Srednjoškolci mogu osvojiti upad na najpopularniji glazbeni festival - ako naprave dobro djelo

Velika prilika za učitelje, mogu dobiti nagradu od 3.000 eura: Ovo su uvjeti za prijavu
Učitelji svoje ideje za bolje školstvo mogu prijaviti na natječaj i osvojiti nagradu do 3.000 eura i šansu da zamisao pretoče u stvarnost.
14:06 2 d 15.04.2026
17. travanj 2026.
INmusic festival otvorio je natječaj za srednjoškolce u Hrvatskoj koji mogu osvojiti trodnevnu ulaznicu na festival. Ovo su pravila za sudjelovanje.
Ulaznica za tri dana najpopularnijeg glazbenog festivala na Jarunu u Zagrebu - INmusic - košta oko 150 eura. U to nije uračunata cijena boravka u kampu. Ove godine učenici srednjih škola iz cijele Hrvatske imaju priliku osvojiti ulaznice za sva tri dana festivala i boravak u kampu na INmusicu.
- Stara narodna kaže da se ‘dobro dobrim vraća‘. Upravo tom idejom INmusic festival u suradnji s Mrežom mladih Hrvatske pokrenuo je natječaj za mlade pod nazivom 'INvolvirani'. Cilj je potaknuti mlade na pozitivan i samoinicijativan angažman kojim pomažu drugima koristeći društvene mreže za promociju vlastitog aktivnog i društveno odgovornog sudjelovanja u svojoj zajednici, navode na službenoj stranici INmusica.
Prijaviti se može tim od minimalno šest učenika koji će osmisliti i provesti društveno korisni projekt te isti dokumentirati, kao i rezultate svog dobrog djela. Moraju napraviti kreativan i inspirativan video u trajanju od jedne minute koji će objaviti na TikToku. Pri objavi videa obavezno moraju staviti hashtagove #INvolvirani i #kINdnesschallenge te označiti službene profile INmusic festivala i Mreže mladih Hrvatske.
- Prijavljeni timovi mogu odabrati jednu ili više inicijativa koje pomažu njihovoj zajednici - kao što su čišćenje prirode, pomoć starijima i nemoćnima ili volonterske aktivnosti u školama, vrtićima, knjižnicama i slično - a mogu predložiti i vlastite ideje za društveno koristan angažman u svojim specifičnim sredinama, navode iz INmusica.
Velika prilika za učitelje, mogu dobiti nagradu od 3.000 eura: Ovo su uvjeti za prijavu
Učitelji svoje ideje za bolje školstvo mogu prijaviti na natječaj i osvojiti nagradu do 3.000 eura i šansu da zamisao pretoče u stvarnost.
14:06 2 d 15.04.2026
Pokreće se nova stipendija u spomen preminulom nogometašu: 'Stvaramo novu vrijednost'
U spomen na tragično preminulog nogometaša Nikolu Pokrivača, pokreće se Stipendija 'Nikola Pokrivač'. Svemu će prethoditi Memorijal.
12:21 4 d 13.04.2026
Žiri INmusica će odabrati najbolje radove pri čemu će ocjenjivati kreativnost, angažman i doprinos lokalnoj zajednici. Nagrade će pripasti svim grupama od minimalno šest srednjoškolaca koje zadovoljavaju uvjete natječaja.
- Svi #INvolvirani srednjoškolci bit će nagrađeni festivalskim ulaznicama za jubilarno 20. izdanje INmusic festivala, koje će se održati od 22. do 24. lipnja 2026. na zagrebačkom Jarunu. Pobjednicima će, također, biti osigurane i prateće ulaznice za boravak u festivalskom kampu - dok će poseban kutak INmusic festivala #18 biti mjesto okupljanja za nagrađene grupe uz priliku da predstave svoja dobra djela vršnjacima i šarolikom festivalskom publikom, objasnili su organizatori.
Država podijelila 2.007 stipendija studentima: Pogledajte tko je na listi dobitnika
Središnji državni ured za Hrvate izvan RH studentima je dodijelio 2.007 stipendija. Iznosi 1.750 eura godišnje.
11:37 4 d 13.04.2026
Maturante za stipendiju od 2.500 eura traže pismo preporuke: Može ju dati i lokalni svećenik
Stipendisti ju mogu primati punih pet godina tijekom studija. Jedan od uvjeta je pismo preporuke koja može biti pd škole, ali i od svećenika.
08:43 14 d 03.04.2026
Prijave su otvorene do 15. svibnja, a rezultati natječaja bit će objavljeni 1. lipnja 2026. godine. Sve informacije o pravilima i uvjetima sudjelovanja u natječaju nalaze se na službenoj stranici INmusic festivala. I da, mogu sudjelovati i maloljetni učenici.
- Maloljetne osobe mogu prisustvovati festivalu i boraviti u festivalskom kampu uz prethodnu pisanu suglasnost roditelja ili zakonskog skrbnika. Maloljetni dobitnici dužni su na festival doći u pratnji punoljetne osobe ovlaštene od strane roditelja ili zakonskog skrbnika. Organizator će osigurati besplatan ulaz i smještaj u festivalskom kampu i za navedenu punoljetnu osobu u pratnji, poručili su s INmusica.
Dobra plaća, iskustvo, nova poznanstva? Pitali smo učenike strukovne škole što očekuju od prvog posla
Dok se bliži kraj srednje škole, mnogi učenici razmišljaju o prvim poslovnim koracima. Neki već imaju plan, dok drugi još traže svoj smjer.
16:20 5 h 17.04.2026
Zagrebački studenti pobijedili konkurenciju s Cambridgea i Oxforda na međunarodnom matematičkom natjecanju
U konkurenciji 100 studenata iz 20 zemalja i sveučilišta poput Cambridgea i Oxforda, na prvom Delta natjecanju slavila je domaća ekipa.
14:30 7 h 17.04.2026
Maturanti, muči vas opća kultura na prijemnom za arhitekturu? Ovo vam može pomoći
Opća kultura mnogima je najnepredvidiviji dio prijemnog za arhitekturu. Arhitektica Leila Nanuk zato maturantima pomaže kroz besplatan newsletter.
13:50 1 d 16.04.2026
Studenti su ovo godinama željeli, a sad je konačno njihovo: Planiraju totalno promijeniti studentski život
Sadašnji studenti Sveučilišta u Puli ostavljaju nasljeđe budućim generacijama - otvoren je prostor za učenje, druženje i zabavu, sve pod istim krovom.
08:00 1 d 16.04.2026
Volite biologiju? Nina je znanstvenica koja istražuje važnu pojavu, a pokazala nam je kako joj izgleda posao
Mikroplastika prijeti životinjama i ljudima, a Nina je znanstvenica koja pokušava riješiti taj izazov. Oprezno je optimistična da ćemo u tome uspjeti.
08:01 1 d 16.04.2026
Izbjegnite distrakcije i stvarno se posvetite učenju, a u tome vam mogu pomoći neočekivani saveznici
Fokus, bilješke i organizacija dana često su najveći izazov učenicima i studentima, ali postoje rješenja koja mogu uvelike olakšati učenje.
13:50 3 d 14.04.2026
Kako započeti karijeru u IT industriji? Priča iz Spanova Service Deska
Nije call centar, a mnogima je bio prvi korak u IT karijeri. Otkrivamo kako izgleda rad u Service Desku Spana i zašto je to dobra odskočna daska.
10:30 7 d 10.04.2026
Uskoro upisujete faks? Aktualni i bivši studenti odgovorit će na sva vaša pitanja o studiranju
Od profesora i studenata možete čuti sve o studijskim programima i studentskom životu, te ih pitati sve što vas zanima. Obvezna je prijava na događaj.
09:00 8 d 09.04.2026
Učenici nakon godina muke konačno dobivaju novu školu, ali radovi su opet odgođeni
Grad Zagreb raspisao je javnu nabavu za radove na školi u Donjem Dragonošcu. Međutim bilo je rečeno da kreću u prvoj polovici godine, a kreću na jesen
14:36 7 h 17.04.2026
Stigle nove smjernice za nastavnike: Važno ih je proučiti, redovito će se ažurirati
Nastavnici se od sada u svom radu mogu osloniti i na Smjernice za odgovornu i pedagoški utemeljenu primjenu umjetne inteligencije.
13:53 8 h 17.04.2026
Škole i dalje čekaju obnovu, izgleda da se nije pomaknula ni koraka: Tisuću učenika u neizvjesnosti
TTF, Upravna škola, Škola za modu i dizajn, Grad i Ministarstvo dovršavaju intenzivne razgovore oko preseljenja učenika i obnove škole.
13:14 8 h 17.04.2026
Učenice Hrvatskoj donijele europsko zlato i broncu: 'Nadam se da će AP pripremiti doček'
Naše učenice osvojile su dva zlata i jednu broncu na Europskoj djevojačkoj matematičkoj olimpijadi koja se održavala u Francuskoj.
12:06 9 h 17.04.2026