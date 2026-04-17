Učenici nakon godina muke konačno dobivaju novu školu, ali radovi su opet odgođeni

Bruno De Zan
17. travanj 2026.

Prosvjed pred školom u Donjem Dragonošcu | Foto: Srednja.hr

Grad Zagreb raspisao je javnu nabavu za radove na školi u Donjem Dragonošcu. Međutim bilo je rečeno da kreću u prvoj polovici godine, a kreću na jesen

Polako se nazire problema roditelja i učenika iz Donjeg Dragonošca, koji već godinama prosvjeduju jer djeca pohađaju nastavu u vatrogasnom domu. Grad Zagreb sad je objavio javnu nabavu za radove rekonstrukcije i dogradnje Područne škole Donji Dragonožec, koja djeluje u sastavu Osnovne škole Brezovica.

3D render modela škole | Foto: Grad Zagreb

'Zatekli smo projekt s kojim lokalna zajednica nije bila zadovoljna'

Početak radova planiran je u jesen, što znači da će i početak iduće školske godine učenici dočekati u prostorima koje mnogi roditelji ne smatraju adekvatnima. Grad je nakon dobivanja građevinske dozvole u studenom najavio da bi radovi trebali krenuti u prvoj polovici 2026. godine, a rokovi su opet pomaknuti.

- Zatekli smo projekt s kojim lokalna zajednica nije bila zadovoljna. Predviđao je manju školu, namijenjenu učenicima od prvog do četvrtog razreda, s neadekvatnom sportskom dvoranom. Mjesni odbor i roditelji tražili su da škola postane osmogodišnja, odnosno da obuhvati učenike od prvog do osmog razreda, uz izgradnju odgovarajuće sportske dvorane. Uvažili smo te zahtjeve i raspisali novu javnu nabavu za projektiranje veće škole. Djeca u Donjem Dragonošcu konačno će dobiti školu kakvu zaslužuju, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

U školi će biti 325 učenika u 12 razreda

Na školskoj parceli nalaze se dvije zgrade iz 1914. godine, izvorno namijenjene nastavi i učiteljskim stanovima, te dva pomoćna objekta. Cjelina je upisana u Registar kulturnih dobara kao nepokretno kulturno dobro. Iz Grada poručuju da će projektom vrijedan povijesni školski kompleks biti obnovljen, značajno proširen i prilagođen suvremenim obrazovnim standardima te će se osigurati nastava u jednoj smjeni.

 
- Projektom je obuhvaćena cjelovita obnova obje povijesne zgrade, izgradnja novih školskih prostora i uređenje okoliša. Škola je projektirana za oko 325 učenika u 12 razrednih odjela, uz organizaciju nastave u jednoj smjeni. Novi dio bit će funkcionalno povezan s postojećom zgradom komunikacijskim hodnikom u podrumskoj etaži. Ukupna bruto površina rekonstruiranog i dograđenog kompleksa iznosit će gotovo 5.000 m2, a projektnu dokumentaciju izradila je tvrtka Proarh Mateković d.o.o, priopćili su iz Grada.
 
Procijenjena vrijednost nabave za izvođenje radova iznosi 17,75 milijuna eura s PDV-om, od čega se 10,5 milijuna eura financira iz europskih sredstava putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), a 7,25 milijuna je iz gradskog proračuna. Po završetku postupka javne nabave, početak radova planiran je na jesen, a rok za izgradnju i opremanje iznosi 15 mjeseci.
Gradit će se i zamjenski objekt za dom zdravlja

Na istoj lokaciji uskoro će započeti i izgradnja zamjenskog objekta Doma zdravlja Zagreb – Centar, u kojem će se nalaziti ambulanta primarne zdravstvene zaštite. Investicija je vrijedna oko 1.3 milijuna eura s PDV-om i financirat će se iz gradskog proračuna.

 
- Grad Zagreb je na NPOO pozive za uvođenje jednosmjenske nastave do sada prijavio 24 projekta, procijenjene vrijednosti oko 290 milijuna eura. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih dosad je odobrilo 20 projekata, dok su preostala četiri, koja se odnose na sportske dvorane škola, u postupku procjene. Za već odobrene projekte očekuje se sufinanciranje u iznosu od 177 milijuna eura. Preostalih više od 100 milijuna eura osigurat će se iz proračuna Grada Zagreba, podsjetili su iz Grada.

U gradnji i dogradnji trenutačno je šest škola u Zagrebu. Međutim neke škole i dalje čekaju radove, koji su im obećani još od potresa. Učenici Škole primijenjene umjetnosti i dizajna nastavu već godinama pohađaju u prostoru IV. gimnazije i Velesajma, a učenici Upravne škole i Škole za modu i dizajn i dalje čekaju preseljenje iz svoje zgrade.

