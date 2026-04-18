Nova tehnologija u sve više škola pomaže djeci: Nose narukvicu i pažnjom upravljaju igricom

50 škola u Hrvatskoj nabavilo je sustav Play Attention, koji pomaže učenicima s ADHD-om. Pedagoginja Valerija Baran ga je usporedila s videoigricom.

Sve više hrvatskih škola koristi sustav Play Attention (PA), alat koji na zabavan način pomaže učenicima s poremećajima pažnje. Osnovna škola bana Josipa Jelačića u Zagrebu pedeseta je škola u Hrvatskoj u koju je uveden ovaj inovativan sustav.

Riječ je o tehnologiji koja učenicima omogućuje da kroz interaktivne vježbe poboljšaju svoju pažnju i usvoje navike kvalitetnijeg učenja. Sustav se koristi u radu s djecom koja imaju poteškoće s koncentracijom i učenjem, uključujući i djecu s ADHD-om, ali i kao alat za razvoj kognitivnih vještina kod svih učenika.

Učenici igricom upravljaju svojom pažnjom

PA uređaj je narukvica povezana s računalom koju dijete nosi prilikom igranja za to prilagođenih igrica. Uređaj mjeri i povezuje moždane impulse i s pomoću njih djeluje na pažnju i ponašanje učenika. Što su korisnici fokusiraniji to bolje ispunjavaju zadatku u igrici, jer njome upravljaju upravo svojom pažnjom.

Nakon završene igrice program daje povratnu informaciju o razini pažnje korisnika. Tako u praksi vide da je ispunjenje zadatka izravno povezano s njihovom pažnjom usmjerenom na cilj.

Uvježbavanjem održavanja pažnje u zadacima koji nisu stimulativni ili koji sadrže razne ometajuće podražaje zapravo uvježbavaju i kako smanjiti vrijeme pisanja zadaće, više se usmjeriti na školske satove, lakše pratiti upute te ignorirati podražaje iz okoline. Nakon PA terapije s učenicima se rade druge vježbe za razvoj pamćenja i mišljenja te motoričke vježbe, a rezultati pokazuju da se nakon dugoročnog korištenja ove metode fokus poboljšava.

'Uočeno je da sve više učenika ima problem s pažnjom'

Za uvođenje nove tehnologije u OŠ Bana Josipa Jelačića u Zagrebu zaslužna je pedagoginja Valerija Baran. Ona je za produženi boravak osmislila projekt 'Gimnastika mozga' te ga prijavila za natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, koje ga je odobrilo i financiralo.

- Uočeno je da sve više učenika ima problem s pažnjom i koncentracijom te smo u Edufeedback terapiji našli jedno od mogućih rješenja. Učenici na početku reagiraju odlično jer im se sustav čini kao kompjuterska igrica. No vrlo brzo uoče razliku, jer igricama upravljaju svojom pažnjom. Ako pažnja nije na visokom nivou, rezultat igrice nije zadovoljavajući. Trenutačno je sustav u početnoj fazi, a za trajne rezultate je potrebno 20-40 tretmana. Vjerujemo da ćemo do kraja ove školske godine imati prave rezultate, ispričala nam je pedagoginja Baran.

Cilj je da u budućnosti uređaj koriste samo prvašići

Uređaj će u školi koristiti svi učenici s teškoćama pažnje i ADHD-om, no zamisao pedagoginje je da u budućnosti bude namijenjen isključivo prvašićima jer vjeruje da će pružanjem odgovarajuće podrške spriječiti veće teškoće u budućnosti. Uređaj je inače prilagođen svim uzrastima.

- Ponosni smo što smo nabavkom Play Attention uređaja započeli novu fazu u pružanju podrške našim učenicima. Nakon završene edukacije i dobivanja certifikata, moje kolegice iz stručne službe i ja ovaj smo mjesec započele rad s učenicima koji imaju poteškoće u održavanju pažnje, fokusiranju i kontroli impulzivnih reakcija. Rad se odvija individualno, dva puta tjedno, a napredak učenika pratit ćemo do kraja školske godine. Vjerujemo u pozitivne rezultate i napredak naših učenika, zaključila je Baran.

'Suvremene tehnologije otvaraju nove mogućnosti'

Uvođenje ove tehnologije u sve više škola pozdravili su i iz Udruge Buđenje, koja se bavi razumijevanjem ADHD-a. Oni petog svibnja organiziraju online edukaciju iz korištenja sustava namijenjenu učiteljima, profesorima, edukacijskim rehabilitatorima i stručnoj službi, ali i roditeljima koji smatraju da uređaj može pomoći djeci i kod kuće.

- Uz znanja iz školskih predmeta, sve više dolazi do izražaja potreba za sustavnim razvojem kognitivnih vještina poput pažnje, samoregulacije i učenja. Takve vještine mogu se razvijati i trenirati, a suvremene tehnologije otvaraju nove mogućnosti da to postane dio svakodnevnog obrazovanja, ističu iz Udruge Buđenje.