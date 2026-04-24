Na fasadi škole osvanuli Hajdukovi simboli: 'Mi u Boga virujemo, u Torcidi tu je...'

Učenici su oslikali fasadu Ekonomske i upravne škole Split, a iz škole su nam objasnili kako se radi o obnovi grafita koji su nastali 2011. godine.

Pročelje Ekonomske i upravne škole u Splitu u potpunosti je prekriveno Hajdukovim simbolima, a na bočnim zidovima škole nalaze se i stihovi navijačke pjesme Vinka Coce u kojemu se spominje i Torcida. Škola je na svojim društvenim mrežama objavila fotografije na kojima se vidi da fasadu ukrašavaju upravo učenici škole.

- Oslikavanje fasade započelo je još 2011. godine, u sklopu obilježavanja 100. obljetnice osnutka NK Hajduk. Tada su brojni splitski kvartovi i škole sudjelovali u sličnim inicijativama, a naši su maturanti, uz pomoć grafoskopa, izradili mural na pročelju škole. Od tada se pročelje škole redovito uređuje kroz slične aktivnosti. S vremenom mural je izblijedio, pa su sadašnji učenici drugih razreda ekonomskog i upravnog smjera sami pokrenuli inicijativu za obnovu. U suradnji sa školskom pedagoginjom Deanom Vrdoljak Kačanić i ravnateljem Marinom Musulinom dogovorena je i realizacija projekta, objasnili su nam iz škole.

'Cilj aktivnosti bio je i podizanje svijesti o očuvanju školskog prostora'

Učenici su ostajali po sat ili dva nakon nastave kako bi ukrasili svoju školu, a uz njih je cijelo vrijeme bila i pedagoginja. Projekt je, kažu nam iz škole, potaknuo i dodatne ideje.

- Učenici su, primjerice, poželjeli oslikati i motiv zvonika sv. Duje, zaštitnika Splita, uoči samog blagdana 7. svibnja. Cijeli posao odradili su vrlo profesionalno, u pozitivnoj i radnoj atmosferi. Osim estetskog uređenja škole, cilj aktivnosti bio je i podizanje svijesti o očuvanju školskog prostora te uklanjanje grafita, kao i jačanje osjećaja odgovornosti prema zajedničkoj imovini, navode iz Ekonomske i upravne škole Split.

'Fasada škole predstavlja vanjski odraz onoga što se svakodnevno događa unutar nje'

Istaknuli su da se u njihovoj školi posebna pažnja posvećuje sportu i sportskim aktivnostima, stoga ne čudi da su dozvolili učenicima da cijelu školu oslikaju u simbolima jednog nogometnog kluba. Otkrili su nam da čak imaju i poseban sportski razred u sklopu usmjerenja referent za poslovnu ekonomiju, zbog čega se često, kažu, šale da bi se trebali zvati Ekonomska, upravna i sportska škola.

- Ponosni smo na brojne bivše učenike koji su ostvarili zapažene sportske karijere, među kojima su mnogi nogometaši, rukometaši, tenisači... Posebno ističemo i uspjehe naših parasportaša, osvajača medalja na Paraolimpijskim igrama 2024. godine: zlatnu stolnotenisačicu Anđelu Mužinić Vincetić, srebrnog plivača Dina Sinovčića i brončanog Luku Bakovića, bacača koplja i kugle. U travnju 2023. godine finale juniorske Lige prvaka s nogometnim klubom Hajduk, igrala su četvorica naših tadašnjih učenika: Dominik Prpić, Šimun Hrgović, Jere Vrcić i Ante Kavelj. Sportske uspjehe postižu i sadašnji učenici. Marin Govorko, učenik trećeg razreda, osvojio je srebrnu medalju na Para Youth Games 2025. godine. Kada uđete u školu, hodnici su ispunjeni peharima i priznanjima, što najbolje svjedoči o sportskom duhu koji njegujemo. U tom kontekstu, i sama fasada škole predstavlja vanjski odraz onoga što se svakodnevno događa unutar nje: zajedništva, podrške i ponosa na uspjehe naših učenika, poručili su iz splitske škole.

Školi smo postavili i pitanje smatraju li primjerenim da se fasada škole oslikava isključivo simbolima jednog nogometnog kluba, ali na to pitanje nismo dobili odgovor. Prema našim saznanjima, u Zagrebu ne postoji niti jedna škola koja ima oslikanu fasadu isključivo simbolima Dinama.