Ovo su najbolji učenici iz Biologije, pogledajte i iz kojih škola dolaze

Na državnom natjecanju iz Biologije u 2026. sudjelovalo je 122 učenika u 11 kategorija, a već je poznato i tko su bili najbolji među njima.

I dok će za većinu učenika najdinamičnije razdoblje tek uslijediti pred kraj nastavne godine, za one najbolje u pojedinim predmetima već sada je poprilično uzbudljivo. Ovih dana započela su državna natjecanja, a već je zaključeno ono iz Biologije pa su poznata i imena ovogodišnjih državnih prvaka.

Na državnom iz Biologije sudjelovala 122 učenika

Državno natjecanje iz Biologije ovih se dana održavalo u Osnovnoj školi Stoja u Puli. Kako je izvijestila Agencija za odgoj i obrazovanje koja organizira natjecanja, ovogodišnjoj državnoj razini sudjelovala su ukupno 122 učenika – njih 74 u kategorijama znanja te 48 u kategorijama istraživačkih projekata.

- Svi sudionici pokazali su iznimnu razinu znanja, predanosti i istraživačkog duha, a posebno veseli vidjeti koliko mladih pokazuje interes za znanost i budući rad u STEM području, priopćila je Agencija.

Brojčanost sudionika ne iznenađuje ako se u obzir uzme činjenica da se natjecanje iz Biologije organizira u čak 11 kategorija: šest kategorija natjecanja u znanju, tri kategorije učeničkih istraživačkih projekata te dvije kategorije integriranog biološkog pristupa u kojima učenici kroz vlastita istraživanja razvijaju prirodoslovnu pismenost.

Tko su ovogodišnji prvaci?

Kada je riječ o natjecanju u znanju, u 7. je razredima državna prvakinja Leda Teković iz Osnovne škole Alojzija Stepinca u Zagrebu. I prvakinja u biologiji u kategoriji 8. razreda dolazi iz iste škole, a njeno ime je Lena Posavec. Matej Jedvaj iz Prirodoslovne škole Vladimira Preloga u Zagrebu prvi je u kategoriji učenika 1. razreda srednje škole. Najbolji među drugašima je Vjeko Šarić iz Gimnazije Matije Antuna Reljkovića u Vinkovcima, a među trećašima je prvak Matija Šopar iz Gimnazije Josipa Slavenskog u Čakovcu. Korana Drakulić iz iste škole prva je na državnom iz biologije u kategoriji 4. razreda.

Kategorija natjecanja iz Biologije je i Integrirani biološki pristup, a u osnovnim školama najbolja je sedmašica Marija Perak iz Osnovne škole Josipa Pupačića u Omišu. Među srednjoškolcima u istoj kategoriji prvak je Anton Ladović iz Gimnazije Petra Preradovića u Virovitici.

U kategoriji istraživačkih projekata iz Biologije učenici se natječu u timu. Državne prvakinje među osnovcima u toj kategoriji su sedmašice Dora Kern i Kaja Perica, učenice Osnovne škole Augusta Šenoe u Zagrebu. Među učenicima prvih i drugih razreda srednje najboljim projektom proglašen je projekt Vite Vadlje i Eve Radiković iz Srednje škole Čakovec. Kada je riječ o projektima učenika od trećeg do petog razreda srednjih škola prvo su mjesto osvojile Franka Atlija i Kaja Cvitanović iz Srednje škole Antun Matijašević Karamaneo Vis.

U nastavku možete vidjeti poredak svih sudionika na državnom natjecanju iz Biologije u 2026. godini.