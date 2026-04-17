Zagrebački studenti pobijedili konkurenciju s Cambridgea i Oxforda na međunarodnom matematičkom natjecanju

U konkurenciji 100 studenata iz 20 zemalja i sveučilišta poput Cambridgea i Oxforda, na prvom Delta natjecanju slavila je domaća ekipa.

U Zagrebu je uspješno završena Delta 2026., prvo međunarodno studentsko natjecanje u primijenjenoj matematici koje je okupilo 100-tinjak studenata iz više od 20 zemalja svijeta. U iznimno jakoj konkurenciji, sastavljenoj od osvajača medalja na najprestižnijim svjetskim matematičkim i informatičkim natjecanjima te sudionika završnica ICPC-a, pobjedu je odnijela domaća ekipa Tourists sa Sveučilišta u Zagrebu, koju su činili studenti Namik Agić, Emanuel Tukač, Marko Dorčić i Toni Brajko.

Ovaj izvanredan uspjeh dodatno dobiva na težini uz činjenicu da su se natjecali protiv studenata s nekih od najuglednijih svjetskih sveučilišta, uključujući Cambridge, Oxford i ETH Zürich. Tijekom dvodnevnog natjecanja, hrvatski su studenti pokazali vrhunsku razinu znanja, snalažljivosti i timske koordinacije te zasluženo osvojili prvo mjesto. Tim Prometheus na drugom je mjestu | Foto: Delta Competition 2026.

Natjecatelji su rješavali kompleksan zadatak optimizacije prometa u Zagrebu, kao jedan od gorućih problema grada. Natjecanje je spojilo teorijsko matematičko znanje s praktičnom primjenom u području umjetne inteligencije, zahtijevajući analitičke sposobnosti, kreativnost i timski rad.

Drugo mjesto osvojila je ekipa Prometheus sa Sveučilišta Cambridge u sastavu Marco Dos Santos, Ruben Dahan, Arthur Dremaux i Benjamin Lapostolle, dok su treće mjesto zauzeli BAI BAI Boys sa Sveučilišta Bocconi, a u timu su bili Sebastian Greenhalgh, Saba Kutibashvili, Yang YuQing i Hyunje Lee. Tim BAI BAI Boys na trećem je mjestu | Foto: Delta Competition 2026.

Osim natjecateljskog dijela, program je obuhvatio niz predavanja i panel rasprava o budućnosti umjetne inteligencije, čime je dodatno naglašena važnost povezivanja akademske zajednice s industrijom i stvarnim izazovima suvremenog društva.

Osnivači i glavni organizatori ovog prestižnog natjecanja su studenti Fakulteta elektrotehnike i računarstva Leonardo Desanti i Simeon Stefanović. Suorganizator događaja je Agencija IMC, a realizaciju projekta podržavaju partneri koji prepoznaju važnost ulaganja u mlade talente i STEM područje; glavni sponzor Mireo, HEP, Jane Street, SafeFlow, Infobip, JANAF, Hrvatska poštanska banka, Elixirr Digital, CROZ, Addiko Bank, Turistička zajednica Grada Zagreba, GemBox, Dots and lines, Korolar, Zorović, Susquehanna, Podravka, Cetina, Judge0, Salon Star. Medijski partner događaja je 24sata.