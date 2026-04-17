Učenice Hrvatskoj donijele europsko zlato i broncu: 'Nadam se da će AP pripremiti doček'

Hrvatska je opet zlatna i to zahvaljujući učenicama 4. razreda na Europskoj djevojačkoj matematičkoj olimpijadi koja se održavala u Francuskoj. Učenica Mila Maretić iz Prve gimnazije Varaždin te učenica Maša Dobrić iz XV. gimnazije Zagreb osvojile su zlatne medalje, a učenica Antonela Božić iz III. gimnazije Split broncu.

- Ove su godine naše predstavnice ostvarile jedan od najvećih uspjeha od kad Hrvatska sudjeluje na ovom natjecanju. Za zlato je bilo potrebno osvojiti 23, za srebro 18, a za broncu 11 od ukupno 42 boda. U zbroju, naše učenice osvojile su ukupno 68 bodova. S tim brojem bodova Hrvatska je zauzela 7. mjesto u službenoj konkurenciji 41 europske države, odnosno 12. mjesto u konkurenciji svih 67 zemalja svijeta, napisali su iz zagrebačkog MIOC-a.

Prvo mjesto u službenoj konkurenciji osvojila je Rumunjska, a ukupno Kina. Ovo europsko natjecanje iz matematike iduće godine održava se upravo u Hrvatskoj. Svrha ovog natjecanja je, kažu iz MIOC-a, poticanje učenica na aktivno bavljenje matematikom te popularizacija matematike među učenicama srednjih škola u Europi, ali i širom svijeta.

- O takvim uspješnim mladima treba pisati i pružiti im svu podršku. Nadam se da će AP pripremiti doček, bili su neki od komentara na društvenim mrežama.