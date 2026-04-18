Predstavljen velik korak za ograničavanje društvenih mreža maloljetnicima: Uskoro stiže aplikacija

Aplikacija za provjeru dobi koja je tehnički preduvjet za ograničenje pristupa društvenim mrežama ciljanim dobnim skupinama uskoro će biti dostupna.

Aplikacija za potvrdu dobi koju razvija Europska unija je spremna i uskoro će ući u upotrebu, otkrila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na konferenciji za medije ove srijede.

Aplikacija će se moći instalirati na mobitel ili računalo i onda će od korisnika tražiti da učitaju svoju osobnu iskaznicu ili putovnicu. Korisnici će ostati anonimni, a aplikacija će samo 'upamtiti' njihovu dob te će se koristiti kao dokaz za pristupanje platformama i stranicama s dobnim ograničenjima.

Aplikacija je tehnički preduvjet za zabrane društvenih mreža

Podsjetimo, Europska unija počela je razvijati univerzalnu aplikaciju za potvrdu dobi kao praktični preduvjet za ograničavanje društvenih mreža za mlade, na tragu ograničenja koje je prošle godine uvela Australija, gdje društvene mreže više ne mogu koristiti mlađi od 16 godina.

- Kad je u pitanju sigurnost djece na internetu, situacija je ekstremno zabrinjavajuća. Svako šesto dijete je žrtva vršnjačkog nasilja na internetu. Svako osmo dijete i samo je nasilnik. Društvene mreže dizajnirane su tako da lako izazivaju ovisnost, beskonačno skrolanje hrani ovisnost, kratki videi narušavaju pažnju, plasira se personalizirani, ciljani sadržaj. Djeca nikad nisu toliko vremena provodila pred ekranima, a to je vrijeme koje ne provode na igralištu s vršnjacima. Što više vremena provedu na internetu, veće su šanse da će biti izložena štetnog i ilegalnom sadržaju i da mogu biti meta predatora, rekla je von Der Leyen u govoru.

'Aplikacija je tehnički spremna i uskoro će biti dostupna'

Iz tih razloga sazvala je poseban panel o sigurnosti djece na internet, koji u četvrtak održava svoju drugu sjednicu. Njihov zadatak je da do ljeta donese prijedloge za daljnje postupanje na razini EU.

- Naša zadaća je da zaštitimo djecu u online svijetu, kao što radimo i offline. A da to radimo učinkovito, Europa treba ujednačen pristup. Postavlja se ključno pitanje, kako možemo osigurati da postoji tehničko rješenje za potvrdu dobi na razini cijele Europe? Danas mogu reći da imamo odgovor. Naša aplikacija za potvrdu dobi je tehnički spremna i uskoro će biti dostupna građanima. Ova aplikacija omogućit će provjeru dobi pri pristupu online platformama, baš kao što trgovine pitaju za dokaz punoljetnosti prilikom prodaje alkohola, najavila je von Der Leyen.

'Nema više opravdanja'

Naglasila je da je aplikacija jednostavna za korištenje i da prati najviše sigurnosne standarde u svijetu. Aplikacija je otvorenog koda (open source), što znači da će je moći koristiti i druge države.

- Nema više opravdanja. Europa nudi besplatno i jednostavno rješenje koje može zaštiti djecu od štetnog i ilegalnog sadržaja. Vidimo da naše članice već čine velik napredak, a prednjače Francuska, Danska, Grčka, Italija, Španjolska, Cipar i Irska. Te države planiraju integrirati aplikaciju u svoje nacionalne novčanike. Nadam se da će taj primjer slijediti još članica i privatni sektor kako bi svaki korisnik uskoro koristio aplikaciju, najavila je von Der Leyen.

Za kraj je naglasila da prava djece u EU moraju biti ispred komercijalnih interesa i da će se za to pobrinuti. Usprkos najavi, društvene mreže neće se morati obvezati na korištenje ove metode provjere dobi dok ona ne bude uvrštena u europske zakone.

Niz zemalja planira ograničenja

Niz europskih zemalja planira uskoro uvesti nova dobna ograničenja za korištenje društvenih mreža. Grčka je najavila uvođenje zabrane korištenja društvenih mreža mlađima od 15 godina od sljedeće godine. U Francuskoj su već u tijeku procesi kojima bi se zabrana uvrstila u zakon, a francuski predsjednik Emmanuel Macron ovog četvrtka održava videokonferenciji na kojoj će se raspravljati o zabrani.

Sredinom ove godine u Danskoj bi na snagu trebao stupiti zakon kojim će se korištenje društvenih mreža zabraniti mlađima od 15 godina. Zabrane planiraju i Norveška, Španjolska i Italija, a detalje o tome možete pročitati u našem pregledu iz siječnja.