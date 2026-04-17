Škole i dalje čekaju obnovu, izgleda da se nije pomaknula ni koraka: Tisuću učenika u neizvjesnosti

TTF, Upravna škola, Škola za modu i dizajn, Grad i Ministarstvo dovršavaju intenzivne razgovore oko preseljenja učenika i obnove škole.

Od kad smo u kolovozu prošle godine objavili tekst o tome da učenici Upravne škole, Škole za modu i dizajn i Tekstilno-tehnološkog fakulteta (TTF) na Črnomercu još uvijek čekaju obnovu zgrade, čini se da se situacija nije pomaknula daleko s mjesta. Naime obnova zgrade i dalje nije krenula.

Prema elaboratu ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije zajednička zgrada je sigurna za korištenje, a to je potvrdila i neovisna revizija elaborata koju je naručio Grad. Međutim, potreban je zahvat za podizanje statičke otpornosti i sigurnosti objekta.

- S tim su ciljem Škola za modu i dizajn i Tekstilno-tehnološki fakultet potpisali sporazum za projekt cjelovite obnove zajedničke zgrade. Upravo se dovršavaju intenzivni razgovori TTF-a, škola, Grada i Ministarstva s ciljem usuglašavanja detalja projekta obnove te razmatranja lokacija za provedbu nastave za obje škole tijekom radova, sad su nam odgovorili iz Grada.

Trebalo bi se preseliti tisuću učenika

Taj zahvat zahtijevao bi preseljenje gotovo tisuću učenika obje škole (njih 464 iz Škole za modu i dizajn, te 498 iz Upravne škole Zagreb), što kako nam kažu iz Grada predstavlja značajan izazov, posebice zbog specifičnosti nastave strukovnih škola koja uključuje teorijski i praktični dio, pa su im potrebne radionice, kemijski laboratorij i druge specijalizirane učionice.

- Čim se usuglase praktična i pravna pitanja, te s resornim ministarstvom i drugim dionicima usuglase prostori za izvedbu nastave škola te naprave potrebne prilagodbe tih prostora, moći će se pristupiti obnovi postojeće zgrade, o čemu će javnost biti pravovremeno obaviještena, rekli su nam iz Grada.

Prema tom odgovoru zvuči kao da planiranje radova uopće nije napredovalo od kraja kolovoza prošle godine, kad smo poslali prošli upit. Ravnateljice i dekanica ovaj nam put nisu komentirali situaciju, već su nam poručile da ćemo odgovor dobiti od Grada.

Primijenjena čeka obnovu muzeja

I učenici Škole primijenjene umjetnosti i dizajna već dugo čekaju obnovu svoje škole. Međutim oni nastavu više ne pohađaju u svojoj zgradi, već u prostorima IV. gimnazije i Velesajma.

- Ističemo kako se početak radova planira nakon dovršetka potrebnih usklađenja s radovima na obnovi Muzeja za umjetnost i obrt. Predviđeno trajanje radova iznosi 15 mjeseci, odgovorili su nam iz Grada.

ŠPUD na Velesajmu | Foto: Ramona Ščuric, srednja.hr

Praktičnu nastavu i dalje imaju na Velesajmu

Trenutačno je teorijski dio nastave ŠPUD-a organiziran u IV. gimnaziji dok su prostori Velesajma preuređeni i prenamijenjeni za potrebe održavanja praktičnog dijela nastave u praktikumi, radione sa strojevima i industrijskom opremom i druge specijalizirane učionice.

- Projekt prilagodbe prostora na Velesajmu odobrila je škola, a svaka etapa prilagodbe vođena je kroz intenzivne kontakte sa školom i roditeljima, a sva eventualna otvorena pitanja rješavaju se bez odgode, dodali su iz Grada.