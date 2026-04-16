Ova srednja pokreće čak četiri nova smjera: 'Sva su tražena na tržištu rada'

SŠ Ludbreg ove će godine u ponudi imati čak četiri nova smjera - dva četverogodišnja i dva trogodišnja. Ravnatelj ističe da su sva vrlo deficitarna.

Iako datumi upisa u srednje škole u 2026. još nisu poznati, baš kao i osmaši i srednje škole pripremaju se za taj proces. Srednja škola Ludbreg ove godine odlučila se za veliki zaokret u ponudi programa pa planiraju uvesti čak četiri nova smjera.

To su četverogodišnji smjerovi tehničar za razvoj videoigara i tehničar za razvoj web sučelja i trogodišnji monter strojarskih instalacija i zavarivač.

- Odlučili smo se za nove smjerove jer smo pogotovo za četverogodišnja zanimanja mišljenja da su to zanimanja budućnosti. Dok kod trogodišnjih zanimanja uvodeći modularnu nastavu vidimo potrebu na tržištu rada, a sve prema preporukama HZZ-a, mogućnostima zapošljavanja i potražnji poslodavaca, kaže za srednja.hr ravnatelj Josip Zdelar.

Stara zanimanja ostaju

Iako uvode ova nova zanimanja, odlučili su i dalje izvoditi i ona u koja su i proteklih godina upisivali školarce. Tako će, uz poviše navedene nove, provoditi i 'stare' smjerove - tehničar za mehatroniku, tehničar u strojarstvu, operater za strojnu obradu (CNC), prodavač i elektroinstalater te pomoćna zanimanja kuhara i bravara.

- Nećemo gasiti niti jedno zanimanje već ćemo spajati razrede pa tako idemo s dva četverogodišnja razreda i tri trogodišnja, s kombinacijom zanimanja. Jedan od važnijih razloga je i smanjenje broja učenika koji završavaju 8. razrede, kaže Zdelar.

Oni koji završe četverogodišnja zanimanja mogu na maturu i na fakultet, a kada je riječ o zapošljivosti bivših učenika koji izlaze na tržište rada, nema prostora za nezadovoljstvo.

- U SŠ Ludbreg učenici koji se obrazuju u četverogodišnjim zanimanjima pripremaju se za nastavak školovanja ili zapošljavanje, a kod trogodišnjih zanimanja u 95 posto slučajeva, a i više, učenici se odmah nakon završetka školovanja zapošljavaju kod poslodavaca jer su sva zanimanja deficitarna na tržištu rada i potražnja je velika, navodi ravnatelj.

Svaki dan se prilagođavaju modularnoj nastavi

Upitan kakav interes očekuje na upisima, poglavito ovim novim smjerovima, on je već sada, kaže, velik jer su to zanimanja budućnosti. Od početka ove školske godine u prvim se razredima strukovnih škola provodi modularna nastava pa ravnatelja pitamo kako su se snašli u tom novom modelu nastave.

- Modularna se provodi od 2025/2026. godine, sad će biti druga godina modularne nastave. Promjene su velike i svaki dan se prilagođavamo novim zahtjevima kako nastavnice pa tako i učenici i roditelji te svi zaposlenici škole. Kao i svugdje ima jako dobrih stvari, ali i onih koje treba poboljšati, a to se uviđa svakodnevnim radom po modularnom sistemu, zaključuje Zdelar.

