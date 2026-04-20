Imenovan novi Odbor koji dijeli nagrade vrhunskim znanstvenicima: Jedan član citiran samo jednom

Prošlog tjedna sastao se novi saziv Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost. U njemu je samo jedna žena, a nema trenutno najcitiranijih autora.

Imenovan je novi saziv Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost, koji je prvu sjednicu održao prošlog tjedna u četvrtak 16. travnja. Taj odbor dodjeljuje četiri nagrade; nagradu za životno djelo, godišnju nagradu za znanost, godišnju nagradu za popularizaciju i promidžbu znanosti i godišnju nagradu za znanstvene novake.

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs članovi su Odbora po dužnosti, a Jandroković je ujedno njegov predsjednik.

Uz njih u Odboru je još 12 članova koje je imenovao Hrvatski sabor na četverogodišnji mandat. Odabrani su iz redova istaknutih znanstvenih djelatnika. Među njima je samo jedna žena, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.

Ni jedan znanstvenik nije na aktualnom Stanfordovom popisu najcitiranijih

Među članovima Odbora nema ni jednog znanstvenika koji je na aktualnom popisu najcitiranijih znanstvenika na svijetu prema istraživanju koje svake godine objavljuju znanstvenici sa Sveučilišta u Stanfordu, iako je na tom popisu iz 2025. godine čak 129 znanstvenika s hrvatskih institucija.

Gordan Jandroković kao predsjednik Hrvatskog sabora automatski je predsjednik i Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost. On je po struci politolog i inženjer građevine, a nije se bavio znanošću te nema objavljenih radova u Scopus sustavu. Ministar Fuchs također je član Odbora po dužnosti. U Scopusu ja navedeno 45 njegovih radova koji su ukupno citirani 1.214 puta.

Nina Obuljen Koržinek jedina je žena u Odboru. Aktualna je ministrica kulture, no u Odbor nije uključena po dužnosti. U Scopusu je naveden samo jedan njezin znanstveni rad kojeg je napisala na Institutu za razvoj i međunarodne odnose, a citiran je 14 puta.

Daleko je najcitiraniji Željko Reiner

Od članova odbora najviše je puta citiran Željko Reiner s ukupno 101.165 citata i 462 objavljena rada prema Scopusovoj bazi podataka. Reiner je u više navrata bio među dva posto najcitiranijih autora, no nije na najaktualnijem popisu. Također je potpredsjednik Hrvatskog sabora i akademik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU).

U Odboru je i potpredsjednik HAZU-a Davor Miličić. Prema Scopusovoj bazi objavio je 307 znanstvenih radova koji su citirani ukupno 50.832 puta. Kao institucija s kojom je povezan naveden je KBC Zagreb.

Među članovima Odbora koji su prema Scopusu citirani više od 10 tisuća puta još je samo Slobodan Vukićević s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Prema njihovoj bazi objavio je 192 znanstvena rada koji su citirani ukupno 10.775 puta.

U Odboru su dva FER-ova emeritusa

Više od 100 znanstvenih radova navedenih u Scopusu napisali su još Stipan Jonjić i Amir Hamzić. Stipan Jonjić s Medicinskog fakulteta u Rijeci objavio je 254 radova koji su u Scopusovoj bazi, a citiran je 15.201 put. Amir Hamzić profesor je emeritus s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Scopus navodi 103 njegova rada koji su citirani 3.978 puta.

Na popisu su i dva profesora emeritusa s Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Nedjeljko Perić prema Scopusu citiran je 1.997 puta za neke od svojih 115 radova, a Branko Jeren 303 puta za neke od 29 radova.

Ivan Šimonović s Interuniverzitetskog centra u Dubrovniku po Scopusu citiran je 996 puta za neke od svojih 74 radova. Anđelko Akrap s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu citiran je 197 puta za 12 radova u Scopusovoj bazi. Vlado Guberac sa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku napisao je 39 radova navedenih u Scopusu, koji su citirani 156 puta.

Jedan od članova citiran je samo jednom

Stipe Kutleša sa zagrebačkog Instituta za filozofiju napisao je pet radova koji se nalaze u Scopus sustavu, međutim samo je jedan od tih radova citiran i to samo jednom.

Pretraživanjem po Scopusu ustanovili smo da članovi Odbora imaju drastično različita postignuća u znanosti, barem prema najvećoj bazi podataka o citiranju znanstvenih radova, knjiga i zbornika. Također u Odboru nije ni jedan znanstvenik s aktualnog popisa 2 posto najcitiranijih, a hrvatski instituti imaju ih više od sto. Među njima je i značajan broj žena, dok je jedina žena u Odboru ministrica koja u Scopusu ima objavljen samo jedan rad.