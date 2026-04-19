Kolike su plaće šefova obrazovnih agencija? Zavirili smo u 'friške' imovinske kartice

Zavirili smo u imovinske kartice ravnateljice Agencije za odgoj i obrazovanje te ravnatelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Obveznici ispunjavanja imovinskih kartica jesu i čelnici obrazovnih agencija. Provjerili smo kolike su im plaće te kakve nekretnine posjeduju prema posljednjim imovinskim karticama koje su predali početkom 2026. godine.

Ravnateljica AZOO-a posjeduje dva stana i garažu u Zagrebu, kao i dragocjeni sat

Na čelu Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO) od svibnja prošle godine jest Katarina Milković, nekadašnja zaposlenica Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba, inače profesorica pedagogije. Plaća ravnateljice joj je u bruto iznosu 4.763,20 eura mjesečno, što je neto 3.110,62 eura mjesečno. Navodi kako nije članica stranke. Posjeduje dva stana i garažu u Zagrebu pod katastarskom općinom Trnje. Prvi stan od 67 kvadrata približne je tržišne vrijednosti 338.050 eura. Drugi stan od 39 kvadrata približne je tržišne vrijednosti 198.700 eura. Garaža od 14 kvadrata vrijedi joj 35.400 eura. Sve navedeno stekla je darovnim ugovorom. Uz ove nekretnine isto na Trnju ima 50 posto vlasništva kuće s okućnicom sveukupne površine 471 kvadrata. Njezina približna vrijednost je 200.000 eura.

U njezinoj imovinskoj kartici izdvaja se i ručni sat Rolex Oyster perpetual Datejust vrijednosti 12.000 eura. Navodi da ga je stekla darovnim ugovorom, kao što je slučaj i s njezinim nekretninama. Na štednji ima 104.000 eura, što je isto stekla darovnim ugovorom. Navodi i godišnji prihod od 7.800 eura neto od imovine i imovinskih prava. Nije članica stranke. Ovi podatci vidljivi su u njezinoj imovinskoj kartici koju je predala u veljači ove godine.

Čelnik ASOO-a ima neto mjesečnu plaću 3.056 eura

Ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) Mile Živčić na tom je radnom mjestu još od 2015. godine. Prije zaposlenja u ASOO-u radio je kao profesor povijesti. U imovinskoj kaže kako mu je plaća u bruto iznosu 4.468,29 mjesečno, što je neto 3.056,07 eura mjesečno. Vlasnik je dva stana u Zagrebu, kuće u Slunju, gdje mu je i nekoliko livada te dvije šume. Stan u Zagrebu u Blatu Novom od 73 kvadrata tržišno vrijedi 180.000 eura. Kupio ga je uz kredit. Uz kredit kupio je i stan u katastarskoj općini Grad Zagreb od 46 kvadrata koji vrijedi 120.000 eura.

U Slunju je vlasnik kuće s okućnicom ukupne površine 1.226 kvadrata približne tržišne vrijednosti 30.000 eura. Ostvario ju je nasljedstvom od roditelja. Isto tako, u Slunju posjeduje pet livada, jednu šumu i jednu šumu gdje je suvlasnik. Konkretno, najviše vrijedi livada od 38.266 kvadrata - 10.000 eura. Druga livada od 3.727 kvadrata ukupno vrijedi 2.000 eura. Dvije livade vrijede po 500 eura, a jedna tisuću eura. Glede šuma, ona u kojoj je vlasnik ima 7.013 kvadrata i vrijedi 2.000 eura. Druga, gdje je suvlasnik 40 posto, ima 2.003 kvadrata i vrijedi 1.500 eura. Živčić kaže i kako nije član stranke. Ovi podatci vidljivi su u njegovoj imovinskoj kartici koju je predao u siječnju ove godine.

Napomenimo i kako u sustavu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa još nije dostupna nova imovinska kartice ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) Danijele Horvatek Tomić. Kolika je bila njezina plaća prema posljednjoj dostupnoj imovinskoj kartici pisali smo prošle godine.

