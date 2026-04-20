Dojava o bombama u školama: Policija je izašla na teren

Jutros oko 9 sati školama i medijima stigao je mail o postavljenim bombama, no nije navedeno u kojima. Policija nam je otkrila detalje.

Školama i medijima jutros oko 9 sati stigao je mail u kojemu se navodi da su postavljene bombe u više srednjih škola u Splitu, ali nije navedeno kojima. Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske su nam rekli da su njihovi službenici već na terenu.

- Jutros smo zaprimili informacije da je na službeni e-mail većeg broja škola na području Splitsko-dalmatinske županije zaprimljena elektronička pošta istog sadržaja u kojoj piše da je u obrazovnoj ustanovi postavljena eksplozivna naprava. Policijski službenici su odmah nakon zaprimanja informacije izašli na teren, obavit će se pregledi obrazovnih ustanova i sve potrebne mjere i radnje, stoji u odgovoru PU splitsko-dalmatinske za srednja.hr.

Nisu nam potvrdili hoće li danas biti nastave u tim školama. Kontaktirali smo i ravnatelja Turističko-ugostiteljske škole u Splitu, Ivu Bilića koji je ujedno i zamjenik gradonačelnika Grada Splita, no za sada nam se nije povratno javio.

Inače, u mailu se osim bombama prijeti i pucnjavama u školama, no iz PU splitsko-dalmatinske taj dio maila nisu komentirali.