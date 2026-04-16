Za vikend prometni kaos u Zagrebu: Rute se mijenjaju, neke ulice bez tramvaja i većinu dana

Ovog vikenda Zagreb čekaju obuhvatne promjene u tramvajskim trasama; u subotu zbog prosvjeda na Trgu, a u nedjelju zbog radova na mreži.

U subotu 18. travnja na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu održava se prosvjed 'Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine'. Zbog toga će tramvaji od 11 sati do završetka prosvjeda zaobilaziti uži centar grada.

Promjene na šest tramvajskih linija

Tramvajski promet bit će obustavljen Ilicom od Ulice Republike Austrije do Trga bana Josipa Jelačića, Frankopanskom, Jurišićevom, Ulicom Franje Račkog i preko Zrinjevca. Tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, prema navedenom rasporedu:

Linija 6 : Črnomerec - Jukićeva - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Kvaternikov trg - Savski gaj

: Črnomerec - Jukićeva - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Kvaternikov trg - Dubec Linija 12 : Ljubljanica - Ulica grada Vukovara - Šubićeva - Dubrava

Prometni kaos u nedjelju

I oni koji u nedjelju planirati koristiti javni prijevoz trebaju obratiti pažnju na slijedeće informacije, jer će tramvaji voziti izmijenjenim linijama i to većinu dana. Zbog radova na elektroenergetskoj mreži 19. travnja od 11:30 do 19:30 tramvaji neće voziti Ozaljskom, Tratinskom i Vodnikovom ulicom te Savskom cestom, od Jukićeve do Ulice grada Vukovara.

Stoga će tramvajske linije 2, 4, 9, 12, 13, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, prema ovom rasporedu:

Linija 2 : Črnomerec - Jukićeva - Glavni kolodvor - Trg žrtava fašizma - Borongaj

Ulicama gdje je obustavljen tramvajski promet vozit će izvanredna autobusna linija trasom Ljubljanica - Ozaljska - Tratinska - Savska - Trg Mažuranića.

Sindikati traže prosječnu plaću od 2.200 eura

Podsjetimo, subotnji prosvjed organiziraju sindikalne središnjice Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH), Nezavisni hrvatski sindikati (NHS) i Matica hrvatskih sindikata (MHS) te Sindikat umirovljenika Hrvatske (SUH).

Zahtjevi sindikata uključuju povećanje minimalne plaće na 1.100 eura, prosječne na 2.200 eura te prosječne mirovine na 1.100 eura neto. Sindikati ističu da prosvjed organiziraju 'kao upozorenje na probleme nepravedne raspodjele dobiti, nedovoljnih plaća, mizernih mirovina, rastućih troškova hrane i stanovanja te nepovoljnih učinaka korupcije i sive ekonomije na sve segmente hrvatskog društva.'