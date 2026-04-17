Srednjoškolci mogu osvojiti upad na najpopularniji glazbeni festival - ako naprave dobro djelo

INmusic festival otvorio je natječaj za srednjoškolce u Hrvatskoj koji mogu osvojiti trodnevnu ulaznicu na festival. Ovo su pravila za sudjelovanje.

Ulaznica za tri dana najpopularnijeg glazbenog festivala na Jarunu u Zagrebu - INmusic - košta oko 150 eura. U to nije uračunata cijena boravka u kampu. Ove godine učenici srednjih škola iz cijele Hrvatske imaju priliku osvojiti ulaznice za sva tri dana festivala i boravak u kampu na INmusicu.

- Stara narodna kaže da se ‘dobro dobrim vraća‘. Upravo tom idejom INmusic festival u suradnji s Mrežom mladih Hrvatske pokrenuo je natječaj za mlade pod nazivom 'INvolvirani'. Cilj je potaknuti mlade na pozitivan i samoinicijativan angažman kojim pomažu drugima koristeći društvene mreže za promociju vlastitog aktivnog i društveno odgovornog sudjelovanja u svojoj zajednici, navode na službenoj stranici INmusica.

Prijavljuje se tim od minimalno 6 učenika

Prijaviti se može tim od minimalno šest učenika koji će osmisliti i provesti društveno korisni projekt te isti dokumentirati, kao i rezultate svog dobrog djela. Moraju napraviti kreativan i inspirativan video u trajanju od jedne minute koji će objaviti na TikToku. Pri objavi videa obavezno moraju staviti hashtagove #INvolvirani i #kINdnesschallenge te označiti službene profile INmusic festivala i Mreže mladih Hrvatske.

- Prijavljeni timovi mogu odabrati jednu ili više inicijativa koje pomažu njihovoj zajednici - kao što su čišćenje prirode, pomoć starijima i nemoćnima ili volonterske aktivnosti u školama, vrtićima, knjižnicama i slično - a mogu predložiti i vlastite ideje za društveno koristan angažman u svojim specifičnim sredinama, navode iz INmusica.

'Svi #INvolvirani srednjoškolci bit će nagrađeni festivalskim ulaznicama'

Žiri INmusica će odabrati najbolje radove pri čemu će ocjenjivati kreativnost, angažman i doprinos lokalnoj zajednici. Nagrade će pripasti svim grupama od minimalno šest srednjoškolaca koje zadovoljavaju uvjete natječaja.

- Svi #INvolvirani srednjoškolci bit će nagrađeni festivalskim ulaznicama za jubilarno 20. izdanje INmusic festivala, koje će se održati od 22. do 24. lipnja 2026. na zagrebačkom Jarunu. Pobjednicima će, također, biti osigurane i prateće ulaznice za boravak u festivalskom kampu - dok će poseban kutak INmusic festivala #18 biti mjesto okupljanja za nagrađene grupe uz priliku da predstave svoja dobra djela vršnjacima i šarolikom festivalskom publikom, objasnili su organizatori.

Na festival mogu i maloljetni učenici, ali uz jedan uvjet

Prijave su otvorene do 15. svibnja, a rezultati natječaja bit će objavljeni 1. lipnja 2026. godine. Sve informacije o pravilima i uvjetima sudjelovanja u natječaju nalaze se na službenoj stranici INmusic festivala. I da, mogu sudjelovati i maloljetni učenici.

- Maloljetne osobe mogu prisustvovati festivalu i boraviti u festivalskom kampu uz prethodnu pisanu suglasnost roditelja ili zakonskog skrbnika. Maloljetni dobitnici dužni su na festival doći u pratnji punoljetne osobe ovlaštene od strane roditelja ili zakonskog skrbnika. Organizator će osigurati besplatan ulaz i smještaj u festivalskom kampu i za navedenu punoljetnu osobu u pratnji, poručili su s INmusica.