Stigle nove smjernice za nastavnike: Važno ih je proučiti, redovito će se ažurirati

Nastavnici se od sada u svom radu mogu osloniti i na Smjernice za odgovornu i pedagoški utemeljenu primjenu umjetne inteligencije.

Nakon što su u ožujku predstavljene 'Preporuke za primjenu digitalnih tehnologija u obrazovanju za dobrobit djece i mladih', sada su izdane i posebne smjernice za nastavnike. Na simpoziju projekta BrAIn u okviru CUC 2026, godišnjeg okupljanja CARNET-ovih korisnika i suradnika, predstavljene su 'Smjernice za odgovornu i pedagoški utemeljenu primjenu umjetne inteligencije u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju u Hrvatskoj', namijenjene nastavnicima.

Za svakodnevnu praksu

Podsjetimo, projekt BrAIn pokrenut je kako bi istražio kako digitalne tehnologije i AI utječu na dobrobit djece i mladih. Svrha Smjernica, ističu iz CARNET-a, jest adekvatno prenijeti ključne strateške ciljeve, preporuke i etička načela javnih i regulatornih EU i međunarodnih politika u jasan i primjenjiv nacionalni okvir. Prvenstveno su namijenjene nastavnicima u svakodnevnoj nastavnoj praksi za njezinu odgovornu i učinkovitu primjenu, ali i drugim važnim dionicima obrazovnog sustava.

Slijedom toga, cilj Smjernica je osigurati podršku nastavnicima kao ključnim dionicima u sustavu odgoja i obrazovanja, pružajući im pedagoške i etičke okvire za svrhovitu integraciju UI-ja u učenje i poučavanje. Posljedično, učenicima se omogućuje usvajanje znanja za odgovornu i kritičku upotrebu UI-ja, što izravno unaprjeđuje njihove obrazovne ishode, posebice digitalne kompetencije i vještine kritičkog mišljenja.

'Ove Smjernice su živi dokument'

- Uzimajući u obzir da je UI skup tehnologija koji se iznimno brzo razvija i kako su ove Smjernice živi dokument, nužno je redovito pratiti opće smjernice EU-a za upotrebu UI-ja i podataka te ih, sukladno potrebama, redovito ažurirati. Prilikom izrade ovih Smjernica u obzir su uzeti aktualni nacionalni i nadnacionalni propisi i zakonodavni okvir kao i ključni međunarodni dokumenti vezani za javne politike u sustavu obrazovanja, stoji u Smjernicama.

