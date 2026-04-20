Policija je pretražila 50 škola zbog lažne dojave o bombama: Zbog toga se može završiti u zatvoru

U ponedjeljak ujutro stigao je mail o navodnim postavljenim bombama u srednjim školama u Splitu nakon čega je policija odmah izašla na teren.

Policijska uprava splitsko-dalmatinska objavila je kako su sve dojave o postavljenim bombama u školama na području Splita bile - lažne. Podsjetimo, jutros je školama i medijima stigao mail da se bombe nalaze u više škola, a policija je otkrila da je stigao od istog pošiljatelja.

- Provedeni su adekvatni postupci u prostorijama 50 obrazovnih ustanova i utvrđeno je da dojava bila lažna. Veliki broj policijskih službenika je odmah nakon zaprimanja informacije izašao na teren i bili smo u kontaktu s odgovornim osobama u školama. Angažiran je maksimalan broj policijskih službenika kako bi se obavile sve potrebne radnje. U niti jednoj obrazovnoj ustanovi nisu pronađena eksplozivna sredstva, a nadležne službe će provesti kriminalističko istraživanje vezano uz postojanje sumnje u počinjenje kaznenog djela, poručili su iz PU splitsko-dalmatinske.

Inače, lažna dojava o bombi se Kaznenim zakonom kategorizira kao lažna uzbuna i to člankom 316. Njime je za takve lažne dojave, poput bombe u školama, predviđena kazna do tri godine zatvora, dok je minimalna kazna ona novčana.