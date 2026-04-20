Učenice i profesora škola iznenadila crvenim tepihom: 'Tako se dočekuju pobjednici'

Srednja škola Čakovec je za svoje dvije učenice i mentora napravila najbolji moguči doček nakon što su osvojile zlatne medalje na državnom natjecanju.

Uz crveni tepih, konfete i pjesmu 'Svijet voli pobjednike' Srednja škola Čakovec dočekala je svoje dvije učenice i njihovog profesora. Razlog? Gimnazijalke Vita Vadlja i Eva Radiković pod mentorstvom profesora Denisa Horvata osvojile su zlato na državnom natjecanju iz biologije.

- Svojim su istraživačkim radom 'Može li nepravilno odlaganje lijekova imati negativan utjecaj na biljke?', koji su pred Državnim povjerenstvom branile plakatom, prezentacijom te odgovaranjem na vrlo zahtjevna pitanja, pokazale da su najbolje i osvojile prvo mjesto! Kako saznajemo, hrabro su se i sigurno nosile sa svim izazovima, a mi im od srca čestitamo na ovom genijalnom uspjehu, pohvalili su se iz škole na Facebook profilu.

Kako je izgledao doček s crvenim tepihom u školi možete pogledati u videu ispod.

Inače, profesor Horvat predaje biologiju i strukovnjacima što nam je otkrio u intervjuu o modularnoj nastavi i to na konferenciji za nastavnike koju je organizirala Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO). U intervjuu nam je otkrio i kako je to biti mladi nastavnik.

- Današnji učenici su jako direktni. Oni što imaju na umu, oni će to reći. Na primjer, meni kao bivšem učeniku mi ne bi palo na pamet reći nastavniku da je neka tema dosadna i da me ne zanima, a oni će bez problema to reći odmah prvi sat, makar to bio i uvodni. Imaju puno više hrabrosti, reći će mišljenje koje imaju, ali kad se malo raspravi o tome, shvate da im mišljenje uopće nema temelja, da su svjesno sami odabrali taj program i da taj dio moramo odraditi, rekao nam je prošle godine u razgovoru profesor Horvat, a cijeli intervju s njime možete pročitati ovdje.