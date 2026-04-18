I učenici rade na priuštivom stanovanju, smišljaju svoj projekt: 'Ondje najskuplja jedinica košta 350 eura'

Učenici Ekonomske i trgovačke škole Čakovec smatraju da je priuštivo stanovanje jedan od glavnih problema koji muči mlade. Zato razvijaju svoj projekt

Ovog tjedna Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) pokrenula je javni poziv za najmoprimce u sklopu Programa priuštivog najma. Ovim programom prazni stanovi i kuće postaju dostupni za dugoročni najam, što država vidi kao rješenje stambenog pitanja za dio građana.

Prema podacima o kvadraturi nekretnina koje je objavilo Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva, najmanja nekretnina koja je dostupna kroz javni poziv je jedan stan u Zagrebu površine 18,90 m2. Ministar Branko Bačić u razgovoru za RTL Danas rekao je da je 18 kvadrata za mladu osobu dovoljno na kratko vrijeme dok ne riješi stambeno pitanje.

Tema priuštivog stanovanja svakako je važna za mlade, a njome su se bavili i učenici Ekonomske i trgovačke škole Čakovec u sklopu fakultativne nastave Škole i zajednice (ŠiZ). Učenici drugih i trećih razreda u Međimurskoj županiji ove školske godine prvi puta slušaju taj izborni predmet.

Učenici su se zapitali kako do priuštivog stanovanja

U toj školi ŠiZ je upisalo četrnaestero učenika. Njihova mentorica Željka Kadi objašnjava nam da su učenici identificirali problem nedostatka priuštivog stanovanja opisali kao 'život mladih na čekanju', a kao pitanje su si postavili kako do priuštivog stanovanja.

- Identificirali smo i odabrali korisnike, suradnike, simpatizere, autoritete i sabotere koje ćemo koristiti u stjecanju iskustva, istraživanju ili u konačnici za djelovanje u rješavanju problema, pričaju nam učenici.

U sklopu projekta proveli su anketno istraživanje u kojem su prikupili informacije o planovima mladih na pragu samostalnosti u Međimurju. Cilj im je bio istražiti njihove stambene potrebe i razumjeti prepreke kao što su visoke cijene najma, nedostatak najamnih stanova, otežano stambeno osamostaljivanje.

Čak 70 posto ispitanika želi priuštivo podstanarstvo

Anketu su ispunjavali polaznici završnih razreda srednjih škola i završnih godina visokoškolskih ustanova. Prema rezultatima ankete 70 posto ispitanih maturanata i studenata želi priuštivo podstanarstvo; više od 60 posto mladih upravo u tome vidi ključni razlog za svoj ostanak u Međimurju; 53 posto u gradu Čakovcu; 70 posto ispitanika spremno je dijeliti garsonijeru s cimerom; a većinski razlozi koje navode su želja za samostalnošću, previsoke najamnine na tržištu u odnosu na plaće i nesigurni uvjeti najma.

Učenici su zaključili da rezultati ankete upućuju na velik interes i potrebu mladih ljudi na pragu osamostaljivanja za samostalno priuštivo stanovanje. Rezultate ankete učenici su koristili kao podlogu za dijalog i konkretne inicijative koje su predložili lokalnoj zajednici i nadležnim institucijama.

'Život mladih na čekanju'

Učenici su razgovarali i s kliničkom psihologinjom Martom Vugrinec Pivčević, koja je naglasila da je stanovanje temeljna ljudska potreba i treba biti rezultat slobodnoga odabira mladih. Objasnila je da kada mlada osoba želi živjeti samostalno, a ekonomski uvjeti to ne dozvoljavaju, može biti nezadovoljna i može se javiti osjećaj stajanja na mjestu. Zbog toga su učenici zaključili da su dobro nazvali ovaj problem 'život mladih na čekanju'.

- Mladima smo se obratili i putem edukativne igre na mobitelima 'Život na čekanju – pronađi svoj put', koja ih vodi do spoznaje koji su im prioriteti (sloboda, sigurnost, udobnost, fleksibilnost) i na koji od oblika stanovanja ih odabrani prioriteti upućuju u zreloj fazi života (stan u gradu – 29 posto, kuća s dvorištem 47 posto, najam stana 24 posto ili život s roditeljima 0 posto), ispričali su nam učenici.

Posjetili su zgradu za priuštivi najam u Sloveniji

Nakon te faze projekta učenici su produbili svoje istraživanje posjetom Gerbičevom projektu u Ljubljani. Riječ je o pilot projektu Stambenog fonda Republike Slovenije koji je zaživio 2022. godine. Riječi je o zgradi za priuštivi najam za mlade od 18 do 29 godina.

- Stambenom fondu Republike Slovenije obratili smo se s molbom da nas prime u objektu na adresi Gerbičeva 55 i prenesu nam svoja iskustva. Rado su se odazvali. Primio nas je upravnik Skupnosti za mlade Gerbičeva Daniel Bartolovič sa suradnicom Leom Pučnik. Ljubazno su nam pokazali objekt koji ima 109 stambenih jedinica (opremljenih garsonijera) s ukupno 171 krevetom u blizini centra grada, udaljen 10 minuta vožnje biciklom, pričaju nam učenici.

'Najskuplja jedinica košta 350 eura s režijama'

U zgradi najmoprimci imaju i zajedničke sadržaje, kuhinju, blagovaonicu, coworking prostoriju, sobu za sastanke, praonicu rublja, spremište za bicikle i parkirna mjesta. Model je održiv, a natječaji se raspisuju tri puta godišnje, ovisno o upražnjavanju jedinica.

- Stanarine su značajno povoljnije nego tržišne, najskuplja jedinica košta 350 eura s režijama i svim sadržajima. U Hrvatskoj nismo pronašli sličan primjer. U našem istraživanju smo željeli saznati u kojoj je mjeri lokalna inicijativa usklađena s Nacionalnim planom stambene politike Republike Hrvatske do 2030., kao i postoje li osnove za razvoj EU projekta usmjerenog na izgradnju objekata s mikrostambenim jedinicama za priuštivi najam mladih. Državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Željko Uhlir podržao je našu inicijativu te je ocijenio realno ostvarivom putem EU projekata u lokalnoj zajednici ističući važnost pravovremene pripreme lokalne infrastrukture, pričaju nam učenici.

Razgovarali su i s dvoje gradonačelnika

O tome kako EU financira projekte priuštivog stanovanja razgovarali su gradonačelnikom Preloga Ljubomirom Kolarekom i gradonačelnicom Čakovca Ljerkom Cividini. Gradonačelnici su pohvalili njihov angažman.

- Gradonačelnik Ljubomir Kolarek istaknuo je da će Prelog i nadalje davati prednost privatnim investitorima u gradnji i prodaji stanova, a mladima pomagati u kupnji nekretnine tako da daje subvencije pri isplati kreditnih kamata i poticaje za obnovu starih objekata. Naveo je da bi održavanje i briga za zgradu za priuštivi najam bila opterećujuća za Grad. Gradonačelnica Cividini ustvrdila je da Čakovec može slijediti primjer slovenske prijestolnice Ljubljane i njihova Gerbičeva projekta.

Arhitekt sad za njih radi idejno rješenje

Učenici su nakon opsežnog istraživanja teme odlučili i sami razviti svoje idejno rješenje za priuštivo stanovanje. U tome im pomaže arhitekt Ilija Vabec, nastavnik u Graditeljskoj školi Čakovec.

- On će nam u svibnju predstaviti idejno rješenje modularnog objekta građenog od dva tipa mikrostambenih jedinica koje se, poput Lego kockica, mogu kombinirati u zgradi u skladu s budućim potrebama i mogućnostima. Modularnost bi trebala omogućiti bržu i jeftiniju izgradnju stambenih jedinica, rekli su nam učenici.

Što su im idući koraci?

Kako kažu idući koraci su im istupi u medijima i senzibilizacija javnosti za rješavanje problema priuštivosti stanovanja za mlade te predstavljanje projekta županu Matiji Posavcu.

- Prepreka koju prepoznajemo da postoji u našim gradovima je njihova uključenost u niz aktualnih EU projekata, što predstavlja financijski izazov za planiranje svih budućih projekata. S druge strane, saznali smo da je upravo razdoblje do 2030. pravo vrijeme za rješavanje pitanja priuštivog stanovanja u EU i šteta bi bilo ne iskoristiti sve mogućnosti koje su otvorene. Očekujemo da ćemo do 2027. vidjeti rezultate naše inicijative u vidu pripremljenog EU pilot projekata za izgradnju zgrade za priuštivi najam za mlade, zaposlene građane Međimurju, prvog takve vrste u Hrvatskoj, poručili su učenici.