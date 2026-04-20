Pokrenut doktorski studij u jednom od najtraženih područja: Predaju međunarodni profesori, a upisi su otvoreni

Sveučilište Algebra Bernays otvorilo je prijave za združeni doktorski studij Computer & Data Science, međunarodni PhD program koji se provodi u suradnji s Fakultetom za informacijske studije iz Novog Mesta. Riječ je o studiju koji povezuje računarstvo, podatkovne znanosti i konkretne izazove iz industrije i društva, a namijenjen je kandidatima koji žele razvijati napredna istraživanja i graditi karijeru u međunarodnom i interdisciplinarnom okruženju. Predstavljanje združenog doktorskog studija zainteresiranim kandidatima bit će održano u četvrtak 30. travnja, putem platforme Teams u 10 sati.

Upoznajte program iz prve ruke

Predstavljanje će biti prilika da kandidati iz prve ruke upoznaju program, njegove istraživačke smjerove i strukturu studija, ali i da razgovaraju s profesorima i potencijalnim mentorima. Među mentorima koji sudjeluju u izvođenju studija nalaze se istaknuti stručnjaci poput prof. dr. sc. Lea Mršića, prorektora za istraživanje i razvoj Sveučilišta Algebra Bernays, izv. prof. dr. sc. Roberta Kopala, voditelja Zavoda za kreativnost i kritičko mišljenje, doc. dr. sc. Maje Brkljačić, rukovoditeljice Sveučilišnog instituta Algebra LAB, prof. dr. sc. Aljaža Tomaža, voditelja projekata u području informacijskih tehnologija Fakulteta za informacijske studije u Novom Mestu i izv. prof. dr. sc. Urške Fric, prodekanice za obrazovanje i voditeljice Ureda za prijenos znanja i tehnologije (TTO FIS) i mnogih drugih, čime se osigurava snažna međunarodna i interdisciplinarna perspektiva.

Kako ističe prorektor za istraživanje i razvoj i voditelj novog doktorskog studija Sveučilišta Algebra Bernays, prof. dr. sc. Leo Mršić, ovaj studij osmišljen je kao spona između znanosti i tržišnih potreba.

- Računarstvo danas postaje most između znanstvenih otkrića i stvarnih izazova u industriji i društvu. Pozivamo sve zainteresirane da se prijave na doktorski studij i iz prve ruke postanu dio programa koji povezuje istraživanje i primjenu. Tražimo kandidate koji žele razvijati istraživanja s konkretnim utjecajem i aktivno sudjelovati u oblikovanju budućnosti tehnologije, govori Mršić.

Uvjeti upisa: Tko se može prijaviti?

Upisi su otvoreni za kandidate koji su završili diplomski studij (razina EQF 7) i ostvarili najmanje 300 ECTS bodova, osobito u područjima računarstva, podatkovnih znanosti, informacijskih znanosti, tehničkih i prirodnih znanosti, matematike ili statistike. Mogu se prijaviti i kandidati koji su obrazovanje završili u Hrvatskoj, Sloveniji, drugim državama članicama Europske unije ili izvan nje, uz uvjet priznavanja kvalifikacije.

Iznimno, moguć je upis i kandidatima iz drugih područja, uz ispunjavanje dodatnih uvjeta koje definira upisno povjerenstvo. Budući da se studij izvodi na engleskom jeziku, potrebno je dokazati znanje jezika na razini najmanje B2 putem certifikata ili kroz intervju u sklopu upisnog postupka.

Program traje tri godine, odnosno šest semestara, i izvodi se na engleskom jeziku, uz mogućnost pohađanja u online ili hibridnom formatu. Kroz 180 ECTS bodova doktorandi prolaze kroz kombinaciju naprednih kolegija i intenzivnog individualnog istraživačkog rada. Već u prvoj godini studenti prolaze kroz kolegije poput Introduction to scientific research i Modeling, analysis and learning from data, nakon čega fokus prelazi na individualni istraživački rad i doktorske seminare. Tijekom studija dostupni su i izborni kolegiji koji pokrivaju područja umjetne inteligencije, strojnog učenja, analize kompleksnih mreža, velikih podataka, optimizacije, visokoperformantnog računarstva i kognitivnih znanosti, čime se omogućuje snažna prilagodba studija interesima pojedinog doktoranda.

Napredna istraživačka infrastruktura i međunarodni mentori

Posebna vrijednost programa leži u njegovoj interdisciplinarnosti i pristupu koji istovremeno razvija dubinu i širinu znanja. Doktorandi rade s međunarodnim mentorima čiji su znanstveni radovi objavljeni u vodećim svjetskim publikacijama, a svaki kandidat ima glavnog mentora i komentora iz dvije različite zemlje, čime se osigurava kombinacija različitih znanstvenih perspektiva i pristupa istraživanju.

Uz to, doktorandima je omogućen pristup naprednoj istraživačkoj infrastrukturi. U Zagrebu su dostupni Computational Data Lab – Boston Super Server i Nimbus Data Centre, koji omogućuju rad na kompleksnim AI modelima i velikim podatkovnim sustavima, dok u Novom Mestu Rudy HPC klaster pruža značajne računalne kapacitete za simulacije i analizu mreža. Kroz povezanu infrastrukturu i zajedničke podatkovne standarde, doktorandi mogu raditi na projektima s bilo koje lokacije. Na raspolaganju su i specijalizirani laboratoriji poput Graph Theory Laboratory u Novom Mestu te laboratorija za robotiku 'Slavko Krajcar' u Zagrebu i još mnogi drugi.

Završetkom studija stječe se zajednička doktorska diploma (PhD) iz računarstva i podatkovnih znanosti koju dodjeljuju obje partnerske institucije. Online predstavljanje putem platforme Teams, 30. travnja je idealna prilika da iz prve ruke kandidati saznaju sve o programu, upoznaju mentore i procijene kako se ovaj doktorski studij uklapa u njihov profesionalni i istraživački razvoj.

Prijave za združeni doktorski studij su otvorene, a zainteresirani kandidati mogu se prijaviti putem službene stranice.