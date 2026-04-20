Kako izgleda nastava 'jedan na jedan'? Učiteljica ove škole ima samo jednog učenika

Sara Ratkaj učiteljica je u PŠ Lužan, gdje ima samo jednog učenika. Drugačiji oblik nastave sa sobom nosi i svoje izazove, a ima prednosti i mane.

Prema podacima Školskog e-Rudnika Ministarstva znanosti obrazovanja i mladih u Hrvatskoj ima 11 područnih škola koje imaju samo jednog učenika. Već smo objavili tekst o područnim školama u Podvrškom, Mitrovcu i Svilaju, a učiteljica Sara Ratkaj iz PŠ Lužan u Varaždinskoj županiji sad nam je pobliže opisala koje su prednosti i mane ovakve nastave.

Područne škole otvorene su u mjestima gdje je teško organizirati prijevoz do matične škole, međutim sve manje učenika upisuje prve razrede, pa su tako ove škole ostale samo na jednom učeniku. Među njima je i PŠ Lužan koje djeluje pod matičnom Osnovnom školom Gornji Kneginec.

'Tempo i način rada su potpuno drugačiji'

Učiteljica Sara Ratkaj ima samo jednog učenika, što znači da njezin posao zahtijeva posve drugačiji pristup od uobičajene nastave. Priča nam da sve prilagođava sposobnostima i mogućnostima svog jedinog učenika. Kombinira različite metode poučavanja kako bi učenik bio motiviran i da bi mu nastava bila što zanimljivija.

- Nastava 'jedan na jedan' je vrlo specifična jer učitelj i učenik stalno komuniciraju, što uvelike doprinosi jezičnom razvoju učenika. Sama struktura sata je ista kao i u klasičnoj nastavi, no tempo i način rada su u potpuno drugačiji i prilagođeni su jednom djetetu. U nastavi 'jedan na jedan' učenik ima puno više mogućnosti u smislu jezičnog, kreativnog i osobnog izražavanja te puno veću slobodu izražavanja vlastitog mišljenja, ideja i stavova, posebice ako je učenik povučeniji, za razliku od učenika u klasičnoj nastavi, priča nam učiteljica Ratkaj.

Prilagodba na razred u višim razredima može biti izazovna

Ona naime predaje isključivo u područnoj školi, što znači da stalno prilagođava sve sadržaje svom jedinom đaku. Kaže da je velik izazov to što mora odjednom preuzeti više uloga, što na nju stavlja veću odgovornost. Naime, kako kaže, nije lako osmisliti aktivnosti koje su zabavne i motivirajuće, ali i prilagođene učenikovim željama i potrebama.

- Veliki izazov za učitelja, ali i učenika predstavlja razvoj socijalnih kompetencija u interakciji s vršnjacima. S obzirom na to da je u razredu samo jedan učenik, razvoj sposobnosti komunikacije i emocionalne inteligencije (prepoznavanje tuđih emocija, empatije i adekvatne reakcije) je otežan, dodaje učiteljica.

Kad završi četiri razreda u područnoj školi, učenik će prijeći u matičnu školu, gdje će se morati prilagoditi na novo okruženje i razrednu klimu. Velika je promjena to što je učenik nekad imao potpuno pažnju učiteljice, a sad će biti u razredu s još dvadesetak učenika. Učiteljica Ratkaj kaže nam da uspostavljanje prijateljskih odnosa u takvim slučajevima također može biti izazovno.

Učiteljica smatra da nastava na daljinu nije rješenje

Kao alternativa tome da u školi u klupi sjedi samo jedan učenik, javlja se nastava na daljinu, koju bi u teoriji moglo pohađati više učenika iz manjih mjesta. Međutim učiteljica Ratkaj smatra da to nije dobra ideja, jer kako kaže, ne može pružiti sve ono što učenik dobije nastavom uživo.

- Online nastava može nakon nekog duljeg vremena postati iscrpljujuća i demotivirajuća, ponajprije za učenika, a potom i za učitelja. Za izvođenje online nastave veliku ulogu imaju tehnička opremljenost, sposobnosti učenika (i roditelja) za rad u takvom okruženju i tehničke mogućnosti koje učenik ima kod kuće. Iako je nastava u potpunosti individualna, smatram da putem online nastave učitelj ne može imati dovoljno jasan i dobar uvid u učenikov rad, napredak i postignuća, kao ni sam učenik, zaključuje učiteljica Ratkaj.

Područna škola nalazi se u naselju Lužan Biškupečki u sastavu općine Gornji Kneginec. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 429 stanovnika te 123 obiteljskih kućanstava. Ravnatelj OŠ Gornji Kneginec Miljenko Rožmarić objašnjava nam da će kad završi prva četiri razreda i ovaj učenik ići u matičnu školu. Prijevoz učenika iz okolnih mjesta organiziraju osnivači Varaždinska županija i Općina Gornji Kneginec, pa tako i prijevoz iz područne u matičnu školu za učenike viših razreda.

'U prvi razred se može upisati i dijete koje ne pripada upisnom području'

Ravnatelj nam je još napomenuo da se upis djece u prvi razred provodi prema planu koji donosi nadležno upravno tijelo županije na temelju upisnog područja kojoj dijete pripada prema prebivalištu ili prijavljenom boravištu.

- Međutim, u prvi razred se može upisati i dijete koje ne pripada upisnom području Škole na temelju odluke istog tijela pod određenim uvjetima (iznimno se može upisati u prvi razred Škole i učenike koji ne pripadaju upisnom području: ako to ne izaziva povećanje broja razrednih odjela utvrđenih planom upisa u Školi te u skladu s odredbom članka 18 stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, dodao je ravnatelj.

Uz ovu školu, u Hrvatskoj je još deset područnih škola sa samo jednim učenikom. U Brodsko-posavskoj županiji nalaze se četiri, a to su PŠ Podvrško, PŠ Žlebina, PŠ Svilaj i PŠ Komarnica. Dvije takve škole su u Požeško-slavonskoj županiji, PŠ Mitrovac i PŠ Nova Lipa, a u ostalim županijama uz OŠ Lužan još je četiri takvih škola, PŠ Križišće u Primorsko-goranskoj, PŠ Ivanovo u Osječko-baranjskoj, PŠ Kaprije u Šibensko-kninskoj te PŠ Bogomolje u Splitsko-dalmatinskoj županiji.