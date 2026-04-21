Dojave o bombama u školama u dva grada bile su lažne

Na adrese više gimnazija u Zagrebu i škola u Dubrovniku stigle su prijeteće poruke o postavljenim bombama. Policija je na terenu i provodi provjeru.

Nadopuna: PU Dubrovačko-neretvanska i PU zagrebačka u utorak 21. travnja utvrdile su da su sve dojave o bombama u školama bile lažne.

Jutros malo nakon 7 sati zagrebačke gimnazije dobile su prijeteće poruke o eksplozivnoj napravi postavljenoj u školi. Nakon 8:30 prijeteće dojave stigle su i na adrese škola u Dubrovniku.

- Trenutačno se provjerava istinitost dojava, policija je na terenu. Dojavu smo zaprimili oko 7:10 i upozorili smo škole. Policija je na terenu. Za sad nećemo izlaziti s više informacija, rekli su nam iz Policijske uprave zagrebačke.

Budući da je dojava stigla prije početka nastave, škole su evakuirane, a nastava u tim školama nije ni započela. U Dubrovniku trenutačno se provodi evakuacija škola.

- Nakon što je jutros, nešto prije 9 sati, na službeni e-mail Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, kao i na e-mailove većeg broja škola s područja Dubrovačko-neretvanske županije zaprimljena elektronička pošta istog sadržaja i pošiljatelja u kojoj se navodi kako je u obrazovnim ustanovama postavljena eksplozivna naprava, policija je žurno reagirala i u suradnji s odgovornim osobama obrazovnih ustanova provodi evakuaciju, nakon čega će policija obaviti preventivni protueksplozijski pregled ustanova, objavili su iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

Podsjetimo, prošlog petka poslana je dojava o bombi u tri zagrebačka trgovačka centra, a u ponedjeljak dojava o eksplozivnim napravama u Splitu i okolici. Obje dojave pokazale su se lažnima.