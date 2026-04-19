Psihologinja objašnjava zašto dio učenika nije briga za nacionalne ispite: 'Mnogi ih smatraju besmislenima'

Ne utječu na ocjene ni na upis, pa ne čudi da učenici nisu motivirani. Psihologinja Arta Dodaj objašnjava da je kod učenika važna unutarnja motivacija

Iza učenika još je jedan ciklus nacionalnih ispita, a ocjene iz njih i ove su godine samo ogledne. Služe za praćenje znanja učenika i eventualno otkrivanje područja s kojim veći broj učenika ima poteškoće, a trebali bi biti orijentir učenicima, učiteljima i cijelom obrazovnom sustavu.

Međutim kako ocjene iz nacionalnih ispita ne utječu na ocjene u školi niti rang liste za upis srednje, učenici se rijetko pripremaju za njih. Stoga su ocjene na nacionalnim ispitima često niže od zaključnih ocjena učenika koji ih pišu. Kako taj model utječe na motivaciju učenika i što to dugotrajno znači pitali smo psihologinju Artu Dodaj, koja na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru drži kolegije Psihologija obrazovanja.

- Ako učenici vide nacionalne ispite kao povezane s praktičnim znanjima i vještinama, obično ih doživljavaju vrijednima i pristupaju im motivirano. Međutim, ako ispiti izgledaju apstraktno, nerelevantno ili previše teorijski, mnogi ih smatraju besmislenima ili nevažnima za svoje buduće ciljeve, što može dovesti do smanjenog angažmana i opuštenijeg pristupa, jer rezultati ne utječu na njihovu školsku ili profesionalnu budućnost. Međutim, važno je učenicima ponuditi povratnu informaciju te prikazati ispit kao priliku za učenje i razvoj, a ne samo formalnost ili izvor stresa, priča nam profesorica Dodaj.

Razlika između vanjske i unutarnje motivacije

Navodi da motivaciju učenika za učenje ovisi o različitim čimbenicima. Ocjene, nagrade, natjecanja ili pohvale mogu djelovati motivirajuće, što se u stručnoj literaturi zove ekstrinzičnom motivacijom. Tako testovi koji se ocjenjuju obično potiču učenike da se više angažiraju i uče s većom predanošću.

Međutim profesorica Dodaj nam objašnjava da postoji i intrinzična motivacija u obliku prirodne znatiželje, discipline i želje za postizanjem ciljeva.

- Istraživanja pokazuju da je dugoročno uspješnije kada su učenici intrinzično motivirani, dok ocjene trebaju biti osmišljene tako da podržavaju učenje i razvoj, a ne samo da služe kao oblik kontrole ili pritiska, napominje Dodaj.

Neki učenici i inače ispitima pristupaju s minimalnim trudom

Naglašava da je školski kontekst složen te da na motivaciju, ali i druge obrazovne ishode, ne utječe samo sustav ocjenjivanja, već i kvaliteta odnosa i interakcija unutar razreda. Kao primjer navodi to da ako nastavnici podržavaju i potiču učenike, a klima u razredu je pozitivna te odnosi među djecom kvalitetni, učenici mogu biti dodatno motivirani i bez ocjena.

- Učenici imaju različite 'koncepcije vrednovanja', odnosno različita vjerovanja, ideje i percepcije o svrsi, vrijednosti i ulozi ocjena u učenju. Oni koji ispite doživljavaju kao 'nevažne' ili bez stvarne vrijednosti često ih smatraju odvojenima od stvarnog učenja i površnim mjerama znanja koje ne doprinose razumijevanju niti praktičnoj primjeni, priča nam profesorica.

Takvi učenici ispite obično gledaju kao nešto što 'moraju proći', a ne kao iskustvo koje može biti vrijedno za njihovo obrazovanje. Oni ispitima i inače pristupaju s minimalnim trudom, a rjeđe koriste povratne informacije jer doživljavaju ispit i ocjenu nepovezanima s osobnim ciljevima ili nevažnima za budućnost. Budući da je cijeli smisao nacionalnih ispita dobivanje povratne informacije, kod učenika koji ovako razmišljaju oni svakako gube smisao.

'Učenici se znatno razlikuju po razini samopouzdanja'

Usprkos tome profesorica Dodaj smatra da su nacionalni ispiti vrijedni jer pružaju objektivan način mjerenja znanja učenika te daju školama mogućnost da međusobno usporede rezultate. Doduše Dodaj naglašava da treba imati na umu da ni jedan ispit nije savršen.

Iako ocjene iz nacionalnih ispita ne utječu na prosjek niti upis u srednje škole, mogu utjecati na percepciju učenika o vlastitim sposobnostima. Iako učenicima mogu biti dobra povratna informacija da vide s kojim gradivom 'štekaju', nekim učenicima mogu stvoriti nepotreban stres i grižnju savjesti.

- Učenici se znatno razlikuju po razini samopouzdanja i drugim osobnim karakteristikama, pa se učinci ocjena ne mogu generalizirati za sve. Nekada niže ocjene mogu imati negativan učinak, a nekada mogu potaknuti učenike na rast i dodatni trud. S druge strane, i nisko samopouzdanje može povećati sumnju u vlastite sposobnosti, što može dovesti do opreza u učenju i potencijalno nižih akademskih postignuća, zaključuje naša sugovornica.

Više o svrsi nacionalnih ispita

Jedna od svrha nacionalnih ispita je organizacija dodatnih edukacija za učitelje u područjima u kojima je uočeno da učenicima slabije idu. Nedavno smo razgovarali s ravnateljicom Agencije za odgoj i obrazovanje, koja je zadužena za organiziranje stručnih skupova po ovom pitanju. Ona nam je rekla da analize rezultata nacionalnih ispita pokazuju da učenici ponekad imaju probleme s razumijevanjem i interpretacijom pročitanog teksta, povezivanjem informacija, rješavanjem problemskih zadataka i primjenom znanja u novim situacijama.

