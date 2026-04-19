Marija je prva na čak četiri županijska natjecanja: Samo jednu stvar bi mijenjala u našem školstvu

Marija Nikšić iz Orahovice briljirala je na čak četiri županijska natjecanja osvojivši prvo mjesto, dok je u još jednom predmetu druga.

Prvo mjesto na bilo kojem županijskom natjecanju veliki je uspjeh, a što je tek kada netko od učenika to postigne u čak četiri predmeta? Upravo to postigla je Marija Nikšić, učenica Srednje škole 'Stjepan Ivšić' iz Orahovice. Junakinja naše današnje priče, inače učenica prvog razreda opće gimnazije, prva je u svojoj kategoriji na natjecanju iz hrvatskog jezika, matematike, kemije i geografije. Ali to nije sve, visoko drugo mjesto osvojila je i na biologiji.

'Tri županijska natjecanja zaredala su se u tri dana'

Recept svakog uspjeha je, navodi nam Marija odmah u uvodu, kontinuirani rad i želja za uspjehom.

- Za neke posebne pripreme nisam imala vremena koliko sam planirala, tri županijska natjecanja zaredala su se u tri dana stoga mogu reći da sam rezultatima i više nego zadovoljna. Mislim da je za natjecanja, posebno STEM područja, općenito najvažnija dobra podloga i razumijevanje gradiva, kaže Marija.

Ipak, ovakav rezultat, unatoč činjenici da je i prije bila županijska prvakinja, iznenadio je i nju.

- Na natjecanja ne idem s nekim visokim očekivanjima, ali uvijek dam sve od sebe kako bi rezultat bio što bolji. Rezultati poput ovog samo su mi dodatna motivacija da nastavim u ovom smjeru i da budem što bolja, ističe ova izvrsnica.

Zanimalo nas je i koje joj je od područja u kojem je ovogodišnja prvakinja najdraže. Općenito je zanima prirodoslovlje, ali najviše se pronalazi u matematici.

- Koncept na kojem su natjecanja iz matematike temeljena posebno mi se sviđa jer nije poput onog tipičnog koji moramo znati za nastavu. Natjecanje iz matematike zahtijeva prije svega korištenje logike i razmišljanje, a matematika općenito ne zahtijeva posebno učenje, već vježbu i shvaćanje principa, smatra Marija.

'Gledam na svako državno kao iskustvo te priliku da naučim nešto novo i upoznam nove ljude'

A što joj je bilo najteže? Svako natjecanje, ističe, zahtjevno je na svoj način, no najizazovnije joj je bilo ono iz hrvatskog jezika.

- Dosad sam svake godine ostvarivala odlične rezultate i išla na državna natjecanja te sam to svakako htjela ponoviti i ove godine pa sam osjećala pritisak. Rezultatom sam i više nego zadovoljna te ponovno očekujem poziv za državnu smotru, kaže Marija.

Upitana što očekuje od državnih natjecanja i imaš li uopće neka očekivanja ili ide na njih bez pritiska ističe da na svako natjecanje ide opušteno, bez nekog pretjeranog pritiska i stresa pa tako i na državna natjecanja.

- Njih ni ne doživljavam kao stres jer sam svjesna da je to najviši stupanj na koji sam mogla doći. Ipak, znam da ću dati sve od sebe i riješiti ispit najbolje što mogu kako bi moja zaporka bila što viša na ljestvici poretka. Gledam na svako državno kao iskustvo te priliku da naučim nešto novo i upoznam nove ljude, kaže Marija.

Smatra da ne uči više od svojih vršnjaka

Pitamo je i kakva je kao učenica. Kaže, kontinuirano izvršava svoje obaveze, ali kada je riječ o učenju s naglaskom na razumijevanje gradiva.

- Smatram da ne učim značajno više od svojih vršnjaka, već se trudim razumjeti svaki predmet na svoj način. Što se tiče nekog okvirnog vremena dnevno posvećenog učenju mislim da je nekih sat i pol do dva. Gimnazija sama po sebi donosi mnoge obaveze koje su naravno prioritet, a onda ostatak vremena posvetim pripremi za natjecanja iako gledam na to da mi se dan ne svodi na učenje, već slobodno vrijeme te vrijeme provedeno s obitelji i prijateljima, kaže Marija.

Upravo joj je obitelj najveća podrška u svemu.

- Moji roditelji su uz mene od prvog natjecanja, naučili su me koliko je obrazovanje važno i oni su zapravo zaslužni za sve moje uspjehe. Podupiru me na svakom koraku i motiviraju kako bih bila još bolja. Profesori su naravno velika podrška i usmjeravaju me u radu. Njihove reakcije isto tako bile su pozitivne i pune podrške, što mi puno znači, kaže Marija.

Jednu stvar bi mijenjala u našem školstvu

Tek je u prvom razredu pa smatra da je prerano da govori o budućnosti, no nada se da će se baviti STEM područjem koje ju trenutačno najviše zanima. Mariju smo za kraj, kao i većinu izvrsnih učenika o kojima pišemo, pitali kako ocjenjuje hrvatski obrazovni sustav.

- Hrvatski obrazovni sustav daje dobru osnovu znanja i pruža prilike učenicima koji žele više, primjerice kroz natjecanja i smotre. Smatram da se izvrsni učenici prepoznaju i podržavaju, ali sve zapravo ovisi do samih učenika i njihovih mentora. Ono što bih voljela da se općenito promijeni u školstvu jest više učenja s razumijevanjem te primjena i povezivanje tog naučenog u stvarnom životu, umjesto učenja napamet, zaključuje ova izvrsna školarka.