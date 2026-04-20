Učenici i studenti koji u 2026. upišu ova zanimanja mogu dobivati do 520 eura mjesečno

Pokreće se nova stipendija u spomen preminulom nogometašu: 'Stvaramo novu vrijednost'
U spomen na tragično preminulog nogometaša Nikolu Pokrivača, pokreće se Stipendija 'Nikola Pokrivač'. Svemu će prethoditi Memorijal.
12:21 7 d 13.04.2026
20. travanj 2026.
Grad Zagreb objavio je za koja će deficitarna zanimanja dodjeljivati stipendije u nadolazećoj godini. Učenici sada dobivaju 380, a studenti 520 eura.
Bliže se upisi u srednje škole, nisu daleko ni upisi na fakultete a Grad Zagreb već je objavio listu deficitarnih zanimanja za koja će učenicima i studentima dodjeljivati stipendije u 2026./2027. godini.
Do sada je iznos stipendije za učenike bio 380 eura mjesečno, za studente 520, a hoće li tako ostati i u nadolazećoj godini, bit će poznato ujesen po objavi natječaja. Za učenike i studente prve godine natječaj obično izlazi u listopadu, a za starije studente tijekom studenog.
Kada je riječ o uvjetima za učenike, ako se pravilnik u međuvremenu ne promijeni na natječaj se mogu prijaviti redoviti učenici koji su državljani Hrvatske, koji pohađaju srednju školu u Gradu Zagrebu, a imaju prijavljeno prebivalište na području Hrvatske ili da su redoviti učenici srednje škole u Zagrebačkoj županiji, a imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu. Važno je i da su završili završni razred osnovne škole i prethodne razrede srednje škole s ukupnim prosjekom ocjena najmanje 3,0 i da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali razred u srednjoj školi.
I za studente prve godine uvjet je do sada bio da su državljani Republike Hrvatske, da imaju prijavljeno prebivalište na području Republike Hrvatske i da su redoviti studenti koji su prvi put upisali prvu godinu studija u Gradu Zagrebu ili na nekoj sastavnici Sveučilišta u Zagrebu. Uvjetuje se i da su iz obveznih predmeta na državnoj maturi ostvarili ukupan prosjek ocjena najmanje 4,0.
Za starije studente koji žele stipendiju za deficitarna zanimanja važi pravilo da su, osim iz opravdanih razloga, u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 40 ECTS bodova s ukupnim prosjekom ocjena najmanje 3,5, a studenti završne godine studija, dodatno, da im je do završetka studija preostalo najmanje 30 ECTS bodova. Pravilo za studente koji su u prethodnoj akademskoj godini upisali mirovanje studija, odnosno nisu neposredno nakon završenoga prijediplomskih studija upisali diplomski studij, vrijedi pravilo da su, osim iz opravdanih razloga, ostvarili najmanje 40 ECTS bodova s ukupnim prosjekom ocjena najmanje 3,5 u godini koja je prethodila godini upisanog mirovanja, odnosno u posljednjoj godini u kojoj su bili u statusu redovitog studenta. Oni koji u tekućoj godini imaju upisano mirovanje, ne mogu se prijaviti.
U nastavku se nalazi popis deficitarnih zanimanja, kako srednjoškolskih tako i visokoškolskih, za koja će Grad Zagreb dodjeljivati stipendije u 2026./2027. godini.
TROGODIŠNJA SREDNJOŠKOLSKA ZANIMANJA: automehatroničar / automehatroničarka, cvjećar / cvjećarica, dimnjačar / dimnjačarka, elektroinstalater / elektroinstalaterka, elektromehaničar / elektromehaničarka, elektroničar / elektroničarka, građevinski radnik u održivoj gradnji / građevinska radnica u održivoj gradnji, građevinski radnik u zgradarstvu / građevinska radnica u zgradarstvu, mesar / mesarica, modni krojač / modna krojačica, monter drvenih konstrukcija i krovova / monterka drvenih konstrukcija i krovova, monter strojarskih instalacija / monterka strojarskih instalacija, oblogač podova i zidova / oblogačica podova i zidova, operater za strojne obrade / operaterka za strojne obrade, pekar-slastičar / pekarica-slastičarka, rukovatelj građevinskim strojevima / rukovateljica građevinskim strojevima, serviser karoserije motornih vozila / serviserka karoserije motornih vozila, soboslikar i ličilac dekorater / soboslikarica ličiteljica dekoraterka, staklar / staklarica, stolar / stolarica.
Lista deficitarnih zanimanja za učenike 3. razreda srednjih škola koji obrazovanje nastavljaju po starim kurikulima: alatničar, armirač, autoelektričar, autolakirer, autolimar, bravar, elektroničar-mehaničar, fasader, instalater kućnih instalacija, instalater grijanja i klimatizacije, keramičar-oblogač, krojač, krovopokrivač i izolater, ličilac-soboslikar, monter suhe gradnje, pekar, plinoinstalater, podopolagač, rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima, tesar, tokar, vodoinstalater, zidar.
ČETVEROGODIŠNJA ILI PETOGODIŠNJA SREDNJOŠKOLSKA ZANIMANJA: medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege
SVEUČILIŠNI / STRUČNI STUDIJI: Matematika; smjer: nastavnički (preddiplomski i diplomski studij), Matematika i informatika; smjer: nastavnički (diplomski studij), Matematika i fizika; smjer: nastavnički (integrirani studij), Fizika; smjer: nastavnički (integrirani studij), Fizika i kemija; smjer: nastavnički (integrirani studij), Fizika i informatika; smjer: nastavnički (integrirani studij), Biologija i kemija; smjer: nastavnički (integrirani studij), Rehabilitacija (preddiplomski studij), Edukacijska rehabilitacija (diplomski studij), Logopedija (preddiplomski i diplomski studij), Rani i predškolski odgoj i obrazovanje (preddiplomski i diplomski studij), Medicina (integrirani studij), Sestrinstvo (preddiplomski, sveučilišni i stručni studij).
