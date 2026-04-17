Otkrivamo odlaze li papirnate svjedodžbe u povijest: 'Vaše vrijeme je predragocjeno'

Odlaze li papirnate svjedodžbe u povijest pitanje je o čijem se odgovoru nagađa proteklih mjeseci. To se, prema riječima ravnatelja CARNET-a Hrvoja Puljiza, još uvijek neće dogoditi.

- Prema Pravilniku o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama završne isprave, uključujući svjedodžbe, mogu se izdavati i u digitalnom obliku, pri čemu se njihova vjerodostojnost osigurava naprednim elektroničkim pečatom ustanove. Prve svjedodžbe maturanata bit će moguće unijeti u sustav krajem svibnja 2026. I dalje će se izdavati tiskane svjedodžbe, a digitalne i fizičke svjedodžbe koristit će se paralelno, pri čemu obje imaju jednaku pravnu valjanost, pojasnio je Puljiz na otvorenju CUC-a 2026, godišnjeg okupljanja CARNET-ovih korisnika i suradnika.

Digitalni trezor hrvatskog školstva

Ipak, važno je napomenuti da je CARNET uspješno izgradio digitalni trezor hrvatskog školstva. To je u svom predavanju na ovogodišnjem CUC-u pojasnio Antun Matija Filipović. Središnji registar isprava tehničko je rješenje koje bi s vremenom moglo papirnatu dokumentaciju u obrazovanju zamijeniti digitalnom. Kako kaže, poštuju uspomene, ali žele trajno rasteretiti školske zbornice i službe. Također, fizička arhiva zahtjevna je za održavanje i osjetljiva na zub vremena te se sigurnost papira oslanja isključivo na povjerenje, dok se digitalna sigurnost oslanja na kriptografiju.

- Cilj nam je smanjiti administrativni pritisak i ukinuti nepotrebne troškove za građane, poručio je Filipović.

Ovom rješenju prethodio je pravni okvir za tehnološki iskorak. Tu je, istaknuo je, važno istaknuti novi Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji 'kao jasan vjetar u leđa promjenama'. Nadalje, tu je i zakonska obveza digitalizacije visokog obrazovanja koja je otvorila vrata za integraciju. Sve funkcionira na sinergiji institucija - točnije, Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM), CARNET-a, Srca i e-Građana.

- Nismo tražili kratkoročno rješenje, već smo izgradili dugoročni nacionalni standard. Zakon je definirao cilj, a zajednička volja izgradila je siguran put, objašnjava Filipović.

Kako se osigurava integritet?

A kako to podaci sigurno putuju od učionice do korisnika? Tu je izvor povjerenja, odnosno e-Matica za škole i sustavi poput ISVU/ISeVO za visoko obrazovanje. Središnji registar izdanih isprava pak pouzdano prikuplja i čuva dokumentaciju. Krajnja točka pristupa je portal e-Građani koji omogućuje brzo i sigurno preuzimanje 24/7.

- Automatizirani procesi odvijaju se u pozadini, bez dodatnih administrativnih koraka za službe. Povezali smo institucije u pozadini kako biste vi sve rješavali jednim klikom, rekao je Filipović.

Integritet se osigurava tako što postoji kvalificirani elektronički pečat koji služi kao apsolutni temelj povjerenja. Tu je i koncept 'digitalnog voska', odnosno jamči se da izdani podatak nije naknadno mijenjan. Također, pravna snaga e-pečata izjednačena je na razini cijele Europske unije (eIDAS uredba).

- To je elegantno sigurnosno rješenje koje od korisnika ne zahtijeva tehničko predznanje. Kriptografija osigurava da ocjena ostane točno onakva kakvu ste je upisali, istaknuo je Filipović.

QR kod štiti i korisnika i podatke

Dok učitelji mogu neometano raditi svoj posao, CARNET izvršava nekoliko zadataka.

- Arhitektura je dizajnirana za otpornost i nesmetan rad tijekom vršnih opterećenja. Podatke tretiramo s najvišom razinom povjerljivosti, primjenjujući napredno šifriranje. Upravljanje pristupom, odnosno princip najmanje privilegije, jamči zaštitu cijelog ekosustava. Naš primarni zadatak je osigurati tehničke preduvjete kako bi vaš fokus ostao isključivo na učenicima. Najbolja sigurnost je ona koju korisnik ni primijetiti da bi bio zaštićen, naglasio je Filipović.

Važno je još istaknuti da QR kod štiti i korisnika i podatke. Svaka isprava nosi jedinstveni identifikator za elegantnu i brzu provjeru. Provjera je trenutna i automatizirana, nema gubitka vremena na upite o vjerodostojnosti.

- Dajemo samo onaj podatak koji se traži, nema suvišnog izlaganja informacija. Nismo naknadno dodavali sigurnost, ona je utkana u same temelje sustava. Dijelimo samo ono što je nužno, a štitimo sve ostalo, rekao je Filipović.

Za kraj je zaključio da će zbornice ovako biti usmjerene na učenika, a ne na arhivu. Više je prednosti koje se ističu.

- Olakšan pristup dokumentima za sve bivše i sadašnje generacije i značajno smanjenje administrativnog tereta za ravnatelje i stručno osoblje. Izgrađen je i čvrst temelj za buduće napredne usluge u obrazovanju. Sustav je dizajniran i za integraciju u europske digitalne novčanike. Vaše vrijeme je predragocjeno da biste ga trošili na arhiviranje papira, zaključio je Filipović.