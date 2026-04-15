Pogledajte iz kojih škola dolaze najbolji mladi statističari u 2026.

Iz godine u godinu Statističko natjecanje Državnog zavoda za statistiku (DZS) okuplja veliki broj učenika srednjih škola, a upravo je zaključeno deveto po redu. Ove je godine na tom natjecanju sudjelovalo čak 1.110 učenika i mentora iz 84 škole. Poznato je i koji su od njih najbolji.

Iz kojih škola dolaze najbolji statističari?

- U B kategoriji (1. i 2. razredi) treće mjesto osvojila je ekipa MEDIJAN26 iz Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin, drugo ekipa SKUHANI iz Prve gimnazije Zagreb, dok je prvo mjesto pripalo ekipi PRAČKA iz Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec. Gimnazijalci iz Čakovca svakako su dokazali da rasturaju statistiku jer je upravo tamo otišlo i treće mjesto u A kategoriji (3. i 4. razredi), i to ekipi POMALEM. Drugo mjesto osvojile su učenice ekipe POZITIVK3 iz Ekonomske škole Mije Mirkovića Rijeka, a pobjedu je odnijela ekipa ALFAOMEGA iz Elektrostrojarske škole Varaždin, priopćio je DZS.

Dodijeljene su i nagrade publike, o kojima je odlučilo više od 134 glasova. U B kategoriji slavila je ekipa DEKAHIDRAT iz Tehničke škole Ruđera Boškovića, dok je u A kategoriji pobjedu odnijela ekipa DIIVEE iz Prirodoslovne škole Split. Iduća faza za učenike je sudjelovanje na natjecanju na europskoj razini.

- Najbolje ekipe već se pripremaju za nastup na europskoj 'pozornici', na kojoj će se natjecati s vršnjacima iz 21 zemlje i pokušati još jedanput dokazati da znaju ne samo analizirati podatke, nego i ispričati priču koja stoji iza njih. Svečana dodjela završila je u opuštenom druženju sudionika, uz poruku organizatora da je cilj natjecanja puno više od postizanja samih rezultata - razvijati znanje, poticati znatiželju i osnaživati mlade da kroz podatke bolje razumiju svijet oko sebe. Jer na kraju krajeva, ovo nije samo natjecanje o brojkama. Riječ je o znatiželji, o pitanjima i o onom jednom kliku nakon kojeg možemo procijeniti što je uistinu točno, priopćio je DZS.

'Samo klik do informacije - ali je li ona točna?'

Prilikom dodjele nagrade održana je i panel rasprava 'Samo klik do informacije - ali je li ona točna?' na kojoj su učenici imali priliku zagrijati svoje analitičko razmišljanje. Na panelu su sudjelovali Jelena Gusić Munđar, profesorica na Fakultetu organizacije i informatike, Marko Grdešić, profesor na Fakultetu političkih znanosti, matematičar i financijski vloger Toni Milun, Marko Matijević, glavni urednik portala Srednja.hr, te Lidija Brković, osoba ovlaštena za obavljanje poslova glavnog ravnatelja Državnog zavoda za statistiku.

Kako navode iz Državnog zavoda za statistiku, u panel-raspravi otvorena su pitanja o ulozi službene statistike, provjeri podataka te izazovima koje donosi umjetna inteligencija. Poseban naglasak stavljen je na važnost službene statistike u okružju u kojem informacije putuju brže nego ikad, umjetna inteligencija djeluje uvjerljivo, a javnost se sve češće suočava s dvojbom jesu li novi, napredni alati saveznici ili protivnici u informiranju. U tom su kontekstu otvorena i pitanja poput ovih: Zašto su podaci i statistika danas važniji nego ikad? Kako izgleda provjera činjenica u novinarskom radu? Ili, što znači službeni podatak i zašto mu možemo vjerovati više nego podacima s interneta?

- U svijetu u kojem su informacije dostupne u sekundi, važno je zastati i zapitati se: Tko je izvor ove informacije? Na čemu se temelji? Je li prikazana cjelovito ili samo djelomice? Učenike bih potaknula da ne prihvaćaju podatke zdravo za gotovo, nego da ih uspoređuju iz više izvora i pokušaju razumjeti širi kontekst. Također, važno je razviti svijest o tome da podaci mogu biti točni, ali zaključci pogrešni. Upravo zato statistika pomaže razviti analitički način razmišljanja i donositi uravnotežene zaključke, poručila je Lidija Brković.