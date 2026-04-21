Dvije dobitnice nagrade Luka Ritz iz različitih generacija, isto pitanje: Isplati li se biti dobar?

Biti dobar u današnje vrijeme često se karakterizira kao slabost, a među učenicima oni koji su dobri zapravo 'najgore prolaze' i etiketira ih se kao 'luzere'. Poželjno je da, ako želiš biti uspješan u životu, budeš nemilosrdan, da ne biraš sredstva kojima ćeš doći do cilja i da misliš samo na sebe, odnosno svoju korist.

Stoga je bitno da se dobre osobe, posebice dobre mlade osobe, nagradi za njihova dobra djela i hrabrost. Upravo tome služi Nagrada Luka Ritz koju dodjeljuje i Grad Zagreb za koju su upravo u tijeku prijave i traju do 30. travnja.

Pitali smo bivše dobitnice Nagrade Luka Ritz isplati li se biti dobar

No, isplati li se uopće biti dobra osoba, pogotovo u današnje vrijeme? To pitanje postavili smo dvjema dobitnicama Nagrade Luka Ritz - učenici XVI. gimnazije Bruni Blaić koja je nagradu dobila prošle godine i Lamiji Belošević koja je nagradu dobila 2013. godine.

- Osvojiti tu nagradu za mene je bilo veliko iznenađenje, ali i odgovornost. Nisam se kao osoba promijenila, ali sam postala svjesnija koliko moj primjer može utjecati na druge. U školi su me neki počeli drugačije doživljavati, više me slušaju i češće traže savjet. Što se tiče prijatelja, oni koji su mi stvarno bliski ostali su uz mene kao i prije, što mi je pokazalo koliko su iskreni odnosi važni, priča nam učenica Bruna.

Učenica Bruna: 'Često se čini da je 'cool' biti zloban jer takvo ponašanje privlači pažnju'

Ona je nagradu dobila za svoju hrabrost kada je zaustavila premlaćivanje učenika na putu do škole, o čemu nam je pričala još prošle godine. Nakon nagrade naletjela je na još situacija u kojima su drugi trebali njenu pomoć, makar to bila neka manja gesta poput razgovora s nekime tko se osjeća isključeno ili tužno.

- Neki su počeli više razmišljati o tome kako se ponašaju prema drugima. Naravno, ne promijene se svi, ali i mali pomaci su važni. Nažalost, često se čini da je 'cool' biti zloban jer takvo ponašanje privlači pažnju. Ali mislim da se to polako mijenja i da sve više ljudi shvaća da je zapravo hrabrije i vrjednije biti dobar, rekla nam je Bruna.

Na naše pitanje misli li da se isplati biti dobra osoba, pogotovo u današnjem svijetu i u njenoj generaciji, odgovorila je da misli da se to definitivno isplati.

- Možda ne uvijek odmah, ali dugoročno donosi mir, iskrene odnose i poštovanje. Biti dobra osoba znači biti vjeran sebi, poručila je učenica Bruna.

Lamia se sjeća smrti Luke Ritza: 'Taj slučaj nije ostao samo kao sjećanje, nego kao važna lekcija koja nas je oblikovala'

A kako je to izgledalo 2013. kada je svijet bio potpuno drugačiji, ispričala nam je Lamia. Ona je kao učenica dobila nagradu za projekte koji su povezani s onime što i danas radi.

- Danas sam aktivna u području kreativnih projekata i glazbe, što je zapravo prirodan nastavak svega što sam radila još kao učenica. I dalje me vodi ista želja, stvarati nešto što ima smisao i što može pozitivno utjecati na druge, posebno kroz rad s mladima. Uz vlastite projekte, intenzivno radim i individualno s djecom, gdje kroz glazbu pokušavam razvijati ne samo njihov talent nego i samopouzdanje, izražavanje i osjećaj sigurnosti. Skladam pjesme koje su prilagođene upravo njima, njihovoj dobi i osobnosti, a mnoge od tih pjesama izvode na festivalima diljem regije i šire. Posebno mi je lijepo vidjeti njihov rast kroz taj proces, od prve ideje, preko rada na pjesmi, pa sve do izlaska na pozornicu. Projekti su se s vremenom razvijali i postajali sve ozbiljniji, ali vrijednosti iza njih su ostale iste, autentičnost, podrška i želja da kroz kreativnost napravimo nešto dobro i trajno, navela je Lamia.

Ona je još bila dijete kada je ubijen Luka Ritz, ali se itekako sjeća tog događaja koji je potresao cijelu Hrvatsku. Kaže da je to bio slučaj koji je 'obilježio cijelu jednu generaciju'.

- Sjećam se da sam osjećala duboku tugu, ali i neku vrstu straha i nevjerice da se takve stvari uopće mogu dogoditi među mladima. To je bio trenutak kada prvi put ozbiljnije shvatiš koliko riječi i postupci mogu imati teške posljedice. U isto vrijeme, taj je događaj u meni probudio i veliku empatiju, ali i potrebu da budem svjesnija svog ponašanja i odnosa prema drugima. Mislim da je mnoge od nas tada potaknuo na razmišljanje o tome kako se ponašamo jedni prema drugima, koliko je važno reagirati i ne okretati glavu. I danas, s odmakom, osjećam da taj slučaj nije ostao samo kao sjećanje, nego kao važna lekcija koja nas je oblikovala i podsjetila koliko su dobrota, razumijevanje i hrabrost u takvim situacijama zapravo ključni, objasnila nam je Lamia.

'Dobrota možda ne donosi uvijek brze ili vidljive rezultate, ali dugoročno itekako ima smisla'

I njoj smo postavili isto pitanje kao učenici Bruni - misli li da se isplati danas biti dobar. Uz to smo ju pitali je li takav mentalitet, da se ne isplati biti dobar, prevladavao i kada je ona bila učenica.

- Mislim da dobrota možda ne donosi uvijek brze ili vidljive rezultate, ali dugoročno itekako ima smisla. Danas se često čini da se više ističu glasni, pogotovo jer društvene mreže nagrađuju pažnju, a ne nužno uvijek vrijednosti. Ali to ne znači da su takvi ljudi uistinu uspješniji ili sretniji, često je to samo površinska slika. Dobrota je tiša i možda sporija, ali gradi nešto puno dublje i trajnije odnose, povjerenje i unutarnji mir. To su stvari koje se ne vide uvijek odmah, ali dugoročno čine najveću razliku u životu. Ni 2013. nije bilo puno drugačije, samo što se tada sve manje javno prikazivalo. Danas je svaka situacija potencijalno vidljiva svima, pa se i takav dojam brže stvara. Ipak, vjerujem da dobrota nikad ne izlazi iz 'trenda', samo možda nije uvijek najglasnija, ali je definitivno najvažnija, rekla je Lamia.

'Način na koji se odnosimo prema drugima uvijek nešto govori o nama samima'

Njoj se u životu, kaže, isplatilo biti dobra osoba, ali je istaknula da za nju dobrota nikad nije bila pitanje isplativosti, nego vlastitog izbora kakva osoba želi biti. To je, ističe, nešto što dolazi iznutra i što ne bi trebalo ovisiti o tome hoće li nam se odmah vratiti, i hoće li uopće.

- Ali kad pogledam unatrag, rekla bih da se itekako isplatilo, kroz ljude koje sam upoznala, odnose koje sam izgradila i prilike koje su došle upravo zato što sam ostala dosljedna sebi i svojim vrijednostima. Dobrota možda ne otvara uvijek najbrža vrata, ali otvara ona prava. Također, mislim da je važno voditi se onim jednostavnim, ali snažnim principom: ne činiti drugima ono što ne želimo da drugi čine nama. Kada bismo svi barem malo više živjeli po toj ideji, vjerujem da bi odnosi među ljudima bili puno zdraviji i iskreniji. Na kraju dana, način na koji se odnosimo prema drugima uvijek nešto govori o nama samima, izjavila je Lamia.

'Imam dojam da su mladi danas i svjesniji i informiraniji nego prije'

Ona je danas odrasla osoba i primjećuje da su situacije koje doživljavaju današnji mladi u suštini slične kao i prije malo više od 10 godina. Ali, navodi da se način na koji se situacije danas događaju itekako promijenio.

- Danas je tu i online prostor koji sve dodatno pojačava. Društvene mreže i digitalna komunikacija omogućuju da se sve širi brže i do većeg broja ljudi, što ponekad može dodatno otežati situacije poput vršnjačkog nasilja, jer one više ne ostaju samo unutar učionice ili škole. S druge strane, imam dojam da su mladi danas i svjesniji i informiraniji nego prije. Više se govori o mentalnom zdravlju, empatiji i važnosti reagiranja, i čini mi se da su mnogi spremniji progovoriti i stati u obranu drugih. Ipak, taj strah od osude, odbacivanja ili izolacije i dalje postoji, jer potreba za pripadanjem nikada ne nestaje, pogotovo u tim godinama. Zato mislim da je ključno stvarati sigurno okruženje, i u školama i online, u kojem će mladi imati osjećaj da nisu sami i da je u redu zauzeti se za ono što je ispravno. Jer kada znaju da imaju podršku, puno je lakše napraviti prvi korak i reagirati, rekla nam je Lamia.

O Nagradi Luka Ritz: 'Takva priznanja šalju jasnu poruku da se dobrota, hrabrost i empatija cijene'

Kao i prije, i sada je teško suprotstaviti se nasilju, pogotovo u školi gdje svi učenici žele pripadati i osjećati se djelom skupine, a ne da budu izolirani ako zauzmu 'dobročiniteljsku' stranu i time pokažu 'slabost', kao i što riskiraju da 'postanu meta'. Stoga Lamia ističe da je Nagrada Luka Ritz itekako bitna za učenike jer im to daje određeno priznanje i poticaj da nastave biti dobri.

- Takva priznanja šalju jasnu poruku da se dobrota, hrabrost i empatija cijene, i da takve vrijednosti nisu nevidljive ili nevažne, iako se ponekad tako može činiti. To može biti ogroman poticaj ne samo toj osobi, nego i svima koji to promatraju, posebno mladima koji se možda nalaze u sličnoj situaciji i razmišljaju hoće li reagirati ili ne. Kada vide da je netko prepoznat i pohvaljen zbog toga što je učinio ispravnu stvar, to im daje dodatnu sigurnost i motivaciju da i sami postupe tako. Osim toga, takva priznanja dugoročno grade kulturu u kojoj se više cijeni karakter nego popularnost. Ona podsjećaju da su empatija i hrabrost vrijednosti koje ostaju i koje imaju stvaran utjecaj na društvo, i možda baš zbog toga nekome budu ključan trenutak ohrabrenja da napravi razliku, navela je Lamia.

'Ponekad je dovoljno stati uz nekoga, pružiti podršku, reći jednu rečenicu koja će toj osobi značiti'

Za kraj je učenicima poslala poruku da njihova dobra djela ne moraju biti velika da bi bila nagrađena, već da je dovoljna i najmanja reakcija u situaciji koja se ne smatra pravednom.

- Ponekad je dovoljno stati uz nekoga, pružiti podršku, reći jednu rečenicu koja će toj osobi značiti ili potražiti pomoć odrasle osobe kojoj vjeruju. I takvi mali koraci mogu napraviti veliku razliku. Važno je znati da ne moraš sve riješiti sam niti biti 'heroj' u svakom trenutku. Ponekad je najveća hrabrost upravo u tome da prepoznaš situaciju i odlučiš ne okrenuti glavu, nego učiniti ono što je u tvojoj moći. Hrabrost ne znači da nema straha, nego da unatoč njemu odlučiš napraviti ono što je ispravno. I baš ti trenuci, iako možda izgledaju mali, dugoročno grade i tebe kao osobu i svijet oko tebe čine barem malo boljim, poručila je Lamia, bivša dobitnica Nagrade Luka Ritz.