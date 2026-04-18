Ministarstvo kasni s ključnim dokumentom za mlade: Priznali da nemaju ni radnu skupinu

Nacionalni program za mlade istekao je još prošle godine pa je pravobraniteljica prozvala ministarstvo. Još uvijek nisu osnovali ni radnu skupinu.

Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter u svom je izvješću za 2025. godinu upozorila na to da je Nacionalni program za mlade, krovna javna politika u području mladih, istekao upravo te godine. Vlada Republike Hrvatske, dodala je, tek je u prosincu pokrenula izradu novog Nacionalnog programa za razdoblje do 2029. godine, no, kako je napisala, nemamo informacija o tome je li osnovana radna skupina za njegovu izradu.

- Početkom 2026. godine MZOM je objavio rezultate evaluacije provedbe upravo isteklog strateškog dokumenta, iz čijih podataka proizlazi kako je, primjerice, 2024. godine svega trećina predviđenih mjera bila provedena, dok ostale ili nisu pokrenute ili su kasnile. Dodatno, u objavljenim tablicama nisu prikazane ciljne vrijednosti za promatranu godinu niti ostvarene vrijednosti pokazatelja rezultata već samo iznos utrošenih sredstava, što otežava praćenje provedbe, zaključila je Šimonović Einwalter.

Radnu skupinu još uvijek nisu osnovali

Stoga smo se obratili Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) i upitali ih jesu li osnovali radnu skupinu za izradu novog Nacionalnog programa i u kojoj je on trenutačno fazi. Dodatno, zamolili smo za informaciju o rezultatima ranijeg programa. Radnu skupinu još uvijek nisu osnovali.

- Vlada Republike Hrvatske donijela je 12. prosinca 2025. godine Odluku o pokretanju postupka izrade Nacionalnog programa za mlade, za razdoblje do 2029. godine. U tijeku je postupak osnivanja Radne skupinu za izradu Nacionalnog programa za mlade u Republici Hrvatskoj, za razdoblje do 2029. godine. Također, u tijeku je planiranje i svih daljnjih aktivnosti vezanih uz izradu novog strateškog dokumenta u području mladih, a koji će se temeljiti i na rezultatima evaluacije dosadašnje provedbe te aktualnim potrebama mladih u Republici Hrvatskoj, rekli su nam iz MZOM-a.

'Trenutno je u tijeku prikupljanje podataka'

Dodali su da izrađuju godišnja izvješća o provedbi Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2023. do 2025. za svaku godinu provedbe. Također, rekli su, na njihovim mrežnim stranicama može se pronaći Godišnje izvješće o provedbi Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2023. do 2025. za 2023. godinu te Godišnje izvješće o provedbi Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2023. do 2025. za 2024. godinu.

- Trenutno je u tijeku prikupljanje podataka o praćenju napretka u provedbi mjera te ostvarenju pokazatelja rezultata iz Nacionalnog programa za mlade za 2025. godinu, čime se osigurava temelj za cjelovitu evaluaciju provedbe Programa po isteku važećeg razdoblja. Kao i prethodno navedena izvješća, i Godišnje izvješće o provedbi Nacionalnog programa za mlade za razdoblje 2023. do 2025. za 2025. godinu bit će objavljeno na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, poručili su iz MZOM-a.

Istodobno, naglasili su, 'Nacionalni program za mlade nije jedini strateški dokument niti jedini instrument kojim se unapređuje kvaliteta života mladih u Hrvatskoj'.

- Mjere i aktivnosti usmjerene na mlade provode se i kroz druge sektorske politike i strateške dokumente, a provedba mjera iz Nacionalnog programa za mlade nastavlja se i tijekom evaluacijskog razdoblja, budući da su sredstva već osigurana državnim proračunom za 2026. godinu, zaključili su iz MZOM-a.