija je podnijela optužni prijedlog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, dok protiv maloljetnika, zbog vrijeđanja i omalovažavanja policijskih službenika, podnesen je optužni prijedlog iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, kao i zbog počinjenih prometnih prekršaja. Obojica su u žurnom prekršajnom postupku dovedena na Prekršajni odjel Općinskog suda u Bjelovaru. Temeljem rješenja suda 35-godišnjak je pušten na slobodu, dok je maloljetnik također pušten na slobodu te mu je izrečena odgojna mjera sudskog ukora, priopćila je PU bjelovarsko-bilogorska.