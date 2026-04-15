Ministar kaže da je mladima dovoljan stan od 18 kvadrata: Toliko ima moj ured

Država nudi priuštivi najam putem APN-a, prijave su počele, a ministar uvjerava da je mladima 18 kvadrata dovoljno. Toliko otprilike ima njegov ured.

Ove srijede Agencija za pravni prometi i posredovanje nekretninama (APN) otvorila je javni poziv za zainteresirane najmoprimce u sklopu Programa priuštivog najma. Prijave traju do 15. svibnja i bit će moguće isključivo putem aplikacije APN-a. Ukratko, riječ je o programu koji se odnosi na aktiviranje postojećih praznih stanova i kuća i njihovo stavljanje u dugoročni najam. Država smatra da će tako pomoći građanima koji ne mogu riješiti svoje stambeno pitanje.

Tko se može prijaviti za povoljnije stanove?

Na javni poziv mogu se prijaviti državljani Republike Hrvatske koji, kao i članovi njihove uže obitelji, nemaju u vlasništvu odgovarajuću stambenu nekretninu, u Hrvatskoj i inozemstvu. Najmoprimci koji uđu u Program najamninu će plaćati po priuštivim cijenama - stanarina neće prelaziti 30 posto mjesečnih prihoda kućanstva, umanjenih za režijske troškove.

- Podnositelji zahtjeva moći će za priuštivi najam izabrati najviše tri jedinice lokalne samouprave. Nakon završetka javnog poziva, APN će objaviti liste reda prvenstva koje će se sastaviti prema ostvarenom broju bodova. Bodove će podnositelji moći ostvariti u više kategorija: prihod najmoprimca i članova uže obitelji najmoprimca, broj članova uže obitelji, broj djece predškolske dobi i djece na redovitom školovanju, životna dob najmoprimca, stručna sprema najmoprimca, postojanje invaliditeta, kao i s obzirom na vrijeme trajanja prebivališta u jedinicama lokalne samouprave na kojima se prijavljuje. Također, bodove je moguće ostvariti i ako je podnositeljevo zanimanje na popisu deficitarnih zanimanja za pojedina područja, izvijestilo je Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva.

Na javnom pozivu dostupno je 385 nekretnina iz 105 jedinica lokalne samouprave, odnosno iz svih županija Republike Hrvatske. Od toga, dostupno je 287 stanova, 93 kuće i 5 stanova u kućama. Prema podacima o kvadraturi nekretnina koje je objavilo Ministarstvo, najmanja nekretnina koja je dostupna kroz javni poziv je jedan stan u Zagrebu površine 18,90 m2.

Ministar: 'Za mladu osobu 18 kvadrata je dovoljno na kratko vrijeme'

Ministar graditeljstva Branko Bačić gostovao je sinoć u emisiji RTL Danas, a novinarka Dajana Šošić mu je, među ostalim, postavila pitanje je li stan od 19 kvadrata adekvatan za život.

- Mi smo u Zakonu o priuštivom stanovanju utvrdili mikrostambene jedinice koje smo propisali: za jednu osobu 18 kvadrata, a za dvije osobe do 26 kvadrata. To su stambene jedinice koje se mogu kratkoročno koristiti, maksimalno četiri godine, istaknuo je ministar.

Priznao je da otprilike toliko kvadrata ima njegov ured.

- Nemam baš veliki ured u Ministarstvu, ali za mladu osobu 18 kvadrata je dovoljno na kratko vrijeme dok ne riješi stambeno pitanje, kazao je Bačić za RTL.

Novinarka ga je pitala i što stane u 18 kvadrata, na što se ministar vadio da takvih stambenih jedinica ima i u Parizu.

- To smo baš prošli tjedan bili u Parizu na sastanku OECD-a. Velik broj stanova u Parizu, pa i u Beču, ima od 12 do 16 kvadrata, kazao je Bačić za RTL.

Inače, u državi je oko 600.000 praznih stanova, no na poziv ministarstva da sudjeluju u programu javilo se manje od tisući vlasnika. Ipak, Bačić tvrdi da je on iznimno zadovoljan brojem prijava. Novinarka RTL-a pitala ga je i što će se dogoditi, primjerice, ako neki 'snalažljivi' student postane najmoprimac preko APN-a za tu nižu cijenu, pa ode živjeti kod roditelja i stan iznajmljuje trećoj osobi po višoj pa razliku spremi u džep.

- To ćemo ugovorom o međusobnim pravima i obvezama utvrditi, ali APN redovno provodi kontrole, rekao je ministar za RTL i dodao da će se kontrolirati je li osoba s kojom je sklopljen ugovor u stanu.