Učitelji ocijenili novu funkciju u e-Dnevniku: Roditelji nisu 'preselili' pritisak

Učenicima preko novog sustava stiže čak i zadaća: 'Nije zamišljeno da se tako koristi'
15:57 140 d 28.11.2025
18. travanj 2026.
Učitelji poruke učenika i njihovih roditelja često primaju izvan radnog vremena, pa čak i vikendom. Tome je doskočila Informativka.
Upite učiteljima učenici i njihovi roditelji nerijetko šalju i izvan radnog vremena. Zbog toga učitelji često osjećaju pritisak da moraju biti stalno dostupni, što negativno utječe i na njihovo mentalno zdravlje. U izbjegavanju tog scenarija djelatnicima Osnovne škole 'Mijat Stojanović' Babina Greda pomogla je Informativka, koja predstavlja službeni kanal za komunikaciju između škole i roditelja.
Podsjetimo, Informativka je CARNET-ova komunikacijska platforma integrirana u e-Dnevnik, namijenjena brzoj razmjeni poruka između učitelja, učenika i roditelja. Iz prve ruke doznali smo kako njezino korištenje izgleda u praksi. Ravnateljica Đurđica Babić i školska psihologinja Andrea Mikulić odlučile su anketnim upitnikom ispitati kako njihovi učitelji ocjenjuju korištenje Informativke, a rezultate su predstavile na konferenciji 'CUC 2026: AI bez iluzija' u organizaciji CARNET-a.
Kako kažu, Informativka je puno bolja opcija za komunikaciju od aplikacija poput WhatsAppa i Vibera zbog toga što ima profesionalnu podlogu. Aplikacije poput tih, dodaju, brišu granicu između privatnog i profesionalnog života te stvaraju kulturu hitnosti i stalne dostupnosti. Također, ako učitelj te aplikacije koristi i privatno, teško ih može isključiti izvan radnog vremena. Još jedan izazov spomenutih kanala je i to što se poruke mogu izbrisati te se više ne mogu vratiti i provjeriti. S Informativkom to nije slučaj, potvrdio je Jurica Vratarić iz CARNET-a.
- U svakoj komunikacijskoj grupi nalazi se barem jedan zaposlenik škole i on je administrator. Obrisane poruke administrator i dalje može vidjeti, poručuje Vratarić.
Problemi koje su u OŠ 'Mijat Stojanović' Babina Greda riješili uvođenjem formalne komunikacije nisu samo organizacijske prirode, nego i širi.
- Mogu utjecati na odnose, granice, pa čak i mentalno zdravlje onih koji su uključeni. Jedan od problema je prekomjerna i neformalna komunikacija. Ona postaje brza, impulzivna i zapravo imamo osjećaj da moramo brzo donositi odluke i odgovarati na poruke, i to može utjecati i na kvalitetu donošenja odluka. Problem je i javna rasprava o individualnim problemima te izostanak službenog traga komunikacije. U neformalnoj komunikaciji može doći i do miješanja privatne i službene komunikacije. Tu je i problem toga da učitelji imaju osjećaj da trebaju biti dostupni non-stop, navode Babić i Mikulić.
U Informativci su si postavili i radno vrijeme, odnosno vrijeme tijekom kojeg žele primati poruke roditelja. Odlučili su da će to biti od 8 do 16 sati. Iskustva učitelja s Informativkom Babić i Mikulić ispitale su u dva navrata - početkom školske godine kada su tek uveli Informativku te početkom drugog polugodišta. Prvu anketu ispunilo je 22 od 30, a drugu 23 od 30 učitelja.
U prvoj anketi učitelji su uglavnom bili optimistični, ali i zabrinuti. S jedne strane, očekivali su jednostavniju komunikaciju i smanjen broj poruka izvan radnog vremena. S druge strane, prisutni su bili i nesigurnost, strah od dodatnog opterećenja i zabrinutost oko tehničkih izazova i ponašanja roditelja. Također, nisu bili sigurni hoće li aplikacija zaista zaštititi njihovo slobodno vrijeme ili će roditelji samo 'preseliti' pritisak na drugi kanal.
Rezultati drugog upitnika ukazali su na to da Informativka u odnosu na Viber i slične kanale većini učitelja omogućuje profesionalniju komunikaciju s roditeljima. Također, s tvrdnjom 'Smatram da način korištenja Informativke može pozitivno utjecati na mentalno zdravlje učitelja' složilo se 14 učitelja, nije se složilo 4, a 5 nije sigurno. Za neke od najvećih prednosti korištenja Informativke učitelji su navodili mišljenja poput 'korištenje unutar ranog vremena', 'više privatnosti' i 'manje provedenog vremena na mobitelu'.
Zaključak je, kažu Babić i Mikulić, da se Informativka pokazala kao dobar alat, ali ne rješava sama po sebi sve probleme.
- Uspjeh ovisi o dosljednosti, jasnim pravilima i uključenosti roditelja. Potrebno je da se u korištenje uključi više roditelja, zaključuju Babić i Mikulić.
