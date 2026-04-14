U petak na #SciHillu: Laseri, tekući dušik, kemijski pokusi i oko 6.000 posjetitelja

Više od 6000 školaraca i posjetitelja dolazi na veliki otvoreni dan PMF-a, Instituta za fiziku i Instituta Ruđer Bošković u petak, 17. travnja.

Više od 6.000 školaraca i drugih posjetitelja najavilo je svoj dolazak na otvoreni dan na zagrebačkom znanstvenom brdu u petak, 17. travnja 2026. od 9:00 do 17:00 sati, kada snage udružuju Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (PMF), Institut za fiziku (IF) i Institut Ruđer Bošković (IRB) u velikom popularno-znanstvenom događanju pod nazivom #SciHill.

Posjeitelji će gledati pokuse i demonstracije na više lokacija, uključujući:

tekući dušik i pripravu sladoleda,

lasersku harfu, lasere i magnetski top,

vakuum pokuse i demonstracije magneta,

ferofluid Venom,

kemijske pokuse s vatrom, dimom i promjenama boja,

izradu solarne ćelije s pigmentom kupine,

embrije i ličinke ribe zebrice,

promatranje Sunca teleskopom,

prehrana, metabolizam i “Igre gladi” u posteljici.

Program svečanog otvorenja započinje registracijom uzvanika i izjavama za medije od 9:30 do 10:00 sati, nakon čega slijedi pozdrav domaćina: dr. sc. Osora Slavena Barišića, ravnatelja Instituta za fiziku, dr. sc. Davida M. Smitha, ravnatelja Instituta Ruđer Bošković, i prof. dr. sc. Ivančice Ternjej, dekanice Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predviđeni su i pozdravni govori predstavnika Grada Zagreba, Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih te Vlade Republike Hrvatske.

Okrugli stol s mladima u fokusu

U sklopu svečanog otvorenja održat će se i okrugli stol pod naslovom: 'Mladi u fokusu: kako sinergijom znanosti, obrazovanja i javnih politika graditi kadar za budućnost?' Rasprava će okupiti predstavnike znanstvene zajednice i javnog sektora s ciljem razmjene perspektiva o ključnim izazovima razvoja kadrova – od obrazovnih puteva i istraživačkih prilika do stvaranja uvjeta za ostanak i profesionalni razvoj mladih u Hrvatskoj.

Na okruglom stolu sudjelovat će prof. dr. sc. Ivančica Ternjej, dekanica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predstavnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, prof dr. sc. Damir Bakić, saborski zastupnik i predstavnik Grada Zagreba, Matija Srbić, voditelj Nuqleusa u sklopu ICENT-a, dr. sc. Filip Novkoski, predsjednik udruge Penkala, te dr. sc. Lana Vujica, mlada znanstvenica s Instituta Ruđer Bošković. Kroz razmjenu iskustava i perspektiva sudionici će pokušati odgovoriti na jedno od ključnih pitanja suvremenog razvoja društva – kako zajedničkim djelovanjem izgraditi poticajno okruženje u kojem će mladi ljudi moći prepoznati svoju budućnost upravo u Hrvatskoj.

