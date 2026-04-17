Dobra plaća, iskustvo, nova poznanstva? Pitali smo učenike strukovne škole što očekuju od prvog posla

Dok se bliži kraj srednje škole, mnogi učenici razmišljaju o prvim poslovnim koracima. Neki već imaju plan, dok drugi još traže svoj smjer.

Što žele raditi u životu, kakva su im očekivanja od prvog posla i jesu li spremni na rad odmah po završetku srednje škole? Pitanja su to koja si mnogi učenici postavljaju kad na vrata pokuca kraj srednjoškolskog obrazovanja. Odgovore na ta pitanja dobili smo od učenika Srednje strukovne škole Antuna Horvata u Đakovu.

Prije nego što maturalna, norijada i matura obilježe kraj školovanja, Telemach JobLab radionice brinu se da učenici strukovnih škola budu spremni za ono što dolazi nakon. U suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, Udrugom Dobar dan i portalom srednja.hr, Telemach srednjoškolcima nudi priliku za savladavanje praktičnih vještina koje se cijene na tržištu rada.

Učenici su u sklopu projekta JobLab mogli naučiti ono što samim čitanjem teorije ne mogu usvojiti. Od pisanja životopisa, razvijanja komunikacijskih vještina pa sve do predstavljanja na poslu i prepoznavanja prilika.

Teorija i stvarnost dva su svijeta različita

Dok neki učenici već znaju gdje žele raditi, drugi su tek na putu otkrivanja. U oba slučaja dobra priprema je ključna. Razgovarali smo s ravnateljem Mirkom Ćurićem koji smatra kako je ovakva inicijativa doista bitna za razumijevanje stvarnosti.

- Mislim da je dobro da se poslovna zajednica na takav način uključuje, da dolazi u škole i prezentira kako to izgleda u stvarnosti. Ono što mi radimo, gdje se učenici u radionicama i praktikumima pripremaju za posao, ipak su simulirani uvjeti. Pogotovo je bitno za naše trogodišnje učenike koji će odmah ići na posao, podijelio je s nama ravnatelj.

Ulazak u poslovne vode odmah nakon srednje škole

Na pitanje što očekuju od prvog posla, odgovori su bili kratki i jasni: dobru zaradu, radno iskustvo, nova poznanstva. Dok većina još ne zna gdje želi probati ispuniti ta očekivanja, jedan od učenika ima precizno određen smjer gdje želi raditi.

- U potpunosti sam spreman raditi nakon srednje škole. Planiram raditi tamo gdje sam i na praksi, kao kuhar. Od posla očekujem steći nove vještine i iskustva, rekao nam je učenik.

Jedna od opcija po završetku srednjoškolskog obrazovanja je i odlazak na fakultet.

- Iako mislim da sam spreman na rad nakon srednje, nisam siguran točno što bih radio pa svakako idem na fakultet. Moja struka je dosta općenita pa mi treba neka specijalizacija, izjavio je učenik.

Drugi učenici sigurni su da žele raditi u struci, ali misle da još nisu spremni za ulazak u poslovne vode.

Praktična znanja koja posao traži

Tijekom radionice učenici su stekli korisna praktična znanja. Navodili su pravilno pisanje životopisa, otvaranje obrta i nova znanja iz područja poduzetništva.

Projekt JobLab postoji kako bi pokrio prostor između škole i prvog posla. Iako škola može dati puno teorijskih znanja, stvarnost je ipak malo više od učenja na pamet. Kroz radionice učenike se priprema za ono što ih čeka i pokrivaju se pitanja kako se predstaviti, gdje tražiti i što nuditi na poslu.

Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr i Telemacha