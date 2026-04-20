Stiže naknada za preko 100.000 Hrvata: Država isplaćuje 11,5 milijuna eura

Ove srijede počinje isplata dječjeg doplatka, a primit će je značajno manje korisnika nego prethodnog mjeseca. Svota je od 30,90 eura do 61,80 euro.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje izvijestio je da srijedu 22. travnja 2026. počinje isplata doplatka za djecu za ožujak 2026. Doplatak za djecu dobit će 101.681 korisnika za ukupno 212.880 djece. U proračunu je za ovaj mjesec u tu svrhu osigurano 11.426.096 eura.

Inače, u odnosu na prethodni mjesec, došlo je do pada broja korisnika. Tada je doplatak primilo 148.475 korisnika za ukupno 298.078 djece, a valja podsjetiti da su građani do 1. ožujka korisnici mogli podnijeti zahtjev za isplatu u ovoj godini.

Prema trenutačno važećim pravilima, pravo na dječji doplatak stječe korisnik pod uvjetom da ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 140 posto proračunske osnovice i iznosi 618,02 eura. Pet je cenzusnih skupina prema kojima se određuje iznos doplatka. One ovise o dohotku kućanstva pa svota varira od 30,90 eura do 61,80 euro mjesečno.

Onima koji imaju troje ili četvero djece pripada uz ovu svotu i dodatak. Konkretno korisniku se dodaje 66,36 eura ako ostvaruje pravo na doplatak za troje djece, odnosno 132,72 eura mjesečno ako ostvaruje pravo na doplatak za četvero i više djece.

Osim roditelja, pravo na doplatak mogu imati i posvojitelji, skrbnici, očuh, maćeha, baka i djed. Korisnik doplatka za djecu može biti i punoljetno dijete bez oba roditelja koje je na redovitom školovanju, dakle maturant koji je ili student.